Åê»ñÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ï ¡È¿È¶á¤ËÅê»ñ·Ð¸³¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¡É¤¬£¸³äÄ¶
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡Ê½êºßÃÏ︓ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò︓³áÈø Í´»Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¡¢Á´¹ñ¤Î20～60Âå¤ÎÃË½÷400Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÚÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Û¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤ÎÂ°À¤ò£±.ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·Ð¸³ÁØ¡¢£².ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸¡Æ¤ÁØ¡Ê¶½Ì£¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï²áµî¤ËÅê»ñ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡Ë¡¢£³.ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ì¤·Ð¸³ÁØ¡ÊÂ¾¤ÎÅê»ñ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅê»ñ·Ð¸³¤¢¤ê¡Ë£´.¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅê»ñ·Ð¸³¤Ê¤·¡Ê²áµî¤ËÊÝÍ·Ð¸³¤â¤Ê¤·¡Ë¤ËÊ¬Îà¤·¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï£±.ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·Ð¸³ÁØ︓100Ì¾¤È£´.¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅê»ñ·Ð¸³¤Ê¤·¡Ê²áµî¤ËÊÝÍ·Ð¸³¤â¤Ê¤·¡Ë︓100Ì¾¤ÎÅê»ñ°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤ä¹ÔÆ°¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Î°Õ»Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È´Ä¶¡É¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ú£±¡ÛÅê»ñ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¡¦¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³
ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·Ð¸³ÁØ¤¬¡ãÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¼ç¤ÊÍýÍ³¡ä¤Ï¡¢ÌÜÅª°Õ¼±¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¡×¤ä¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¡×¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åê»ñÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Î¡ãÅê»ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¼ç¤ÊÍýÍ³¡ä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆñ¤·¤½¤¦¡×¡Ö¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎ¼±ÉÔÂ¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬34¡ó¤È¶¯¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹
¡Ú£²¡Û¿È¶á¤ÊÅê»ñ·Ð¸³¼Ô¤ÎÍÌµ
ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·Ð¸³ÁØ¤È¡¢Åê»ñÌ¤·Ð¸³ÁØ¤Î°ã¤¤¤È¤·¤ÆºÇ¤â¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ã¿È¶á¤ÊÅê»ñ·Ð¸³¼Ô¤ÎÍÌµ¡ä¤Ç¤¹¡£ ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·Ð¸³ÁØ¤Ç¤Ï¡Ö¿È¶á¤ËÅê»ñ·Ð¸³¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï15¡ó¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ä¿¦¾ì¡¢Í§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¡¢SNS¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÅê»ñ·Ð¸³¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ °ìÊý¤ÇÅê»ñÌ¤·Ð¸³ÁØ¤Ç¤Ï¡Ö¿È¶á¤ËÅê»ñ·Ð¸³¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤¬83¡ó¤ËÃ£¤·¡¢¿È¶á¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÅê»ñ·Ð¸³¼Ô¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢Åê»ñ¹ÔÆ°¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¾Íè¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«
Åê»ñÌ¤·Ð¸³ÁØ¤Ï¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¦¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬55¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·Ð¸³ÁØ¤Ç¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¤·¤ÆÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤¬54¡ó¡¢¡Ö¸µËÜ¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬45¡ó¤È¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ·×²èÅª¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÅê»ñ¤¹¤ëºÝ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¡¢Ëè·î¤ÎÅê»ñ²ÄÇ½³Û
Åê»ñÌ¤·Ð¸³ÁØ¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡Ö¾ðÊó¼ý½¸Ãæ¡¦¸¡Æ¤Ãæ¡×¤¬62¡ó¡¢Ëè·î¤ÎÅê»ñ²ÄÇ½³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅê»ñ¤Ë²ó¤¹Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬67¡ó¤È¡¢¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀßÌä¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÆñ¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¶¯¤¯¡¢Åê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·Ð¸³ÁØ¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡ÖÃæÄ¹´üÅª¤«¤ÄÀÑ¶Ë·¿¡×¤¬31¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Åê»ñ²ÄÇ½³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·î¤Ë10Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÅê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î²óÅú¤¬39¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÅê»ñ·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¸å¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×¢¡Åê»ñ·Ð¸³¼Ô¤ÈÌ¤·Ð¸³¼Ô¤ÎÂ°À
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤ä´Ø¿´ÅÙ¤ò¼´¤Ë¡¢°Ê²¼£´¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥Í¥ë¤ËÊ¬Îà¤·¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±.ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·Ð¸³ÁØ
£².ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸¡Æ¤ÁØ¡Ê¶½Ì£¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï²áµî¤ËÅê»ñ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡Ë
£³.ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ì¤·Ð¸³ÁØ¡ÊÂ¾¤ÎÅê»ñ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅê»ñ·Ð¸³¤¢¤ê¡Ë
£´.¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅê»ñ·Ð¸³¤Ê¤·¡Ê²áµî¤ËÊÝÍ·Ð¸³¤â¤Ê¤·¡Ë
Ä´ºº¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡×¤òÌµµÌ¾¤ÎWEB¥¢¥ó¥±ー¥È·Á¼°¤ÇÄ´ºº¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹·ÇºÜ¤ÎÈæ³Ó¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï£±.¡ãÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·Ð¸³ÁØ¡ä¤È¡¢£´.¡ã¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅê»ñ·Ð¸³¤Ê¤·ÁØ¡ä¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¾ðÊó
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î¡ØVERFUND¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ë¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤ò´õË¾¤¹¤ëÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é»ñ¶â¤òÊç¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤Î±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ±×¤äÇäµÑ±×¤òÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡²ñ°÷¿ô¿ä°Ü
¡Ø¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù²ñ°÷¿ô¤ÏÃå¼Â¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯³Û¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼ê·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¡¢¤ª¤â¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÅê»ñÊ¸²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡Åê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº
°Ê²¼¤Ï¡Ø¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¡ÚÅê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¡Û¤òÄ´ºº¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ãÅê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¡ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢²ñ°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¸µËÜ³ä¤ì¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬ÉÝ¤¤¡×¡¢¡ÖÅê»ñ¤ÎÃÎ¼±¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÉÔ°Â¤Ëµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤ÏÃÎ¼±ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎºÇ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö±¿ÍÑ´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢»Ô¶·ÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤Ï¡Ö¼óÅÔ·÷¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÅê»ñ¤Ç¤¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤³¤È¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÍ¥Àè½Ð»ñ¼Ô¤¬Â»¤ò¤·¤Ë¤¯¤¤»ÅÁÈ¤ß¡×¤ä¡ÖÍ¥ÀèÎô¸å¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯Äã¸º¡×¤Ê¤É¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸µËÜ³ä¤ì¤¬¤Ê¤¤¼ÂÀÓ¤â¡¢¿®Íê¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î³µÍ×
¡Ø¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÅÅ»Ò¼è°ú¶ÈÌ³¤ÎÇ§²Ä¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÉÔÆ°»º·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤ò´õË¾¤¹¤ëÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é»ñ¶â¤òÊç¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÔÆ°»º¤Î±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ±×¤äÇäµÑ±×¤òÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÍ¥ÀèÎô¸å¹½Â¤¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ëü¤¬°ìÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°ìÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÎô¸å½Ð»ñÊ¬¤«¤éÂ»¼º¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â»¼º¤¬30¡ó°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅê»ñ²È¤Î¸µËÜ¤ÏÊÝÁ´¤µ¤ì¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°¤äFX¤Î¤è¤¦¤Ë²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤¤¶âÍ»¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï»Ô¾ì¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤ÊÅê»ñÀè¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êª·ï¤Î´ÉÍý¤ä¼êÂ³¤¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤â¡¢¼ê·Ú¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ø¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÉÔ°Â¤ò¡ÖÌ´¡×¤ä¡Ö´õË¾¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ù¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±è¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÉÔÆ°»º´ë²è¡¦³«È¯¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¡¦ÄÂÂßÃç²ð¤ª¤è¤ÓÄÂÂß´ÉÍý¶ÈÌ³¡¢ÉÔÆ°»º¤Î±¿ÍÑ¡¢Â»³²ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¶ÈÌ³¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÊç½¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÁí¹çÉÔÆ°»º¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
