¡Ø¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥¼¥Ó¥¦¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥É¥ë¥¢ー¥¬¤ÎÅã¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤¬ËÜÆü2026Ç¯2·î16ÆüÈ¯Çä¡ª¡¡¥Ê¥à¥³¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥½¥Õ¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿16¥Úー¥¸¤Îºý»Ò¤Ä¤
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÅç ½¨²ð¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³°È¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÇÛ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È"¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È"3¼ïÎà¡Ê¡Ø¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥¼¥Ó¥¦¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥É¥ë¥¢ー¥¬¤ÎÅã¡Ù¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÆ±»þÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥à¥³¡Ê¸½¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤Î²ÈÄíÍÑ¥²ー¥àµ¡¸þ¤±¥½¥Õ¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É"¥Ê¥à¥³¥Ã¥È"¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥¼¥Ó¥¦¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥É¥ë¥¢ー¥¬¤ÎÅã¡Ù¤Î³°È¢¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥ÈËÜÂÎ¤È³°È¢¤ÎÉ½ÌÌ¤ÈÎ¢ÌÌ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÍÑ¥½¥Õ¥È¤Î³°È¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥à¥³¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥½¥Õ¥È30¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿A5¥µ¥¤¥º¤Î16¥Úー¥¸¤Îºý»Ò¤âÆ±º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û³Æ3,300±ß¡Ê3,000±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡Ú»Å¡¡ÍÍ¡Û¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡¡1044mm¡ß700mm¡¡280g
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºý»Ò¡§A5È½¡¿16¥Úー¥¸¡¿¥Õ¥ë¥«¥éー
¡ÚÈ¯¡¡¹Ô¡ÛKADOKAWA Game Linkage
¡ÚÈ¯¡¡Çä¡ÛKADOKAWA
PAC-MAN(TM), XEVIOUS(TM), THE TOWER OF DRUAGA(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¦¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÅç ½¨²ð¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ßÄÌ¡×¡Ö¥²ー¥à¤ÎÅÅ·â¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾ðÊó»ï¤Î½ÐÈÇ¡¢Web¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤È¤¤¤Ã¤¿¥²ー¥à¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¡£¥²ー¥à¤È¥æー¥¶ー¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¹â¤á¡¢¥²ー¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kadokawagamelinkage.jp