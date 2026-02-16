ÃÎ³Ð²áÉÒ¤Î¾É¾õ·Ð¸³¼Ô¤Ï7³äÄ¶¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡ÖÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤·¤ß¤ë¡×¡Ã¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»õ²Ê¼õ¿Ç¤ÏÌó3³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¼ÂÂÖ¡Ê¤ª¸ý¥×¥é¥¹Ä´¤Ù¡Ë
Ì¤ÂÎ¸³¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë»õ²Ê°å±¡ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ª¸ý¥×¥é¥¹¡Êhttps://okuchiplus.jp/¡Ë¤Ï¡¢À®¿ÍÃË½÷200¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÃÎ³Ð²áÉÒ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢
- ÃÎ³Ð²áÉÒ¤Î¾É¾õ·Ð¸³¤ÎÍÌµ
- ¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥·ー¥ó¡ÊÊ£¿ôÁªÂò²Ä¡Ë
- ÃÎ³Ð²áÉÒ¤Î¼£ÎÅÌÜÅª¤Ç¤Î»õ²Ê¼õ¿Ç·Ð¸³¡Ê¾É¾õ·Ð¸³¼Ô¤Î¤ß¡Ë
¤ò½¸·×¤·¡¢ÃÎ³Ð²áÉÒ¤Î¼ÂÂÖ¤ò¿ôÃÍ¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として下記ページにて公開しています。
1.ÃÎ³Ð²áÉÒ¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï147¿Í¡ÊÁ´ÂÎ¤Î73.50¡ó¡Ë
À®¿ÍÃË½÷200¿Í¤Ë¡ÖÃÎ³Ð²áÉÒ¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤¬147¿Í¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤¬53¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ³Ð²áÉÒ¤Î¾É¾õ·Ð¸³¼Ô¤¬Á´ÂÎ¤Î73.50¡ó¤òÀê¤á¡¢ÃÎ³Ð²áÉÒ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¶á¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿ôÃÍ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆâÌõ¡Ê¿Í¿ô¡¿³ä¹ç¡Ë¡Û
- ¤¢¤ë¡§147¿Í¡Ê73.50¡ó¡Ë
- ¤Ê¤¤¡§ 53¿Í¡Ê26.50¡ó¡Ë
2.¾É¾õ¤Ï¡ÖÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤¬»õ¤Ë¤·¤ß¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿¡ÊÊ£¿ôÁªÂò²Ä¡Ë
¡ÖÃÎ³Ð²áÉÒ¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿147¿Í¤Ë¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¾É¾õ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤¬»õ¤Ë¤·¤ß¤ë¡×¡Ê138¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤¬»õ¤Ë¤·¤ß¤ë¡×¤Ï93.88¡ó¤ÇÆÍ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎ³Ð²áÉÒ¤Î¼ç¤Ê¡È½ÐÊý¡É¤ÏÎä»É·ã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»õËá¤»þ¡Ê23.13¡ó¡Ë¤äÇ®¤¤¤â¤Î¡Ê19.05¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÆ°ºî¤ä°û¿©¤Ç¤â¾É¾õ¤¬µ¯¤ÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÊ£¿ôÁªÂò²Ä¡Ë¡£
¡ÚÆâÌõ¡Ê¿Í¿ô¡¿³ä¹ç¡Ë¡Û¢¨Ê£¿ôÁªÂò²Ä¡¿ÂÐ¾Ý¡§¾É¾õ·Ð¸³¼Ô147¿Í
- Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤¬»õ¤Ë¤·¤ß¤ë¡§138¿Í¡Ê93.88¡ó¡Ë
- »õËá¤¤Î»þ¤Ë¤·¤ß¤ë¡¡¡¡¡§ 34¿Í¡Ê23.13¡ó¡Ë
- Ç®¤¤¤â¤Î¤¬»õ¤Ë¤·¤ß¤ë¡¡¡§ 28¿Í¡Ê19.05¡ó¡Ë
- ´Å¤¤¤â¤Î¤¬»õ¤Ë¤·¤ß¤ë¡¡¡§ 27¿Í¡Ê18.37¡ó¡Ë
- É÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿»þ¤Ë»õ¤¬¤·¤ß¤ë¡§20¿Í¡Ê13.61¡ó¡Ë
3.ÃÎ³Ð²áÉÒ¤Î¾É¾õ¤Ç»õ²Ê°å±¡¤ËÄÌ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï45¿Í¡Ê30.61¡ó¡Ë
ÃÎ³Ð²áÉÒ¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë147¿Í¤Ë¡ÖÃÎ³Ð²áÉÒ¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë»õ²Ê°å±¡¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤¬45¿Í¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤¬102¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¾É¾õ·Ð¸³¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¼£ÎÅÌÜÅª¤Ç»õ²Ê°å±¡¤ËÄÌ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï30.61¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼õ¿Ç¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤¬Â¿¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆâÌõ¡Ê¿Í¿ô¡¿³ä¹ç¡Ë¡Û¢¨ÂÐ¾Ý¡§¾É¾õ·Ð¸³¼Ô147¿Í
- ¤¢¤ë¡§ 45¿Í¡Ê30.61¡ó¡Ë
- ¤Ê¤¤¡§102¿Í¡Ê69.39¡ó¡Ë
Ä´ºº·ë²Ì¤Þ¤È¤á- ÃÎ³Ð²áÉÒ¤Î¾É¾õ·Ð¸³¼Ô¤Ï¡¢200¿ÍÃæ147¿Í¡Ê73.50¡ó¡Ë¡£
- ¾É¾õ¤Ï¡ÖÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤¬»õ¤Ë¤·¤ß¤ë¡×¤¬138¿Í¡Ê93.88¡ó¡Ë¤ÇºÇÂ¿¡ÊÊ£¿ôÁªÂò²Ä¡Ë¡£
- ¾É¾õ·Ð¸³¼Ô147¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¼£ÎÅÌÜÅª¤Ç»õ²Ê°å±¡¤ËÄÌ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï45¿Í¡Ê30.61¡ó¡Ë¡£
調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。
報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷
¥¢¥ó¥±ー¥ÈÊì¿ô¡§ÃË½÷200Ì¾
¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯9·î17Æü
Ä´ºº¼Â»Ü¼çÂÎ¡§¤ª¸ý¥×¥é¥¹¡Êhttps://okuchiplus.jp/¡Ë
Ä´ºº²ñ¼Ò¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ª¸ý¥×¥é¥¹
¤ª¸ý¥×¥é¥¹ÂåÉ½ °ðÍÕ¾ÂÀ¡Ê°ðÍÕ±¡Ä¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ðÍÕ¾ÂÀ¡Ê°ðÍÕ±¡Ä¹¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ª¸ý¥×¥é¥¹ÂåÉ½¡ÊÍý»öÄ¹¡Ë
»õ²Ê°å»Õ¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌöÃæ¡£
¡Ú±¡Ä¹¡Û¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È²á¤®¤ë»õ²Ê°å»Õ¡×¤È¤·¤ÆSNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¡£
¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤«¤é¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥ÓÌ¡ºÍÈäÏª¤Þ¤ÇÉý¹¤¤³èÌö¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
TikTok¡¢YouTube¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë±¡Ä¹¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¥Ð¥º¤òÏ¢È¯¤·¡¢SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤â100Ëü¿Í¤òÆÍÇËÃæ¡ª
¤Þ¤¿¡¢±¡Ä¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ú¤Ï¤ß¤¬¤»Ò¤Á¤ç¤³¤Ð¤Ê¤Ê¡Û¤ò¥ê¥êー¥¹¤·ÏÃÂê¤Ë¡£
2024Ç¯¤ËNetflix¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤ËÂçÈ´Å§¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¼«¿È¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¿ÍÀ¸Å¯³Ø¤ò¸ì¤ë½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ÐÈÇ¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¤ß½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢°åÎÅ¶È³¦¤ò±Û¤¨¤¿³èÌö¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
▶︎½ñÀÒ¾ÜºÙ¡§https://okuchiplus.jp/topics/info/20250326-inaba-book/
▶︎ Instagram¡§https://www.instagram.com/inaba_incho_longe
▶︎ TikTok¡§https://www.tiktok.com/@shota_inaba
▶︎ YouTube¡§https://youtube.com/@long_hair_dentist
▶︎ YouTubeÈÖÁÈ¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¤ß½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡§
¡¡ https://www.youtube.com/@hamidashi_tv
¤ª¸ý¥×¥é¥¹¤È¤Ï
TikTok¡¢YouTube¤Ç»õ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¥Ð¥º¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ðÍÕ±¡Ä¹¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡Ö¤ª¸ý¥×¥é¥¹¡×¡£
»þÃ»¤«¤ÄÄã²Á³Ê¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê»õ¤Î¤ªÁÝ½ü¤ä»õ¤ÎÈþÇò¤¬½ÐÍè¤ë¿·¤·¤¤»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤Î¤«¤¿¤Á¡£
Ãî»õ¤ä»õ¼þÉÂ¤Ê¤É¤Î»õ²Ê¿ÇÎÅ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èè¤ì¤¿ÂÎ¤òÁ´¿È¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥Á¥§¥¢¤ÇÌþ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿²Íî¤Á¤¹¤ë¤Û¤Éµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤»õ¤Î¤ªÁÝ½ü¤È¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë²÷´¶»õ·Ô¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤òÄó¶¡¡£
ÄË¤ß¤äÉÔ°Â¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¡¢Ì¤ÂÎ¸³¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤´µ¼ÔÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Ü½Ñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦»õ²Ê°å±¡¡£
