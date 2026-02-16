fluct¡¢ADPOPCORN¼Ò¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¡¢Æ°²è»ëÄ°¤ÇPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë ¡Ö¥ê¥ïー¥É¹¹ð¥×¥é¥¹¡×¤ò¹ñÆâ½é¤ÎÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒCARTA HOLDINGS¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Òfluct¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Æ£°æ ÍÎÂÀ¡¢COO¡§¹õÅÄ ³Ù»Ö ¡¢°Ê²¼¡Öfluct¡×¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Çー¥¿¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¢¤ëIGAWorks, Inc.¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¹¹ð¼ý±×²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ëADPOPCORN Co., Ltd.(ÂåÉ½¡§¥¥à¡¦¥Õ¥ó¥Æ¥¯¡¢°Ê²¼¡ÖADPOPCORN¼Ò¡×)¤È¶ÈÌ³Äó·È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ADPOPCORN¼Ò¤Ï¡¢Æ°²è¹¹ð»ëÄ°¤ÎÊó½·¤È¤·¤ÆPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂ¨»þÉÕÍ¿¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö¥ê¥ïー¥É¹¹ð¥×¥é¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢fluct¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÈÎÇä¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ËÜÆü¤è¤êËÜ³ÊÅª¤ÊÄó¶¡¤ª¤è¤ÓÆ³Æþ»Ù±ç¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥×¥ê»ö¶È¼Ô¤Ï½¾Íè¤Î¥¢¥×¥êÆâ¥¢¥¤¥Æ¥àÅù¤ÎÊó½·¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç7,200Ëü¡Ê¢¨2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPayPay¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢¥æー¥¶ー¤Ø¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤È¤·¤ÆÄ¾ÀÜÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£fluct¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥ïー¥É¹¹ð¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÆâ½é¤ÎÀµµ¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Æ³ÆþÀß·×¤«¤é¹¹ð¼ý±×ºÇÂç²½¤Î¤¿¤á¤Î±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¤¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãーÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥ê¥ïー¥É¹¹ð¥×¥é¥¹¡×Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê
ADPOPCORN¤Ï¡¢ËèÆü2,460Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¹¹ð¤ÈÊó½·¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¹¹ð¼ý±×²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ADPOPCORN¼Ò¤¬´Ú¹ñ¤ÇÀè¹Ô¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖNAVER Pay¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æ³Æþ¸å¤Ë¹¹ð»ëÄ°»²²ÃÎ¨¤¬Ìó2ÇÜ¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑÎ¨¡Ê¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬40¡ó°Ê¾å¸þ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¼ý±×À¤È³èÀ²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ·àÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥ê¥ïー¥É¹¹ð¥×¥é¥¹¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¤È¥á¥ê¥Ã¥È1. ¡ÖPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥æー¥¶ー¥Õ¥Ã¥¯
Æ°²è»ëÄ°´°Î»¸å¤ÎÊó½·¤È¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡ÖPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÂ¨»þÉÕÍ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÈÁØ¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤¥æー¥¶ー¤Î¹¹ð»ëÄ°»²²Ã¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¼ý±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡Ö2³¬ÁØ¡ÊÆó³¬·ú¤Æ¡Ë¹½Â¤¡×
ÄÌ¾ï¤ÎÆ°²è¥ê¥ïー¥É¹¹ð¡Ê¥¢¥×¥êÆâÊó½·¤ÎÉÕÍ¿¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Êó½·¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥×¥»¥ë¥¬¥Á¥ã¡×¤Î³«»Ï»þ¤ËÃ»¼Ü¹¹ð¡Ê5ÉÃ°Ê²¼¡Ë¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
1³¬ÁØÌÜ¡§Æ°²è»ëÄ°¤Ë¤è¤ë¥¢¥×¥êÆâÊó½·¤ÎÉÕÍ¿
2³¬ÁØÌÜ¡§¥¬¥Á¥ã³«»Ï»þ¤ÎÃ»¼Ü¹¹ð¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã¼ý±×
¥æー¥¶ー¤¬Êó½·¡ÊPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¥¬¥Á¥ã¤ò°ú¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃ»¼Ü¹¹ð¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹â¤¤»ëÄ°´°Î»Î¨¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é1¥æー¥¶ー¤¢¤¿¤ê¤Î¼ý±×À¡ÊARPU¡Ë¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
3. ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³
ÆüËÜ¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¡Ö¥¬¥Á¥ã¡×±é½Ð¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç¹¹ð¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¦UX¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£fluct¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Î¶¯¤ß
¥Ý¥¤³è¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¢¥²ー¥à¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥×¥ê¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿fluct¤ÎÀìÌç¥Áー¥à¤¬¡¢Àµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ºÇÅ¬¤ÊÊó½·Àß·×¡§ ¥¢¥×¥ê¤Î·ÐºÑ·÷¡Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÀß·×¡£
- Æ³Æþ¡¦¼ÂÁõ¥µ¥Ýー¥È¡§ ³¤³°À½¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½ÑÅª¤Ê¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¡£
- ¼ý±×ºÇÂç²½±¿ÍÑ¡§ ¥¬¥Á¥ã¤Î³ÎÎ¨Ä´À°¤ä¡¢ADPOPCORN¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¹¹ðºß¸Ë¡ÊFill rate¡Ë¤ÎºÇÂç²½¤Ë¸þ¤±¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
fluct¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥ïー¥É¹¹ð¥×¥é¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãーÍÍ¤Î¼ý±×²½²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È
ADPOPCORN¼Ò CEO Heungtaek Kim¡Ê¥¥à¡¦¥Õ¥ó¥Æ¥¯¡Ë»á
¡ÖADPOPCORN¤Ï¡¢ËèÆü2,460Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¹¹ð¤ÈÊó½·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¹¹ð¼ý±×²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤ÇÀè¹Ô¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖNAVER Pay¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æ³Æþ¸å¤Ë¹¹ð»ëÄ°»²²ÃÎ¨¤¬Ìó2ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑ¼Ô¡Ê¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¤â40¡ó°Ê¾å¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·àÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎËÜ³ÊÅ¸³«¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤Î¹¹ð¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Äfluct¤¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥×¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãーÍÍ¤¬¤è¤ê±ß³ê¤Ë¡¢¤«¤ÄÀïÎ¬Åª¤ËËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
³ô¼°²ñ¼Òfluct¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Æ£°æ ÍÎÂÀ »á
¡Ö´Ú¹ñ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëADPOPCORN¼Ò¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ø½é¤á¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¥Ý¥¤³èÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØPayPay¡Ù¤È¡¢¥²ー¥àÀ¤Î¤¢¤ë¡Ø¥ê¥ïー¥É¹¹ð¡Ù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥æー¥¶ー¿´Íý¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ fluct¤ÏËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¹¹ðÏÈ¤ÎÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥æー¥¶ー¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¿¼¤á¤ë¿·¤·¤¤¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú³ô¼°²ñ¼Òfluct¡Ûhttps://corp.fluct.jp/
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Æ£°æ ÍÎÂÀ
ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡§¹õÅÄ ³Ù»Ö
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-6-1¡¡¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïー36F
ÀßÎ© ¡§2008Ç¯6·î2Æü
»ñËÜ¶â ¡§5,000Ëü±ß(½àÈ÷¶â´Þ¤à)
¼çÍ×³ô¼ç ¡§³ô¼°²ñ¼ÒCARTA HOLDINGS
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¥°¥íー¥¹»ö¶È¡¢¥³¥Þー¥¹»Ù±ç»ö¶È
¡ÚËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Òfluct
TEL¡§03-4577-1458 FAX¡§03-4577-1493
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§ https://corp.fluct.jp/contact
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒCARTA HOLDINGS ¹ÊóÃ´Åö
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§ https://cartaholdings.co.jp/contact/pr/form/
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢³Æ¡¹¤Î½êÍ¼Ô¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£