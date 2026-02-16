7¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¥Þ¥ó¥¬¤ÇÃÎ¤ë¡ª¡Ö¤¨¤é¤¤¤Í¡×¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡¢Êú¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¡£¿Þ½ñ´Û¸þ¤±½ñÀÒ¡Ø¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Î¥¥ß¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÇº¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎËÜ¡Ù¤¬È¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü¤Ë¡Ø¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Î¥¥ß¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÇº¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎËÜ¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë»þÂå¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ÎÀ¤ÏÃ¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹
³Ë²ÈÂ²²½¤ä¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¤Ï¾®µ¬ÌÏ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤ËÍê¤ì¤ëÂç¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤²ÈÄí¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÄíÆâ¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤Þ¤Ç¤ª¤è¤Ö¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î6.5¡ó¢¨¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç²ÈÂ²¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢2024Ç¯6·î¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¡¦¼ã¼Ô°éÀ®»Ù±ç¿ä¿ÊË¡¡×¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¾å¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò²áÅÙ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë»Ò¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¡×――¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¡×¤¬¡¢¹ñ¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬»Ù±ç¤ËÅØ¤á¤ë¤Ù¤ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÀÕÌ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢²¿¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡×¶µ°é¸½¾ì¤ä¹ÔÀ¯¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤É¤Î»î¹Ôºø¸í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ø¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Î¥¥ß¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÇº¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎËÜ¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¼Ò²ñ¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤È¤·¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤ä¤µ¤·¤¯ÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤¿»ùÆ¸½ñ¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÆ»ÆÁ¤ä¼Ò²ñ²Ê¤Î¼ø¶È¤Ç¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢³Ø¹»¿Þ½ñ¼¼¡¦¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û¸þ¤±¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー»Ù±ç¤Î¾õ¶·¡×¡Ê¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡Ë¤è¤ê
¢£7¿Í¤Î¸µ¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤¬¸ì¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê·Ð¸³ÃÌ¤ò¥Þ¥ó¥¬¤Ç¾Ò²ð
ËÜ½ñ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢7¿Í¤Î¸µ¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆÉ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬Â¿¤¤²ÈÂ²¤Î¥±¥¢¡¢Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¥±¥¢¡¢¿´¤ÎÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤ë²ÈÂ²¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê´î¤Ó¤äÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æº£¡¢¤É¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤ÆÆÀ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î·Ð¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥7¿Í¤Î¸µ¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¥Þ¥ó¥¬¤Ç¾Ò²ð¡£¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¢£¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢¤³¤ó¤Ê»Ù±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡×――¸½ºß¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð
¸µ¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Î¼èºà¤Ç¡ÖÅö»þ¡¢¤³¤ó¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¡¢¸½ºß¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー»Ù±ç¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù±ç¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î»ö¶È¼Ô¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤Ê»Ù±çÆâÍÆ¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÎ®¤ì¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÌ±´Ö´ë¶È¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë»Ù±ç¤ò¾Ò²ð
¢£¡È¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¥±¥¢¡É¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¤ä¤µ¤·¤¤²òÀâ¥Úー¥¸
¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ù¤ë²òÀâ¥Úー¥¸¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¤È¤Ï²¿¤«¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¤â¥±¥¢¤òÃ´¤¦¡Ö¥ïー¥¥ó¥°¥±¥¢¥éー¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¡¢³Ø¹»¤ÎÄ´¤Ù³Ø½¬¤Ê¤É¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤òÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯À°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¥µ¥Ýー¥È
¢£Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁë¸ý¤ò·ÇºÜ
Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤ä¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー»Ù±çÁë¸ý¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Ù±ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤òÄ´¤Ù¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆþ¤ê¸ý¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤äµ¡´Ø¤ò¾Ò²ð
¢£²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢»Ù¤¨¤¬É¬Í×
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éーËÜ¿Í¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÂç¿Í¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂº¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ù¤¨¤ë¿Í¤Ë¤â»Ù¤¨¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éーËÜ¿Í¤ä¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤Î¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¡¢¤½¤ó¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¿Þ½ñ´Û¸þ¤±½ñÀÒ¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ø¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¤Î½ñÅ¹¤Ç¤â¤ª¼è¤ê´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ä¡¢Amazon¤ä³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹Åù¡¢¼è¤ê°·¤¤¤Î¤¢¤ë°ìÉô¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¢£¡Ø¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Î¥¥ß¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÇº¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎËÜ¡Ù
´Æ½¤¡§ßÀÅç½Ê·Ã¡ÊÂçºå¸øÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¸½Âå¥·¥¹¥Æ¥à²Ê³Ø¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø¡Ë
Äê²Á¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î29Æü
È½·¿¡§B5È½¡¿96¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-05-501475-5
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§ https://hon.gakken.jp/book/1450147500(https://hon.gakken.jp/book/1450147500)
¡ÚËÜ½ñ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
¡¦Amazon¡§https://amzn.asia/d/9067jFB(https://amzn.asia/d/9067jFB)¡¡
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§https://books.rakuten.co.jp/rb/18436426/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18436426/)¡¡
¡ãÅÅ»ÒÈÇ¡ä
¡¦Kindle¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJS8TZC9/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJS8TZC9/)
¡¦³ÚÅ·Kobo¡§https://books.rakuten.co.jp/rk/dfe4f283547f3871a3ad52ecf79dd1a8/(https://books.rakuten.co.jp/rk/dfe4f283547f3871a3ad52ecf79dd1a8/)
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¿Þ½ñ´Û¸þ¤±½ñÀÒ¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ø¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¤Î½ñÅ¹¤Ç¤â¤ª¼è¤ê´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ä¡¢Amazon¤ä³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹Åù¡¢¼è¤ê°·¤¤¤Î¤¢¤ë°ìÉô¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
