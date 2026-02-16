Giftµ¡Ç½ÅëºÜÄÌÈÎÆÃ²½·¿¡ªCRM¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖLTV-Lab with Gift¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒLTV-X¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¡§Ìî¸ý¡¡³ØÉ×¡Ë¤Ï¡¢EC¡¦ÄÌÈÎÆÃ²½·¿CRM¡ÖLTV-Lab¡×¤Ê¤É¤ËÂ³¤¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆGiftµ¡Ç½ÅëºÜÄÌÈÎ»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ÎCRM¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖLTV-Lab with Gift¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- LTV-Lab with Gift¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È
Giftµ¡Ç½ÅëºÜÄÌÈÎ¸þ¤±CRM¡ÖLTV-Lab with Gift¡×¤Ï¼çÍ×EC¥«ー¥È¤ÈÉ¸½àÏ¢·È¡£Ï¢·È¥Çー¥¿¤«¤éGift¥æー¥¶ー¤ò¼«Æ°È½ÃÇ¤·¡¢Á÷¤ê¼ç¤ÈÁ÷ÉÕÀè¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¡£Gift¾¦ÉÊ¤Î¥·ー¥º¥óËè¤Î·ÑÂ³¡¦Î¥Ã¦ËÉ»ß»Üºö¡¢¼«²È¼ûÍ×Â¥¿Ê¡¢·ÑÂ³Ê¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤ÊÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤Gift-CRM¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸ÜµÒ´ÉÍý¤«¤éÊ¬ÀÏ¡¢¼«Æ°¥áー¥ëÇÛ¿®/¥¹¥Æ¥Ã¥×¥áー¥ëÇÛ¿®¡ÊLINEÇÛ¿®¤â²ÄÇ½¡Ë¡¢¸ÜµÒ¤Î¹ØÆþ¾¦ÉÊ¤ä¶â³Û¡¢¹ØÆþ´ü´Ö¤Ê¤É¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¸ÜµÒ¤ò¥»¥°¥á¥ó¥È¤·¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¸ÜµÒ¤Ë¥áー¥ëÇÛ¿®¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¥áー¥ëÇÛ¿®¡ÊÌµÀ©¸Â¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§£±.¡§Giftµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëEC¥«ー¥È¤È¤ÏÉ¸½àÏ¢·È¡ªGift¤ÎÁ÷¤ê¼ç/Á÷ÉÕÀè¤Î¾ðÊó¤ÏÊ£»¨¤ÊÀßÄêÌµ¤·¤Ç´ÉÍý²ÄÇ½¡ª
ECÄÌÈÎ¥«ー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÉ¸½àÏ¢·È¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ç¤âCSV¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä¥¤¥ó¥Ýー¥È½èÍý¤Î¼ê´Ö¤Ê¤¯¸ÜµÒ¥Çー¥¿/¹ØÇã¥Çー¥¿/¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§£².¡§ÇÛ¿®¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò°ì¸µ´ÉÍý¡ª¥áー¥ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊ£¿ô¤ÎÇÛ¿®¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÀßÄê²ÄÇ½¡ª
²ñ°÷¾ðÊó¤ä¹ØÇã¾ðÊó¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥áー¥ë°Ê³°¤ÎÇÛ¿®¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÎã¤¨¤Ð¡¢¥áー¥ë¤òÌ¤³«Éõ¤ÎÊý¤Ë¡¢LINEÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¥×¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÛ¿®¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êROIºÇÅ¬²½¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§£³.¡§À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅ´ÈÄ¥ê¥Ôー¥È»Üºö¤ÇÇä¾åUP¡ª
2,400¥·¥ç¥Ã¥×¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤ËÀ®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÅëºÜ¡£Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥ÈÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤ÇºÇÅ¬¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥×¥íー¥ÁÊýË¡¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë»Üºö¤À¤±¤ËÍê¤êÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ROI¤òºÇÅ¬²½¤µ¤»¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬ÀÏµ¡Ç½¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¶È³¦¤ä¾¦ºà¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ê¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤âËüÁ´¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§£´.¡§¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê
¤É¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Æ¤¤¤¤¥Äー¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¼ý±×¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖLTV-Lab with Gift¡×¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢½é´üÈñÍÑ¤¬5Ëü±ß¡¢·î³ÛÈñÍÑ¤Ï4Ëü±ß¤«¤é¡£¥áー¥ë¤ÎÇÛ¿®ÄÌ¿ô¤ä¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÀßÄê¿ô¤Ë¾å¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥áー¥ë¤âLINE¤âÇÛ¿®¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·î³ÛÎÁ¶â¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£²ñ°÷ÅÐÏ¿¿ô¤äÇÛ¿®ÄÌ¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í¸ú¥¢¥É¥ì¥¹¿ô¤Ç¤Î²Ý¶â¤Î¤¿¤á¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤òÁ÷¤ì¤ÐÁ÷¤ë¤Û¤ÉÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ëÎÁ¶âÀßÄê¤Ç¤¹¡£¥á¥ë¥Þ¥¬¤ÎÀßÄê¤ò²ò½ü¤·¤¿¸ÜµÒ¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î·î¤Ë¤Ï²Ý¶â¤Î¿Í¿ô¤«¤é³°¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LTV-Lab with Gift¡¡URL¡§https://ltv-lab.jp/gift/
- LTV-Lab with Gift ³«È¯ÇØ·Ê
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î²ÝÂê¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¸µ¡¢¡¡¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÃÎ¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¤¡¢ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢LTV¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡¢Äó¶¡¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢´ë¶È¤È¡È¤ªµÒÍÍ¡É¤¬°ì²áÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ÊÂ³Åª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¡¦Äó¶¡¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢2,400Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î±¿±Ä¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëLTV-Lab¥·¥êー¥º¤Ë¤ÆÁí¹çÄÌÈÎ¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¿©ÉÊ¡¦»¨²ß¡¦²½¾ÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Î¿ôÂ¿¤¯¤ÎEC¡¦ÄÌÈÎ´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¸µ¤Ë¡¢Giftµ¡Ç½ÅëºÜÄÌÈÎ¸þ¤±CRM¡ÖLTV-Lab with Gift¡×¤ò³«È¯¤·¡¢¹¹¤Ê¤ëEC¡¦ÄÌÈÎ´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ³ô¼°²ñ¼ÒLTV-X¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç5-13-18¡¡¤¤¤Á¤´»°ÅÄ¥Ó¥ë2³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìî¸ý¡¡³ØÉ×
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦Äó¶¡
ÀßÎ©¡§ 2010Ç¯9·î
HP¡§https://ltv-x.jp/
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
LTV-Lab»ö¶ÈÉô¡¡TEL:03-6432-4915¡ÊÊ¿Æü9:30～17:30¡Ë¡¡MAIL¡§support@ltv-x.jp