¡ÒSFERRA¡Ê¥¹¥Õ¥§¥é¡Ë¡Ó°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×³ÈÂç
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ù¥Ã¥É¥ê¥Í¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¥¦¥§¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò À¶¿åÍÕ»Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢URL¡§https://www.modernrattan.net (https://www.modernrattan.net)¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥Í¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSFERRA¡Ê¥¹¥Õ¥§¥é¡Ë¡×¤ÎÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://www.modernrattan.net/sferra/¡ËÊÂ¤Ó¤Ë¡¢°ìÉôÄ¾±ÄÅ¹¤Ë¤ÆSFERRA¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)～3·î3Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡¢¡ÒSFERRA¡Ê¥¹¥Õ¥§¥é¡Ë¡Ó¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³ÈÂçÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹âµé¥³¥Ã¥È¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â´õ¾¯¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥®¥¶45¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÒGIZA45 PORTA¡Ó¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¿²¿´ÃÏ¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§
¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹
¢©160-0022¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É£³ÃúÌÜ£±£´-£± °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û5³¬ ¥Ù¥Ã¥É¥Ð¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¥ëー¥à
TEL:03-5357-7642
https://www.modernrattan.net/hpgen/HPB/entries/148.html
Å¸³«´ü´Ö¡§
2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)～3·î3Æü(²Ð)
¢£¾ïÀßÅ¹¤Î¤´°ÆÆâ
Å¸³«´ü´Ö°Ê³°¤Ï°Ê²¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢SFERRA¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¾ï»þ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥ºÅ¹
https://www.modernrattan.net/hpgen/HPB/entries/283.html
ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ°ìÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥¿¥ïー¥×¥é¥¶4³¬
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.modernrattan.net/sferra/
Ä¾±ÄÅ¹¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤Ë¼ê¤ò¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒÄ¾±ÄÅ¹¤Ë¤Æ¡ÖSFERRA¡×¤ÎºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥ê¥Í¥ó¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆüËÜµ¬³Ê¥µ¥¤¥º¤â¡¢¤è¤ê¤ªÇã¤¤µá¤á¤ä¤¹¤¯
¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤ÎSFERRA¤Î¼è¤ê°·¤¤³«»ÏÅö½é¤Ï¡¢ÆüËÜµ¬³Ê¤Î¥Ù¥Ã¥É¤äÉÛÃÄ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤´ÍÑ°Õ¤ËºÝ¤·¡¢Ç¼´ü¤òÄ¹¤á¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¹ñÆâºß¸Ë¤¬Â·¤¤¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê¤ªÅÏ¤·¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÀ½ÉÊ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖSFERRA¡Ê¥¹¥Õ¥§¥é¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SFERRA¤Ï1891Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÁÏ¶È¤µ¤ì¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥ó¥Êー¥í¡¦¥¹¥Õ¥§¥é¤¬ÂçÀ¾ÍÎ¤òÅÏ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ìー¥¹¤ÎÀº¹ª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Åì³¤´ß³ÆÃÏ¤Î¥ê¥¾ー¥È¤ÇµÙ²Ë¤ò²á¤´¤¹¼Ò¸ò³¦¤ÎÌ¾»Î¤¿¤Á¤Ë¹¤á¡¢ºÇ¹âµé¥ê¥Í¥ó¤Î¤ß¤ò¼è¤ê°·¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÌ¾À¼¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥ó¥Êー¥í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆSFERRA¤Î¥ê¥Í¥ó¤Ï¤µ¤é¤ËËá¤«¤ì¡¢¡ÖÄ¶Ä¹ÌÊ¡×¤¬¤è¤ê½À¤é¤«¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¥ê¥Í¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤âÈà¤é¤Ë¤è¤ëÈ¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿²¶ñ¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÈ¯ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÎSFERRA¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆºÇ¹âµé¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥Í¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿SFERRA¤Ï¡¢¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤ÎÄêÈÖ¿²¶ñ¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥íー¥ÞË¡²¦¥è¥Ï¥Í¡¦¥Ñ¥¦¥í2À¤¤Îµ¡Æâ¿²¶ñ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2001Ç¯¤ËSFERRA¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤Î1,020¥¹¥ì¥Ã¥É¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥ê¥Í¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2008Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¹âµé¥³¥Ã¥È¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â´õ¾¯¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥®¥¶45¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡£ºÇ¹â¤ÎÉÊ¼Á¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëSFERRA¤ÎË°¤¯¤Ê¤Ãµµæ¿´¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î³×¿·À¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
GRANDE HOTEL
½ÏÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ü¤µ¤ì¤ë2ËÜ¤Î¥µ¥Æ¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥·¥êー¥º¡£ ¥·¥êー¥ºÌ¾¤ÎÄÌ¤ê ¼«Âð¤Î¿²¼¼¤ò5¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¶õ´Ö¤Ø¤ÈÀöÎý¤µ¤»¤ë¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ ¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿²¿´ÃÏ¤¬¡¢Ë¤«¤ÊÌ²¤ê¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ÊÌÜ³Ð¤á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
CATENA
»þÂå¤òÄ¶±Û¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Á¥§ー¥ó¥â¥Áー¥Õ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£ ¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ñー¥±ー¥ëÀ¸ÃÏ¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¡¢ÀººÙ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëº¿ÌÏÍÍ¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Äー¥È¥ó¥«¥éー¤Î»å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤ë»É½«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SFERRA GIZA 45 PORTA
À¤³¦¤ÎÌÊ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥¨¥¸¥×¥·¥ã¥ó¥³¥Ã¥È¥ó¡Ö¥®¥¶45¡×¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢È´·²¤Ë½À¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥Í¥ó¤Ç¤¹¡£ ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÅ´ºÙ¹©¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥â¥Áー¥Õ¤¬¥¸¥ã¥¬ー¥É¿¥¤ê¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÁÔÂç¤µ¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢SFERRA¡Ê¥¹¥Õ¥§¥é¡Ë¤ÎÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.modernrattan.net/
