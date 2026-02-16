¡ÚÃ¦ÃºÁÇ¡ß¿åÁÇ¡ßEV¡Û(³ô)¥Ö¥ì¥¤¥º¤Ï¡¢¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓÅëºÜ¡ØEV¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡Ù¤Î¶¦Æ±³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥º(°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»ÔÀî½¨¹¬¡¢°Ê²¼¥Ö¥ì¥¤¥º)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ü¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥í¥Ü¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¿åÁÇ¥É¥íー¥ó¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¾®·¿¿åÁÇ¥¿¥ó¥¯¤ª¤è¤ÓÇ³ÎÁÅÅÃÓµ»½Ñ¤òÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î3ÎØÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¡ÖEV¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤ÊÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±³«È¯¤ò¹Ô¤¦±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÇØ·Ê¤ÈEV¥Ç¥ê¥Ð¥êーºÎÍÑ¤ÎÍýÍ³
¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤ä¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î½Ì¾®¤ËÈ¼¤¤¡¢ÃÏ°è¤Ç¤ÏÆü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤äÄÌ±¡¤È¤¤¤Ã¤¿°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢°û¿©¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤¬À¸³è´ðÈ×¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ëÃæ¡¢ÃÏ°è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÅ²»À¤ä¾®²ó¤ê¤ÎÍø¤¯¼è¤ê²ó¤·¡¢À¸³èÆ»Ï©¤Ç¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¦µ¡Ç½¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢¥Ö¥ì¥¤¥º¤Î¡ÖEV¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÂÎ¤ÈÀÅ½ÍÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÇÛÁ÷¶ÈÌ³¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¡¦Ë¬Ìä´Ç¸î¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤òÌó1/6¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë·ÐºÑÀ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ùー¥¹¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓÅëºÜ¤Ë¤è¤ê´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì
¶¦Æ±³«È¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖEV¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡×¤Ë¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î±äÄ¹¤È¥¿¥ó¥¯¸ò´¹¤Ë¤è¤ëÃ»»þ´Ö¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤È±¿ÍÑ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AC½¼ÅÅ¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤ÎÊ»ÍÑ¤Ë¤è¤ê±¿ÍÑ¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¶ÈÌ³¤äË¬Ìä²ð¸î¡¦Ë¬Ìä´Ç¸î¤Ê¤É°ÜÆ°ÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ä¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¡ÊÃÙ±ä¥ê¥¹¥¯Äã¸º¡¦±¿¹Ô¤Î°ÂÄê²½¡Ë¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Áö¹Ô»þCO2ÇÓ½Ð¥¼¥í¤Î¥¯¥êー¥óÀ¤ÈÀÅ½ÍÀ¤ò³è¤«¤·¡¢½»Âð³¹¤äÀ¸³èÆ»Ï©¤Ç¤âÃÏ°è´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ä¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ü¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ü¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Ä¹»þ´ÖÈô¹Ô¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿åÁÇ¥É¥íー¥ó¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ç¤¹¡£FC¥É¥íー¥ó¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¿åÁÇ¶¡µë¤Ê¤é¤Ó¤Ë¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³«È¯ÎÎ°è¤Ø¤â»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÁÇ¥É¥íー¥óÊ¬Ìî¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥íー¥ó¶È³¦¤ÎÀèÃ¼¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò¡¡¡¡¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ü¥Ç¥Ã¥¯¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§²£ÉÍ»Ô°°¶è¾åÀî°æÄ®273
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§¿åÁÇ¥É¥íー¥ó¡¢¿åÁÇ¶¡µë¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³«È¯
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://robodex.net/
¢£¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¡ÚEV DELIVERY¡ÊEV¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡Ë¡Û¤È¤Ï
ÀÅ¤«¤Ç´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¡Ú£³ÎØ¥¿¥¤¥×¤Î²°º¬ÉÕ¤ÅÅÆ°¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥Ð¥¤¥¯¡Û¤Ç¤¹¡£
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È or ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê¢¨¤´Í×Ë¾¤Ë¤è¤êÆÃÊÌ¥«¥éー¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ºÇÂçÀÑºÜÎÌ90kg¢¨
½Å¤¤²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¶È¼Ô¤Ë¤â¡ý¢¨¥ß¥Ë¥«ーÅÐÏ¿¼ÖÎ¾¤Î¾ì¹ç
¥»¥Ñ¥ìー¥È¥¹¥¤¥ó¥°µ¡¹½
¼ÖÂÎ¡õ²ÙÂæ¤ÎÍ¥¤ì¤¿°ÂÄêÀ
Ãó¼Ö¾ì¤âº¤¤é¤Ê¤¤
¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤ËÃó¼Ö²ÄÇ½
¢ãÆÃÄ§¢ä
¡¦±¿Å¾ÀÊ¤È²ÙÂæ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥¤¥ó¥°µ¡¹½¤È²£ÍÉ¤ìËÉ»ß¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥«ー¥Ö¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¶Ê¤¬¤ì¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¤¿²ÙÊª¤â°Â¿´¤·¤Æ±¿ÈÂ¡£
¡¦100£Ö¤Î²ÈÄíÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹©»ö¤¬ÉÔÍ×¡£
¡¦Áö¹Ô»þ¤ËÀÅ¤«¤Ç´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¿¼Ìë¤äÁáÄ«¤ÎÇÛÃ£¤â°Â¿´¡£
¡¦¼Ö¸¡¡¢¼Ö¸ËÅÐÏ¿¤¬ÉÔÍ×¤Î¤¿¤á¡¢Äã¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤ò¼Â¸½¡£
¡¦¸¶ÉÕÅÐÏ¿¥â¥Ç¥ë¡¢¥ß¥Ë¥«ーÅÐÏ¿¥â¥Ç¥ë¤«¤éÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ÖÎ¾¤òÁªÂò²ÄÇ½¡£
EV¥Ç¥ê¥Ð¥êー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://portal.blaze-inc.co.jp/evdelivery/
¢£PRICE
¥ëー¥Õ¥ì¥¹¥¿¥¤¥× ¡§¼ÖÂÎ²Á³Ê \545,000¡ÊÀÇ¹þ \599,500¡Ë
¥ëー¥ÕÁõÃå¥¿¥¤¥× ¡§¼ÖÂÎ²Á³Ê \588,000¡ÊÀÇ¹þ \646,800¡Ë
¢¨½ôÈñÍÑ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ö¥ì¥¤¥º
ÊÀ¼Ò¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒMTG¡ã7806. Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡ä¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò »ÔÀî½¨¹¬(¤¤¤Á¤«¤ï ¤Ò¤Ç¤æ¤)
¡ãÌ¾¸Å²°ËÜ¼Ò¡ä
¢©453-0041 Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èËÜ¿ØÄÌÆóÃúÌÜ»°½½ÈÖÃÏ
TEL ¡§052-414-5527
MAIL¡§center@blaze-inc.co.jp
¡Ú¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.blaze-inc.co.jp/
¡Ú¾¦ÉÊ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://portal.blaze-inc.co.jp/
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡ãEV¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ä
Î©¤Á¾è¤êEV¥Ð¥¤¥¯¡ÊEV¥¹¥¯ー¥¿ー¡Ë´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
ÀÞ¤ê¾ö¤ßEV¥Ð¥¤¥¯¡Ê¥¹¥Þー¥È EV¡Ë´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕEV¥Ð¥¤¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥Üー¥ÉEV¡¦¥¹¥Þー¥ÈEVÆÃÄê¸¶ÉÕ¥â¥Ç¥ë¡Ë´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ë e-¥Ð¥¤¥¯¡Ë´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
EV3ÎØ¥È¥é¥¤¥¯¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥º EV¥È¥é¥¤¥¯¡¦EV¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡Ë´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
EV4ÎØ¥ß¥Ë¥«ー(¥Í¥¯¥¹¥È¥¯¥ëー¥¶ーEV¡¦EV¥¯¥é¥·¥Ã¥¯) ´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
·Ú¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¡Ê¥Í¥¯¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ñー¡Ë´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä