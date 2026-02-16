ÃÎ¼±½¬ÆÀ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÉ ´Ç¸î²áÄø³Ø½¬¤Ë¤ª¤±¤ëÈ½ÃÇ¥×¥í¥»¥¹¤ò²Ä»ë²½
¥¹¥×¥é¥¤¥ó¥°¥íー¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Æ£¾¾ÎÉÉ×¡Ë¤Ï¡¢º´²ìÂç³Ø°å³ØÉô´Ç¸î³Ø²Ê¤ª¤è¤ÓÍý¹©³ØÉô¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Æ°²è¶µºà¤È³ÎÇ§¥Æ¥¹¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³Ø½¬¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë´Ç¸î²áÄø¶µ°é¤Î¼ÂÁ©¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ç¸î¶µ°é¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤ä¥ì¥Ýー¥ÈÉ¾²Á¤òÄÌ¤¸¤Æ³ØÀ¸¤ÎÍý²òÅÙ¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢³ØÀ¸¤¬¤É¤Î¾ìÌÌ¤ÇÌÂ¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿»×¹Í²áÄø¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÆ°²èÆâ¤Ë³ÎÇ§¥Æ¥¹¥È¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢ÀµÅúÎ¨¤Ë²Ã¤¨¤Æ²óÅú»þ´Ö¤ä»ëÄ°¹ÔÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿³Ø½¬¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ØÀ¸¤ÎÈ½ÃÇ¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÍÑ¸ìÍý²ò¤äÏÈÁÈ¤ßÀ°Íý¡¢¿ôÃÍÍ½Â¬¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÁÃÃÎ¼±¤Ï¹â¤¤¿å½à¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´µ¼Ô²ÈÂ²¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¼ç´ÑÅª¾ðÊó¤ò²ò¼á¡¦Åý¹ç¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÂ¤¤¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø½¬´ÉÍý´ðÈ×¾å¤Ç¤ÎºÆÀ¸²èÌÌ¡Ê¹ÖµÁ¡Ë
³Ø½¬´ÉÍý´ðÈ×¾å¤Ç¤ÎºÆÀ¸²èÌÌ¡Ê¥Æ¥¹¥È¡Ë
¤³¤ì¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ÎÇ½ÎÏÉÔÂ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¼±½¬ÆÀ¤Î¼¡¤ÎÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¡Ö¾ðÊó¤ò°ÕÌ£¤Å¤±¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ëÎÏ¡×¤Î°éÀ®¤¬½ÅÍ×¤Ê¶µ°é²ÝÂê¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÄÊÌÀßÌä¤ÎÀµÅúÎ¨¤¬¹â¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÁ´ÂÎÊ¿¶ÑÅÀ¤¬Äã²¼¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢³Ø½¬¹ÔÆ°¡ÊÅÓÃæÎ¥Ã¦¤äÌ¤²óÅú¡Ë¤¬À®ÀÓÉ¾²Á¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÀ¿ô¤Î¤ß¤Ç¤Ï³Ø½¬¼ÂÂÖ¤ò½½Ê¬¤ËÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢ËÜ¸¦µæ¤«¤éÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Î°ÕµÁ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿³ØÀ¸¤Î»×¹Í²áÄø¤ò¥Çー¥¿¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢¶µ°é²þÁ±¤Î¾ÇÅÀ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÆÃÄê¤Ç¤¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤Î²óÅú»þ´Ö¤ÈÀµ¸í¤òÆ±»þ¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ¼±Íý²ò¤ÈÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤ë½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿Ê¬ÀÏ²èÌÌ
³ØÀ¸¤¬¡Ö¤¤¤Ä³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡×¤òÂª¤¨¤¿Ê¬ÀÏ²èÌÌ
º´²ìÂç³Ø °å³ØÉô ´Ç¸î³Ø²Ê ÎëÌÚ¶µ¼ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¶µ°é²þÁ±¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï°ìÉô¤Î¼ø¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¼±³ÎÇ§¤Ë²Ã¤¨¤ÆÈ½ÃÇ²áÄø¤ò½Å»ë¤·¤¿¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£·¿¤Î¶µºàÀß·×¤ò»î¹Ô¤·¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2026Ç¯3·î4¡¦5Æü¤Ë¿®½£Âç³Ø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖUeLA¥Õ¥©ー¥é¥à¡¿JADE & UeLA¹çÆ±¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç³Ø¶µ°é¤ä³Ø½¬Ê¬ÀÏ¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥¿ーÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ¸¦µæ¼Â»ÜÂÎÀ©
¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§
¡¡ÎëÌÚ ÃÒØª»Ò¡Êº´²ìÂç³Ø°å³ØÉô´Ç¸î³Ø²Ê ¾®»ù´Ç¸î³ØÎÎ°è ¶µ¼ø¡Ë
¶¦Æ±¸¦µæ¼Ô¡§
¡¡ÂçÄÚ ÈþÍ³µª¡Êº´²ìÂç³Ø°å³ØÉô´Ç¸î³Ø²Ê ¾®»ù´Ç¸î³ØÎÎ°è ½õ¶µ¡Ë
¡¡ÊÆËþ ·é¡Êº´²ìÂç³ØÍý¹©³ØÉô ÆÃÇ¤¹Ö»Õ¡Ë
¡¡Æ£¾¾ ÎÉÉ×¡¡¡Ê¥¹¥×¥é¥¤¥ó¥°¥íー¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¥¹¥×¥é¥¤¥ó¥°¥íー¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÆ°²è³èÍÑ¤ò¼Ò²ñ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÆ°²èµ»½Ñ¤È³Ø½¬¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âç³Ø¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤ª¤è¤Ó´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶µ°é¡¦DX»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¼ø¶È²þÁ±¤ä³Ø½¬Ê¬ÀÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡¢´ë¶È¸¦½¤¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢³Ø½¬¤Î²Ä»ë²½¤È·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥×¥é¥¤¥ó¥°¥íー¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò Æ£¾¾ ÎÉÉ×
½êºßÃÏ¡§ ¢©101-0063 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÃ¸Ï©Ä®1-2-1 ÉðÂ¢Ìî¥Ó¥ë2³¬
ÀßÎ©¡§ 2019Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Æ°²èDX¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦Æ³Æþ»Ù±ç
