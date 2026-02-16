¡Ú¿½¹þ1,000Ì¾ÆÍÇË¡ÛÅçÅÄ¹ÀÆó»á¡¢ÊÆµ×ÊÝ¹ä»á¡¢ryoppippi»á¤Ê¤É·×11Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¡ªµ»½ÑÁªÄê¤Î¸½¾ì¤ËÄ©¤à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹»²²ÃÊç½¸
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ÅÄ Íµ°ìÏ¯¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Öµ»½ÑÁªÄê¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë～ Online Conference 2026～¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿½¹þ¼Ô¿ô¤¬1,000Ì¾¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨1¡Ë
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢µ»½ÑÁªÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢µ»½ÑÁªÄê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ä¼ÂÁ©Åª¤Ê»öÎã¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤·¡¢ÅöÆü¤Ï¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Îº©¿Æ²ñ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://findy.connpass.com/event/380974/
¢¡ ³«ºÅÇØ·Ê¡¦³µÍ×
¡ÖµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë°Õ»×·èÄê¥×¥í¥»¥¹¡×
µ»½ÑÁªÄê¤Ï¡¢¾ï¤ËÍýÁÛÅª¤ÊÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½ー¥¹¤ä¸·¤·¤¤Ç¼´ü¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ÊÀ©Ìó¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÕ¶¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò¡×¤òÆ³¤¯°Õ»×·èÄê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë°Õ»×·èÄê¥×¥í¥»¥¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢µ»½ÑÁªÄê¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£»î¹Ôºø¸í¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ä»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤âºÇÅ¬¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¥×¥í¥»¥¹¤ò³Ø¤Ö¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/45379/table/209_1_4358fddf885e65c7360be397ada8d022.jpg?v=202602161051 ]
¢¡ ´ðÄ´¹Ö±é
³ô¼°²ñ¼Ò¤¨¤Ë¤·¥Æ¥Ã¥¯ / ÂåÉ½¼èÄùÌòÅçÅÄ ¹ÀÆó »á
¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤Î°Õ»×·èÄê½Ñ¡×
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î¼ºÇÔ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÃÎ¼±ÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈ½ÃÇÎÏÉÔÂ¡×¤Ëµ¯°ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¤Ï¾ï¤Ë¡¢ÉÔ³Î¼Â¤Ê¾Íè¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×µá¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤äÁÈ¿¥ÅªÀ©Ìó¤ÎÃæ¤Ç°Õ»×·èÄê¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÀäÂÐÅª¤ÊÀµ²ò¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿¤òº¬µò¤Ë¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤«¤òÀ°Íý¤·¡¢ºÇ¤â¸½¼ÂÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¤òÆ³¤¯¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¿Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌÁí¸¦ / ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢ー¥¥Æ¥¯¥ÈÊÆµ×ÊÝ ¹ä »á
¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§¡Öµ»½ÑÁªÄê¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È»×¹Í¡×
µ»½Ñ¤ÎÊÑ²½¥¹¥Ôー¥É¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¸½Âå¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤«¤òÁª¤ó¤À½Ö´Ö¤¬¥ê¥¹¥¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµÕ¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎ¤ä»×¹Í¤Î¥¯¥»¤òÍý²ò¤·¡¢»×¹ÍÎÏ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÊ£»¨À¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÊýË¡¤òÃµº÷¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥ë¥Õ¥Áー¥Õ / ÂåÉ½¼èÄùÌòÀîÅç µÁÎ´ »á
¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§¡Ö·è¤á¤Ê¤¤µ»½ÑÁªÄê¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤«¡©¡×--µ»½ÑÁªÄê¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï´¶¤¸¤ëÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£Áá¤¯·è¤á¤¹¤®¤Æ¸å¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Êºî¤êÄ¾¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤º¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÄäÂÚ¡£¤³¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò²ò·è¤¹¤ë¸°¤¬¡ÖÀïÎ¬Åª¤Ë·è¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢°Õ»×·èÄê¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë½ÀÆðÀ¤È¡¢Áá´ü·èÄê¤Ë¤è¤ë³Ø½¬Â®ÅÙ¤Î¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¤ò¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¥â¥¸¥åー¥ë¶³¦¤ÎÀß·×¡¢¾õÂÖ´ÉÍý¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¶ñÂÎÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö²¿¤ò¤¤¤Ä·è¤á¤ë¤Ù¤¤«¡×¡Ö²¿¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤Ù¤¤«¡×¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ÆÃÊÌÅÐÃÅ
¢¡IT/Web¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡ÖFindy¡×¤È¤Ï
ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¹¥¥ë¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¥Ï¥¤¥¹¥¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È´ë¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ëÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï14Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡¢ÅÐÏ¿´ë¶È¿ô¤ÏÌó1,200¼Ò¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤Âç¼ê´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://findy-code.io/
¢¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2016Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Åö¼Ò¤Ï¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿Í¡¦ÁÈ¿¥¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢IT/Web¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡ÖFindy¡×¡¢¥Ï¥¤¥¹¥¥ë¤Ê¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖFindy Freelance¡×¡¢·Ð±Ä¤È³«È¯¸½¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤°AIÀïÎ¬»Ù±çSaaS¡ÖFindy Team+¡Ê¥Áー¥à¥×¥é¥¹¡Ë¡×¡¢³«È¯¥Äー¥ë¤Î¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥È¡ÖFindy Tools¡×¡¢µÚ¤Ó¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFindy Conference¡×¤Î5¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎß·×²ñ°÷ÅÐÏ¿¿ô¤ÏÌó26.7Ëü¿Í¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤Ç¤Î4,000¼Ò¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë
¤Þ¤¿¡Öµ»½ÑÎ©¹ñÆüËÜ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÀßÎ©¼ñ°Õ¤Ë´ð¤Å¤¡¢2024Ç¯¤Î¥¤¥ó¥É¿Ê½Ð¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¸½ºß¡¢´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Ç¤â¡ÖFindy Team+¡×¤òÅ¸³«¡£´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜÈ¯¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤ÎIT´ë¶È¤ò1¼Ò¤Ç¤âÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÅö¼Ò¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ë¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò / Findy Inc.
- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2¡¡¥¢ー¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー 5³¬
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³ÅÄ Íµ°ìÏ¯
https://findy.co.jp/
https://findy-code.io/db-lp03
¡Ê¢¨1¡Ë¿½¹þ¼Ô¿ô¤Ï¡¢connpass¤ª¤è¤ÓTECH PLAY·ÐÍ³¤Ç¤Î½¸µÒ¤Ë¤è¤ê1,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡ËFindy Å¾¿¦¡¢Findy Freelance¡¢Findy Team+¡¢Findy Tools¡¢Findy Conference ¤Î5¥µー¥Ó¥¹Îß·×¤Ç¤ÎÅÐÏ¿´ë¶È¿ôµÚ¤Ó²ñ°÷ÅÐÏ¿¿ô¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢1¼ÒËô¤Ï1Ì¾¤ÎÊý¤¬Ê£¿ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£