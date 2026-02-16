¡Ö¥ª¥ó¥µ¥¤¥È³Ø½¬¥¨¥Ã¥¸AI¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÍ½ÃûÊÝÁ´µ»½Ñ¡×¤òµþÅÔ¤Ç½éÈäÏª
¡È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¥¨¥Ã¥¸AI¡É¢¨1¤òÉð´ï¤Ë¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSHIN-JIGEN¡ÊÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO¡§²¬ËÜµåÉ×¡¢°Ê²¼SHIN-JIGEN¡Ë¤Ï¡¢¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥éÀßÈ÷¤Î°Û¾õ¤òÍ½ÃûÃÊ³¬¤Ç¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥ª¥ó¥µ¥¤¥È³Ø½¬¥¨¥Ã¥¸AIµ»½Ñ¤ò¡¢¡ÖµþÅÔ¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®¥Õ¥§¥¢2026 ― µþÅÔÈ¯¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ë¥Ã¥ÁÀïÎ¬Å¸ ―¡×¡Ê2026Ç¯2·î18Æü¡¦19Æü³«ºÅ¡Ë¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Î´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç³Ø½¬¤ò¹Ô¤¦¼¡À¤Âå¥¨¥Ã¥¸AI¤Ë¤è¤ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÊÝÁ´¡¦ÀßÈ÷´Æ»ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤à¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀßÈ÷¸Î¾ã¤ä»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°Í½ÃûÊÝÁ´¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤Î´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï´Ä¶¤ÎÈùºÙ¤ÊÊÑ²½¤òÂª¤¨¤¤ì¤º¡¢°Û¾ïÈ¯À¸¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£SHIN-JIGEN¤¬³«È¯¤¹¤ëÍ½Ãû¸¡ÃÎ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÀßÈ÷¤Î¿¶Æ°¡¦²»¡¦Æ°ºîÍúÎò¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤òÊ£¹çÅª¤Ë°·¤¤¡¢°Û¾ï¤ÎÃû¤·¤ò¹âÀºÅÙ¤ËÂª¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£³Ø½¬¡¦¿äÏÀ¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¸½¾ì¤Î¥¨¥Ã¥¸Ã¼Ëö¤Î¥Þ¥¤¥³¥ó¾å¤Ç¹Ô¤¦¥ª¥ó¥µ¥¤¥È³Ø½¬¥¨¥Ã¥¸AI¤òÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì´Ä¶¤Î°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é´Æ»ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Â¨»þÀ¤ÈÈÆÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âSHIN-JIGEN¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¥¨¥Ã¥¸AI¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÌ¤Íè¼ÂÁõ¡×¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤ä¼Ò²ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ µþÅÔ¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®¥Õ¥§¥¢2026¡ÖµþÅÔÈ¯¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ë¥Ã¥ÁÀïÎ¬Å¸¡×³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡§2026.2.18¡Ê¿å¡Ë-19¡ÊÌÚ¡Ë10:00 - 17:00¡¡
²ñ¾ì¡§µþÅÔ¥Ñ¥ë¥¹¥×¥é¥¶¡ÊµþÅÔÉÜÁí¹ç¸«ËÜ»Ô²ñ´Û¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡¡https://biz.q-pass.jp/f/12954/ki21_registration¡Ë
¼çºÅ¡§µþÅÔÉÜ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í µþÅÔ»º¶È£²£±
½ÐÅ¸¾ì½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Çー¥¿¡¦¥Æ¥¯¥ÎÆâ
½ÐÅ¸¥µー¥Ó¥¹¡§¥ª¥ó¥µ¥¤¥È³Ø½¬¥¨¥Ã¥¸AI¤Ë¤è¤ë¥Ý¥ó¥×¤Î°Û¾ï¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ki21.jp/bp/about/
¢¨1¡§¥¨¥Ã¥¸AI¡Ä¡ÄAI¤Ë¤è¤ë¾ðÊó½èÍý¤ò¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¥¨¥Ã¥¸¡ÊÃ¼Ëö¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ËÂ¦¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦µ»½Ñ¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢ÄÌ¿®¥³¥¹¥È¤ÎÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢AI¤ÎÎÏ¤ò¤è¤ê¼Ò²ñ³èÆ°¤ä¼ÂÀ¸³è¤ËÂ¨¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¼ÂÁõ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³µÇ°¤òÊÑ¤¨¤ëµ»½Ñ¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒSHIN-JIGEN
½êºßÃÏ¡¡¡§¡¡ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO¡¡²¬ËÜ µåÉ×
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§¡¡2022Ç¯5·î
URL¡¡¡¡¡§¡¡https://shin-jigen.co.jp/
¸ø¼°note¡§¡¡https://note.com/shin_jigen
´ë¶ÈÀâÌÀ¡§¡¡´ë¶ÈÀâÌÀ¡§SHIN-JIGEN¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¹½ÁÛ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò³ð¤¨¤ë¹½Â¤¤òÀß·×¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¡ÖÌ¤Íè¼ÂÁõ¥Õ¥¡ー¥à¡×¤Ç¤¹¡£¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦AI¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ïー¥É¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤ÎÃÎ¸«¤òÉð´ï¤Ë¡¢»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô¡¢M¡õA¤Þ¤Ç¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ë´ë¶È¤Î¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSHIN-JIGEN¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸¡§https://shin-jigen.co.jp/#CONTACT