¡ÖÀã¤Î½É¡×¤¬¿·³ã¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¡ª¤´ÅöÃÏ¤ÎÌ£¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥ß¥ËÀã¤Î½É 3¼ï¥¢¥½ー¥È¡×¤¬2026Ç¯2·î¤è¤ê¿·ÅÐ¾ì
»°¹¬À½²Û¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤æ¤Æ²ËÜÊÞ¡Ê½êºßÃÏ¡§¿·³ã»ÔËÌ¶è¡Ë¤Ï¡¢»°¹¬À½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÀã¤Î½É¡×¤«¤é¡¢¿·³ã¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤òºÆ¸½¤·¤¿¤ªÅÚ»º¸þ¤±¾¦ÉÊ¡Ö¥ß¥ËÀã¤Î½É 3¼ï¥¢¥½ー¥È¡×¤ò¿·³ã¸©Æâ¸ÂÄê¤Ç2026Ç¯2·îÃæ½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯ÇØ·Ê¡§¥í¥ó¥°¥»¥éー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÀã¤Î½É¡×¤òÎ¹¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë
¶áÇ¯¤Î¤ªÅÚ»º»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÄêÈÖ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖÃÏ°è¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¡×¤¬¡¢Â£¤ëÂ¦¡¦¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö³°¤µ¤Ê¤¤°Â¿´´¶¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¦¾ì¤äÍ§¿Í¤ØÇÛ¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö¸ÄÊñÁõ¡×¤ä¡¢Ê£¿ô¤ÎÌ£¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¢¥½ー¥È¥¿¥¤¥×¡×¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹¥¤ß¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï»°¹¬À½²Û¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÀã¤Î½É¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¿·³ã¤¬¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥ëー¥Ä¡Ö±Û¸åÉ±¡Ê¤¤¤Á¤´¡Ë¡×¤È¡Ö¥ë ¥ì¥¯¥Á¥¨¡ÊÍÎÍü¡Ë¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òìÔÂô¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥ó¥°¥»¥éー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÀã¤Î½É¡×¤«¤é¿·³ã¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±
¿·³ã¸©Æâ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤ªÅÚ»º¤ËºÇÅ¬¤Ê3¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¹ç·×15ËçÆþ¤ê¤Î¥¢¥½ー¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»°¹¬À½²Û¤Î¡ÖÀã¤Î½É¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÀã¤Î½É¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°Â¿´´¶¤Ë¡¢¿·³ã¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ìー¥Ðー¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤ªÅÚ»º¤Ç¡Ö»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
- ±Û¸åÉ±Ì£¡§ ¿·³ã¸©»º¤¤¤Á¤´¡Ö±Û¸åÉ±¡×¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÄø¤è¤¤»ÀÌ£¡£
- ¥ë ¥ì¥¯¥Á¥¨Ì£¡§ ¡ÈÀ¾ÍÎÍü¤Îµ®ÉØ¿Í¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¿·³ãÆÃ»º¡Ö¥ë ¥ì¥¯¥Á¥¨¡×¤ÎË§½æ¤Ê´Å¤ß¡£
- À¸¥¯¥êー¥àÌ£¡§ 1977Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡¢¡ÖÀã¤Î½É¡×ÄêÈÖ¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/49944/table/59_1_5520a062068cf0732f8908102dbbfc26.jpg?v=202602161051 ]
¡ÖÀã¤Î½É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀã¤Î½É¡×¤Ï1977Ç¯È¯Çä¤Î¡¢¤µ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤È´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ç¤¹¡ÖÀã¤Î½É¥µ¥é¥À¡×¡¢¡ÖÀã¤Î½É ¹õÅü¤ß¤ë¤¯Ì£¡×¤ò¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¥·¥êー¥º¾¦ÉÊ¤Î¤«¤ê¤ó¤È¤¦¡ÖÀã¤Î½É ¥ß¥ë¥¯¤«¤ê¤ó¤È¤¦¡×¤âÈÎÇäÃæ¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¤âÊ»¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àã¤Î½É ¡§ https://www.sanko-seika.co.jp/product/brand/Àã¤Î½É/(https://www.sanko-seika.co.jp/product/brand/%E9%9B%AA%E3%81%AE%E5%AE%BF/)
¤ß¤æ¤Æ²ËÜÊÞ¤Î³µÍ×
¡Ö¤ß¤æ¤Æ²ËÜÊÞ¡×¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¡¢¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡×¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÂ¿ÉÊ¼ï¾¯¥í¥Ã¥ÈÀ¸»º¡×¤¬²ÄÇ½¤Ê¹©¾ì¤òÊÝÍ¤·²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ²Û¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â£ÅúÅ¹¡¦É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¡¦ÄÌÈÎ´ë¶È¤Ê¤É¤ØºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤´Äó°Æ¡£¾®¸ýÂðÇÛ¤«¤éÂç¸ý¼õÃí¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀ¸»ºÂÎÀ©¤òÈ÷¤¨¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¾¦ÉÊÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿±Ä¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë»°¹¬À½²Û¥°¥ëー¥×¸ø¼°¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢»°¹¬À½²Û¤Î¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤ä¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬¤ÊÊÆ²Û¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â£¤êÊª¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»°¹¬À½²Û¥°¥ëー¥×¸ø¼°¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.sanko-netshop.jp/
¡¦ ËÜ¼Ò ¡§¿·³ã»ÔËÌ¶è
¡¦ »ö¶ÈÆâÍÆ ¡§²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
¡¦ https://www.miyukidou.co.jp/
»°¹¬À½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
»°¹¬À½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1962¡Ê¾¼ÏÂ37¡ËÇ¯ÁÏ¶È¤Î²Û»ÒÀ½Â¤ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê¾¦ÉÊ¤Ï1977Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖÀã¤Î½É¡×¤ä1975Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¤Ñ¤ê¤ó¤³¡×¡¢¡Ö¿·³ã»Å¹þ¤ß¡×¡¢¡Ö´ÝÂçÆ¦¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¡¢¡Ö¥Áー¥º¥¢ー¥â¥ó¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤ªÊÆ¤Î¥¯¥é¥Ã¥«ー¡¢¡ÖÎ³¤è¤ê¾®Ìß¡×¡Ö»°¹¬¤Î³Á¤Î¼ï¡×¤Ê¤É¤Î¤¢¤é¤ì¡¦¤ª¤«¤¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¤«¤ê¤ó¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤«¤ê¤ó¤È¤¦¾¦ÉÊ¡¢ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ß¡Ö¤â¤Á¤¤å¤¢¡×¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¡ÖMake Wow Moments.¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°¹¬À½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMake Wow Moments. ¤Ä¤¯¤í¤¦¡¢¥ï¥©¡ª¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¡£¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈWow¡É¤È¤Ï¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä¥¦¥¥¦¥¡¢¶Ã¤¡¢¤½¤·¤ÆÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¡£»ä¤¿¤Á»°¹¬À½²Û¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤½¤ó¤Ê¡ÈWow¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¹¬¤»¤Î¥·ー¥ó¤ò±é½Ð¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.sanko-seika.co.jp/company/slogan/¡¡
¡¦ https://www.sanko-seika.co.jp/(https://www.sanko-seika.co.jp/)