Á´¹ñ¤Î¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¦PALO¤Ç¥á¥À¥ëÂß½Ð¤¬Ä¶Ä¶Ä¶¤ª¥È¥¯¡ª¡Ö1Ëü±ß¤Ç¥á¥À¥ë1ËüËç¡×¤ò2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£¸¶ÆÁÌé¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ö¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¡ÖPALO¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥á¥À¥ë¥²ー¥à¥³ー¥Êー¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤Ë¡¢¥á¥À¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£±Ëü±ß¤Ç¥á¥À¥ë£±ËüËç¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥á¥À¥ë¥²ー¥àÍÑ¥á¥À¥ë¤òÄÌ¾ï¤ÎÂß½ÐËç¿ô¤è¤ê¤â¡¢ÂçÊÑ¤ªÆÀ¤ÊËç¿ô¤ÇÂß¤·½Ð¤·¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
´ü¡¡¡¡´Ö¡§¡¡2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～ 3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¡¡Á´¹ñ¤Î¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーf¡¢PALO¡¢Feedy Arcade
Âß½Ð¶â³Û¡§¡¡1 ²ó1Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Âß½ÐËç¿ô¡§¡¡¥²ー¥àÍÑ¥á¥À¥ë£±ËüËç
¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê·èºÑÊýË¡¡§¸½¶â¡¢AEON Pay¡¢PayPay
¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
♦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.fantasy.co.jp/events/#medal1manen_2026_2(https://www.fantasy.co.jp/events/#medal1manen_2026_2)
¢¨¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーLINKS UMEDAÅ¹¡¢º£¼£¿·ÅÔ»ÔÅ¹¡¢»°¥Ä¶Å¹¡¢PALO¶¹ÁÅ¹¡¢PALO¸Þ½êÀî¸¶Å¹
¤ÏÅö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÐ¾Ý³°Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¢¨³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ò±ä´ü¡¦Ãæ»ß¡¢¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤Î½ªÎ»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£