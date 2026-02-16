¡Ú¤ª¹¥¤ß¾ÆÀìÌçÅ¹¤É¤ó¤É¤óÄâ¡Û¤É¤ó¤É¤óÄâ¤Îµ¨Àá¥Õ¥§¥¢¡Ö¥Áー¥º¤Ë¥á¥í¤ê¡×CMÊüÁ÷³«»Ï
¤É¤ó¤É¤óÄâ¡¡¥Áー¥º¥Õ¥§¥¢¡¡¥Áー¥º¤Ë¥á¥í¥ê¡ªÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÂçÈ¿¶Á¤Ç¤¹¡ª
¶å½£È¯¤Î¤ª¹¥¤ß¾ÆÀìÌçÅ¹¡Ö¤É¤ó¤É¤óÄâ¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§Mi¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê³«ºÅÃæ¤Îµ¨Àá¥Õ¥§¥¢¡Ö¥Áー¥º¤Ë¥á¥í¤ê-Ì¥ÏÇ¤Î¥Áー¥º¥Õ¥§¥¢-¡×(https://www.dondontei.com/campaign/cheesefair2026/)¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤ò¡¢
2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÊ¡²¬¡¦·§ËÜ¡¦ÂçÊ¬¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤ä¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤ÈÁêÀÈ´·²¤Î¡È¥Áー¥º¡É¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ï¡¢
¤È¤í¤±¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤È¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¡¢¥¹¥¿ー¥ÈÄ¾¸å¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â°ìÉô¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¥Úー¥¹¤ÇÃíÊ¸¤¬Æþ¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¥Áー¥º¤Ë¥á¥í¤ê¡×― »×¤ï¤º¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡¢¤È¤í¤±¤ëÂÎ¸³
¡Ö¥Áー¥º¤Ë¥á¥í¤ê-Ì¥ÏÇ¤Î¥Áー¥º¥Õ¥§¥¢-¡×(https://www.dondontei.com/campaign/cheesefair2026/)¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ª¹¥¤ß¾ÆÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤É¤ó¤É¤óÄâ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢Å´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤«¤é¤³¤½°ú¤Î©¤Ä¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¡¢¹á¤ê¡¢¿¤Ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ëµ¨Àá¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÅ´ÈÄ¤Î¾å¤Ç¤È¤í¤±½Ð¤¹¥Áー¥º¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤ë²»¤È¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¥á¥í¤ê¡×¤È¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë――¤½¤ó¤Ê¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤àÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ëÈ¿¶Á¡ª¡ÖÄ¶¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥éÆÚ¶Ì¡×¡Ö¥Áー¥º¥Üー¥ë¡õ¥Ý¥Æ¥È¡×¤¬¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Ë
ËÜ¥Õ¥§¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÄ¶¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥éÆÚ¶Ì¡×¤È¡Ö¥Áー¥º¥Üー¥ë¡õ¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ç¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡ÖÄ¶¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥éÆÚ¶Ì¡×¡Ê1,290±ß¡Ë
¡ÖÄ¶¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥éÆÚ¶Ì¡×¡Ê1,290±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Áー¥º¹¥¤¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢º£Ç¯¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡£
ºòÇ¯Èæ1.4ÇÜ¤Î¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢Å´ÈÄ¤Î¾å¤Ç¤È¤í～¤êÍÏ¤±½Ð¤¹¥Áー¥º¤¬¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿ÆÚ¶Ì¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¥ß¥ë¥ー¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥§¥¢³«»Ï°Ê¹ß¡¢Í½ÄêÈÎÇä¿ô¤ò¾å²ó¤ë¥Úー¥¹¤ÇÃíÊ¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Å¤¤¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Áー¥º¥Üー¥ë¡õ¥Ý¥Æ¥È¡×¡Ê450±ß¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Áー¥º¥Üー¥ë¡õ¥Ý¥Æ¥È¡×¡Ê450±ß¡Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¥Áー¥º¥Üー¥ë¤È¡¢¥«¥ê¥«¥ê¡¦¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°ì»®¡£¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¥Áー¥º¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¶ー¥È´¶³Ð¤ÇÃíÊ¸¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤âÂ¿¤¤¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Õ¥§¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¡ª¡Ö¥Áー¥º¤Ë¥á¥í¤ê¡×CM¤ò¥Æ¥ì¥Ó¡¦YouTube¤Ç¸ø³«Ãæ
º£²óÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¤Ï¡¢¤È¤í¤±¤ë¥Áー¥º¤Î¤·¤º¤ë´¶¤Ç»×¤ï¤º¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Å´ÈÄ¥·ー¥ó¤¬¤É¤ó¤É¤óÄâ¤Î¥Áー¥º¥Õ¥§¥¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢YouTube¤Ç¤âCM¤ò¸ø³«Ãæ¡£±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤È¤í¤±¤ë¥Áー¥º¤¬°î¤ì¤À¤¹¡¢Ä¶¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥éÆÚ¶Ì
¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
【YouTube】チーズにメロリ-魅惑のチーズフェア-TVCM
https://www.youtube.com/watch?v=EnDFiIku3-4
¢£ ¥Áー¥º¤Ë¥á¥í¤ê-Ì¥ÏÇ¤Î¥Áー¥º¥Õ¥§¥¢- CMÊüÁ÷¾ðÊó
TVCMÊüÁ÷ÃÏ°è¡¡Ê¡²¬¡¦·§ËÜ¡¦ÂçÊ¬
ÊüÁ÷¶É¡¡RKB¡¿TNC¡¿KAB¡¿OAB
ÊüÁ÷´ü´Ö¡¡2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë～5·îËö¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£ ¤³¤Î½Õ¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤óÄâ¤Ç¡Ö¥Áー¥º¤Ë¥á¥í¤ê¡×
¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¡¢¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¡¢Å´ÈÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¡£¤É¤ó¤É¤óÄâ¤Îµ¨Àá¥Õ¥§¥¢¡Ö¥Áー¥º¤Ë¥á¥í¤ê-Ì¥ÏÇ¤Î¥Áー¥º¥Õ¥§¥¢-¡×¤Ï¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¡¢¡È¥Áー¥º¤Ë¥á¥í¤ê¡É¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Áー¥º¤Ë¥á¥í¤ê-Ì¥ÏÇ¤Î¥Áー¥º¥Õ¥§¥¢-¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î4Æü(¿å)¤«¤é2026Ç¯5·î²¼½Ü¡Ê½ªÎ»Í½Äê¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¤É¤ó¤É¤óÄâ45Å¹ÊÞ
https://www.dondontei.com/campaign/cheesefair2026/
※【YouTube】チーズにメロリ-魅惑のチーズフェア-TVCM
https://www.youtube.com/watch?v=EnDFiIku3-4
¢¨ºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
