¡ÚKimini±Ñ²ñÏÃ¡Û2¿Í¤Ç»Ï¤á¤ë±Ñ²ñÏÃ¡ª¡¡¾ò·ïÃ£À®¤Ç·î³Û¥¯ー¥Ý¥ó¡õQUO¥«ー¥ÉPay¿ÊÄè
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¡ÖKimini±Ñ²ñÏÃ¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò Glats¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ù¸¶Áï¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¾ò·ïÃ£À®¤Ç2¤Ä¤ÎÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë²áµîºÇÂçµé¤Î¡Ö¤ªÍ§Ã£¾Ò²ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¤ªÍ§Ã£Æ±»Î¤ä¤´²ÈÂ²¤Ê¤É2¿ÍÆ±»þ¤Ë¿·µ¬¤Ç¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÌµÎÁÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¹Ö¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡ÖKimini±Ñ²ñÏÃ ·î³Û³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¡ÊÁí³Û1,500±ßÊ¬¡Ë¡×¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌµÎÁÂÎ¸³½ªÎ»¸å10Æü°ÊÆâ¤ËÍÎÁ²ñ°÷¤Ø¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¾Ò²ð¤·¤¿Êý¡¦¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Êý¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä½ñÅ¹¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖQUO¥«ー¥ÉPay 3,000±ßÊ¬¡×¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÍ§Ã£Æ±»Î¤ä¤´²ÈÂ²¤Ê¤É2¿ÍÆ±»þ¤Ë¿·µ¬¤Ç¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¾ò·ïÃ£À®¤Ë¤è¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖQUO¥«ー¥ÉPay 3,000±ßÊ¬¡×¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ê¾ò·ï¤ä±þÊçÊýË¡¡¢ÆÃÅµ¤Î¿ÊÄè»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ªÍ§Ã£¾Ò²ðÆÃÅµÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://kimini.online/other/invite-friend/
³Ø¸¦¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ ¡ÖKimini±Ñ²ñÏÃ¡×¤È¤Ï¡©
Kimini±Ñ²ñÏÃ¤Ï¡¢³Ø¸¦80Ç¯¤Î¶µ°é¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
³Ø¸¦¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¶µºà³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¼Á¤Î¹â¤¤¶µºà¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¼õ¹Ö¤Ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤«¤é¼õ¹Ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ä³Ø½¬ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³ー¥¹¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÍÄ»ù¤«¤é³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ç¯Îð¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ä³Ú¤È³Ø½¬¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¿·´¶³Ð¥¹¥¯ー¥ë¤È¤·¤ÆÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ
¡ØLDK¡Ù¤Ê¤ÉÅ°Äì¤·¤¿¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«É¾²Á¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë»¨»ï¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¿¸Í·¼Ë¤Î¡ØMONOQLO¡Ù¤Î¥à¥Ã¥¯ËÜ¡Ø±Ñ¸ì¶µºà´°Á´¥¬¥¤¥É2025¡Ù¡Ê¿¸Í·¼Ë´©¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¼ñÌ£·¿¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¡×ÉôÌç¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤Âè1°Ì¤ËÁª½Ð¡£
¡ã¾ÜºÙ¡ä
¡¦·ÇºÜ¡§±Ñ¸ì¶µºà´°Á´¥¬¥¤¥É2025
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î1Æü～2·î28Æü
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¹â¤¤¶µºà¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁàºîÀ¡¦³Ø½¬¤È³Ú¤·¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µ¡Ç½¤ª¤è¤Ó¡¢½ÀÆð¤Ê³Ø½¬¿ÊÅÙÄ´ºº
¢£¥ì¥Ù¥ë¤ä³Ø½¬ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ËÉÙ¤Ê¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª
Kimini±Ñ²ñÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë³Ø¸¦¤Î¶µºà³«È¯¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡Ö¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡×¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¶µºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ôー¥¥ó¥°ÎÏ¶¯²½¤ËÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡ÖÊ¹¤¯¡Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¡ÖÏÃ¤¹¡Ê¥¹¥Ôー¥¥ó¥°¡Ë¡×¡ÖÆÉ¤à¡Ê¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡×¡Ö½ñ¤¯¡Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡×¤Î4µ»Ç½¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½½¬¡¦Éü½¬¶µºà¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½½¬¡¦Éü½¬¶µºà¤Ï°õºþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡À¼õ¹Ö¥³ー¥¹¤ËÌÂ¤¦ºÝ¤Ï¤³¤Á¤é¡¿
3¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥³ー¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤ë
¥³ー¥¹¿ÇÃÇ
▶https://kimini.online/course-diagnosis/
¢£¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ü¦Á¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯¡ª¡¡24»þ´Ö»È¤¨¤ë¥¹¥¥ë¶¯²½¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
Kimini±Ñ²ñÏÃ¤Î¿Íµ¤¥×¥é¥ó¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉPlus¥×¥é¥ó¡×¡Ö¥¦¥£ー¥¯¥Ç¥¤Plus¥×¥é¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤6¤Ä¤Î¥¹¥¥ë¡¢¸ì×Ã¡¦Ê¸Ë¡¡¦¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡¦È¯²»¤ò¡¢ÌÜÅª¤ä¥ì¥Ù¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Íê¤ì¤ë¡È¥ì¥Ã¥¹¥ó³°¤ÎÁêËÀ¡É¡ÖKimini AI¡×¤âÅÐ¾ì¡ª
¥ì¥Ã¥¹¥ó³°³Ø½¬¤ò¤µ¤é¤Ë»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê³Ø½¬¥µ¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¥µ¥Ýー¥ÈÆÃ²½·¿AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡ÖKimini AI¡×¤ÎÄó¶¡¤â³«»Ï¡£¡ÖÊ¸¾ÏÅººï¡×¡Ö±Ñ²ñÏÃ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¡ÖÍ½½¬¡¦Éü½¬¤Î¼ÁÌäÂÐ±þ¡×¤Ê¤É¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¡£½é¿´¼Ô¤Ë¤â°Â¿´¤ÎÀß·×¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó³°¤Ç¤â³Ø¤Ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£Kimini±Ñ²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã°ìÈÌ¸þ¤±¡äÌµÎÁÂÎ¸³¼Â»ÜÃæ¡ª¡¡Kimini±Ñ²ñÏÃ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kimini.online/
¡ã¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¡ä³Ø¸¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ for School¡§ https://kimini.online/school/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGlats
³ô¼°²ñ¼ÒGlats¤Ï¡¢"ºÇ¹â¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇËÜÊª¤Î³Ø¤Ó¤ò" ¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃæ¹ñ¸ì¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¨¥É¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¡ã¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¡ä
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ù¸¶¡¡Áï
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©141-0031 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2-11-8¡¡³Ø¸¦¥Ó¥ë
¡¦ÁÏÎ©¡§2016Ç¯7·î
¡¦»ñËÜ¶â¡§12,050Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ¸ì³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿±ÄµÚ¤Ó¥ì¥Ã¥¹¥óÄó¶¡»ö¶È¤ª¤è¤ÓÃæ¹ñ¸ì³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
URL¡§https://www.gakken.co.jp/
1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò¡£¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢¡Ö²Ê³Ø¡×¤È¡Ö³Ø½¬¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë³Ø½¬¶µºà¤Î½ÐÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤ò¡¢°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¤äÇ§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥°¥íー¥Ð¥ë150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯11·î¡¢¿·¤¿¤Ë·Ç¤²¤¿Âç»Ö¡ÊAspiration¡Ë¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÄÉµá¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢¥·¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î¹¥´ñ¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î²ÄÇ½À¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î´üÇä¾å¹â1,991²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò82¼Ò¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë¡£