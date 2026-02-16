Î±³Ø»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖMirai Bridge¡×¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¸½ÃÏºß½»¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÍèÆü¡¢3·î¤ËÂç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¡¦±Ê½»¸¢¼èÆÀ¤ä¸½ÃÏ½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Î±³Ø¸ÄÊÌÀâÌÀ²ñ¤òÂçºå¤Ç³«ºÅ
¥é¥°¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¡½Å À¸¼¡Ïº¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ëTMR GLOBAL GROUP PTY LTD¡ÊËÜ¼Ò¡§¥´ー¥ë¥É¥³ー¥¹¥È¡¦¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ºØÌÚ¹Ò¡¢ÆâÂ¼À¯Â§¡Ë¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î±Ê½»¸¢¼èÆÀ¤ä¸½ÃÏ½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¹â¹»ºß³ØÃæ¤Þ¤¿¤ÏÂ´¶È¸å¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢£³·î¤ËÂçºå¤Ç´°Á´¸ÄÊÌ·Á¼°¤ÎÎ±³ØÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ºß½»¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÍèÆü¤·¡¢Âçºå¤Ë¤ÆÂÐÌÌ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¸ÄÊÌÁêÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£¾ÍèÅª¤ÊÂç³Ø¿Ê³Ø¡¦Î±³Ø¤«¤é±Ê½»¸¢¼èÆÀ¡¦¸½ÃÏ½¢¿¦¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Î±³Ø¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆüÄø¡Û
Âçºå²ñ¾ì¡§3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨²ñ¾ì¾ÜºÙ¤Ï»²²Ã¼Ô¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¤´ÁêÃÌ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§Î±³Ø¤«¤é±Ê½»¸¢¼èÆÀ¡¦¸½ÃÏ½¢¿¦¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Î±³ØÁêÃÌ¤Î¤´Í½Ìó¡¦¾ÜºÙ
https://gcryugaku.com/consultation/?gcr=50005
¢§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¤Ø¤Î¿Ê³Ø¡¦Î±³ØÁêÃÌ¤Î¤´Í½Ìó¡¦¾ÜºÙ
https://gcryugaku.com/lp/daigaku/?gcr=50005
¢£¸ÄÊÌÀâÌÀ²ñÆâÍÆ- Âç³Ø¿Ê³Ø¡¦¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎ±³Ø¥×¥é¥ó
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÂç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¡¦TAFE¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤ÎÁªÂò»è¤ä½àÈ÷¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±ÀÊ¤Ç¤Î¤´»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¸½ÃÏ½¢¿¦¡¦±Ê½»¸¢¼èÆÀ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¶È¥ê¥¹¥È¡ÊMLTSSL¡Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Âç³Ø¤äÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤¬½¢¿¦¤ä±Ê½»¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤ò²òÀâ¡£É¬Í×¤Ê³ØÎò¡¦·Ð¸³¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
- ºÇ¿·¤Î½¢¿¦¡¦¥Ó¥¶¾ðÊó
ÆüËÜ¿Í¤¬¸½ÃÏ¤Ç½¢¿¦¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢±Ê½»¸¢¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¥Ó¥¶À©ÅÙ¡¦¿½ÀÁÍ×·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý¼Ô- ¹â¹»ºß³ØÃæ¤Þ¤¿¤ÏÂ´¶È¸å¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¤Ø¤Î¿Ê³Ø¡¦Î±³Ø¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¸½ÃÏ½¢¿¦¡¦±Ê½»¸¢¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¢¨ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊýÆ±ÀÊ¤Ç¤Î¤´»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤´ÁêÃÌ
°Ê²¼¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
- Î±³Ø¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¡Ö½¢¿¦¡¦¥Ó¥¶¤Î¤ß¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ
- ¤ª»ÒÍÍ¤òÈ¼¤Ã¤¿²ÈÂ²Ã±°Ì¤Ç¤ÎÅÏ¹Ò¡Ê±Ê½»¸¢¼èÆÀ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡Ë
¢§¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤Î¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://gcryugaku.com/consultation/?gcr=50005
¢£Mirai Bridge¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØMirai Bridge¡Ù¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¸øÇ§¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡ÊQEAC¡Ë¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤äËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢Î±³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤ÊÎ±³Ø¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¼êÂ³¤¤ÎÂå¹Ô¤ä¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¥µ¥Ýー¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î±³Ø¤ÎÌ´¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÄã²Á³ÊÊÝ¾Ú¤ò·Ç¤²¤¿Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤Ç³Æ¼ï¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÉôÃ»´üÎ±³Ø¤ò½ü¤¯¡Ë
¢§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢"ÆÃ²½"¤Î¸½ÃÏÎ±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖMirai Bridge¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://gcryugaku.com/?gcr=50005
¢£¥é¥°¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¥°¥¶¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Öº£¤³¤³¤Ë¤Ê¤¤Ì¤Íè¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè°ì´Ó¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤È¡¢´Ø¤ï¤ê¹ç¤¦¿Í¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤ò¼´¤Ë¸ÜµÒ¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤Ç¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§¥é¥°¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ê¡½Å À¸¼¡Ïº
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3ÈÖ1¹æ ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¥¿¥ïーB 18³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡¦URL ¡§https://www.raxus.inc/
¡ã¥é¥°¥¶¥¹¥°¥ëー¥×¡¦¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¡ä