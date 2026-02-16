20Âå¸åÈ¾～30ÂåÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¡¢¿¦¾ì¤ÎÉÔËþ¤Ï¡ÖµëÍ¿¡¦Ç¯¼ý¡×¤¬²áÈ¾¿ô¡£Å¾¿¦¤·¤¿¤¤»þ´ü¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¡×¡Ö1¥ö·î～È¾Ç¯¸å¡×¡Ö¤¤¤¤´ë¶È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤Ë»°Ê¬¡ÚÅ¾¿¦°Õ¼±Ä´ºº¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¾ð¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢20Âå¸åÈ¾¤«¤é30Âå¤ÎÅ¾¿¦´Ñ¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÇ¯Âå¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¿¦¤â¤·¤¯¤ÏÄ¾¶á¤ÎÁ°¿¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖµëÍ¿¡¦Ç¯¼ý¤¬Äã¤¤¡×¤¬²áÈ¾¿ô¡£µëÍ¿¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ÏÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¡¢²ñ¼Ò¤Î¾ÍèÀ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤È¡¢ÉÔËþ¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç²þÁ±¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦ÅÀ¡Ê£³¤Ä¤Þ¤ÇÁªÂò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤Ç»¨Ì³¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¾å»Ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯ÉÔÂ¡×¤¬¥È¥Ã¥×£²¡£Å¾¿¦¤ò´õË¾¤¹¤ë»þ´ü¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¡×¤È¡Ö£±¥ö·î～È¾Ç¯¸å¡×¤¬£³³äÁ°¸å¡¢¡Ö¤¤¤¤´ë¶È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤¬£´³ä¼å¤È¡¢»°Ê¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚTOPICS¡Û
¡Ê1¡Ëº£¤Î¿¦¾ì¤ÎÉÔËþ¤Ï¡ÖµëÍ¿¡¦Ç¯¼ý¤¬Äã¤¤¡×¤¬²áÈ¾¿ô¡¡¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¡¢²ñ¼Ò¤Î¾ÍèÀ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡Ä¤¬Â³¤¯
¡Ê2¡Ë¿¦¾ì¤Î²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤Ç»¨Ì³¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¾å»Ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯ÉÔÂ¡×¤¬¥È¥Ã¥×£²
¡Ê3¡ËÅ¾¿¦¤ò´õË¾¤¹¤ë»þ´ü¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¡×¤È¡Ö£±¥ö·î～È¾Ç¯¸å¡×¤¬£³³äÁ°¸å¡¢¡Ö¤¤¤¤´ë¶È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×£´³ä¼å¤È»°Ê¬
¡ÚÄ´ºº¤ÎÇØ·Ê¡Û
½ª¿È¸ÛÍÑ¤¬Êø¤ì¤ÆÅ¾¿¦¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤À20Âå¸åÈ¾¤«¤é30Âå¤Ç¤ÎÅ¾¿¦¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯Âå¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤¬¸½¿¦¤äÁ°¿¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢»Å»ö¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç²þÁ±¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê1¡Ëº£¤Î¿¦¾ì¤ÎÉÔËþ¤Ï¡ÖµëÍ¿¡¦Ç¯¼ý¤¬Äã¤¤¡×¤¬²áÈ¾¿ô¡¡¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¡¢²ñ¼Ò¤Î¾ÍèÀ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡Ä¤¬Â³¤¯
¡¡20Âå¸åÈ¾¤«¤é30Âå¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤Ë¡¢¸½¿¦¤â¤·¤¯¤ÏÄ¾¶á¤ÎÁ°¿¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡Ê£³¤Ä¤Þ¤ÇÁªÂò¡Ë¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖµëÍ¿¡¦Ç¯¼ý¤¬Äã¤¤¡×¤¬55.4%¤È²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¡¦À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡×33.7%¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î¾ÍèÀ¤¬ÉÔ°Â¡×27.7%¡¢¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡¦¼ÒÉ÷¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×26.4%¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£µëÍ¿¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ÏÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÀ®Ä¹¡¢²ñ¼Ò¤Î¾ÍèÀ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤È¡¢ÉÔËþ¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¿¦¾ì¤Î²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤Ç»¨Ì³¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¾å»Ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯ÉÔÂ¡×¤¬¥È¥Ã¥×£²
¡¡»Å»ö¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç²þÁ±¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦ÅÀ¡Ê£³¤Ä¤Þ¤ÇÁªÂò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤Ç»¨Ì³¤¬Â¿¤¤¡×43.9%¡¢¡Ö¾å»Ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯ÉÔÂ¡×38.9%¤¬¥È¥Ã¥×£²¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖÌµÂÌ¤Ê²ñµÄ¤äÊó¹ð½ñÎà¤¬Â¿¤¤¡×29.4%¡¢¡ÖºÛÎÌ¤¬¤Ê¤¯¡¢ºÙ¤«¤¤µö²Ä¤¬É¬Í×¡×21.1%¤¬Â³¤¡¢¼ÒÆâ¤ÎÂÖÀª¤ä¸úÎ¨¤Î°¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¹àÌÜ¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê3¡ËÅ¾¿¦¤ò´õË¾¤¹¤ë»þ´ü¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¡×¤È¡Ö£±¥ö·î～È¾Ç¯¸å¡×¤¬£³³äÁ°¸å¡¢¡Ö¤¤¤¤´ë¶È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×£´³ä¼å¤È»°Ê¬
¡¡Å¾¿¦¤ò´õË¾¤¹¤ë»þ´ü¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤´ë¶È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤¬38.6%¤È¤Û¤Ü£´³ä¤òÀê¤á¤ÆºÇÂ¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¤·¤¿¤¤¡×29.0%¡¢¡Ö£±¥ö·î～£³¥ö·î¸å¡×21.1%¡¢¡Ö£³¥ö·î～È¾Ç¯¸å¡×11.2%¤Î½ç¤Ç¤·¤¿¡£Âç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¡×¤È¡Ö£±¥ö·î～È¾Ç¯¸å¡×¤¬£³³äÁ°¸å¡¢¡Ö¤¤¤¤´ë¶È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤¬£´³ä¼å¤È¡¢»°Ê¬¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î29Æü～2026Ç¯1·î18Æü
¡¦Ä´ººµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¾ð
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20Âå¸åÈ¾～30Âå¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¡Ê30Âå¸þ¤±Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¡Ö£Ò£å½¢³è30¡×¤Î¥µ¥¤¥ÈÍèË¬¼Ô¡Ë
¡¦Í¸ú²óÅú¿ô¡§303·ï
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§Web¾å¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
¢¨³Æ¹àÌÜ¤Î¿ôÃÍ¤Ï¾®¿ôÅÀÂèÆó°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¾®¿ôÅÀÂè°ì°Ì¤Þ¤Ç¤òÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âò°ì¼°²óÅú¤Î¹ç·×¤¬100.0¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¾ð¤È¤Ï
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡¦·ÐÃÄÏ¢²ÃÌÁ´ë¶È¡£2004Ç¯¤«¤é¡¢¡Ö20ÂåÄÌÇ¯ºÎÍÑ¡×¤òÄó¾§¡£²ñ°÷¿ô280Ëü¿Í¤Î¡Ö¡Ê20Âå¤¬Áª¤Ö¡Ë20Âå¸þ¤±Å¾¿¦¥µ¥¤¥È7Ç¯Ï¢Â³No.1¡¦20ÂåÀìÌçÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¡Ò£Ò£å½¢³è¡Ó¡×¡Ê2019Ç¯～2025Ç¯ Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥ÁÄ´ºº 20Âå¸þ¤±Å¾¿¦¥µ¥¤¥È Âè1°Ì¡Ë¤ä¡Ö30Âå¸þ¤±¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ò£Ò£å½¢³è30¡Ó¡×¡¢²ñ°÷¿ô60Ëü¿Í¤Î¡Ö¥¹¥«¥¦¥È·¿½¢¿¦¥µ¥¤¥È¡Ò£Ò£å½¢³è¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ó¡×¤ò¼´¤Ë¡¢20Âå¡¦30Âå¤ÎºÎÍÑ¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂç¼ê½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¾ðÊó²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¹çÆ±´ë¶È¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡¢¡ÖÅ¾¿¦Çî¡×¤ä¡Ö½¢¿¦Çî¡×¤ò±¿±Ä¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Íºà¤Î½¢¿¦¡¦ºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖJapan Jobs¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼ê¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÁÏ¶È¡¿1976Ç¯ »ñËÜ¶â¡¿15²¯±ß ²ÃÌÁÃÄÂÎ¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ·ÐºÑÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñµá¿Í¾ðÊó¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ½¢¿¦¾ðÊó½ÐÈÇº©ÏÃ²ñ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¿¹ÎÓÊ¸²½¶¨²ñ¡Ï
https://company.gakujo.ne.jp