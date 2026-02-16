¡Ú¥Üー¥Í¥ë¥ó¥É¡ßWe are Buddies¡Û¡í¤·¤Ö¤ä¡¦¤³¤É¤â¤Îµï¾ì½ê¥Õ¥§¥¹2026¡í¤Î°ì²è¤Ç¡¢²°Æâ¤Ç¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥È¹¤²¤Æ³Ú¤·¤¯Í·¤Ù¤ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«ºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍWe are Buddies¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§²ÃÆ£°¦Íü¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÀéÂÌ¥öÃ«¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤·¤Ö¤ä¡¦¤³¤É¤â¤Îµï¾ì½ê¥Õ¥§¥¹2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥Í¥ë¥ó¥É¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¾¤ß¤Î¤ê¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢²°Æâ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯·Á¼°¤ÎÂÎ¸³¥Öー¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
We are Buddies¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤È¤Ê¤È¤³¤É¤â¤Î²°Æâ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤³¤É¤â¤È¤ª¤È¤Ê¤¬Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ç¼«Í³¤Ë²á¤´¤»¤ë²°Æâ¥¹¥Úー¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤½¤Ó¡×¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤·¡¢¶µ°é´á¶ñ¡¦Í·¶ñ¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤ä¤¢¤½¤Ó¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥Í¥ë¥ó¥É¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥²ー¥à¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥º¥ë¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿Í·¤Ó¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Í·¤ÓÊý¤ä²á¤´¤·Êý¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥ëー¥ë¤ÏÀß¤±¤º¡¢¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥È¤òÉß¤¤¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ç¡¢Í·¤ó¤À¤ê¡¢µÙ·Æ¤·¤¿¤ê¤È¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Úー¥¹¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£°û¿©Êª¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢Í½ÌóÉÔÍ×¡¢ÆþÂà¾ì¼«Í³¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Öー¥¹³µÍ×
´ë²èÌ¾¡§¤ª¤È¤Ê¤È¤³¤É¤â¤Ç²°Æâ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯ by We are Buddies
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë11:00～15:30
²ñ¾ì¡§ÀéÂÌ¥öÃ«¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー 1³¬
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
»²²ÃÊýË¡¡§Í½ÌóÉÔÍ×¡¦ÆþÂà¾ì¼«Í³
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥Í¥ë¥ó¥É
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¤·¤Ö¤ä¡¦¤³¤É¤â¤Îµï¾ì½ê¥Õ¥§¥¹2026(https://shibuyaku-kodomo-table.jp/event/%e3%81%97%e3%81%b6%e3%82%84%e3%83%bb%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%ae%e5%b1%85%e5%a0%b4%e6%89%80%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b92026/)
¼çºÅ¡§¤·¤Ö¤ä¡¦¤³¤É¤â¤Îµï¾ì½ê¥Õ¥§¥¹2026¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¢¨12:30-13:00¤Î´Ö¤Î5～10Ê¬ÄøÅÙ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì2³¬¤Ç³èÆ°¾Ò²ð¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦Í½Äê
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¼ÔÌ¾¡§²ÃÆ£°¦Íü
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@wearebuddies.net
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍWe are Buddies¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
5ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¡Ê¤³¤É¤â¥Ð¥Ç¥£¡Ë¤È¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÂç¿Í¡Ê¤ª¤È¤Ê¥Ð¥Ç¥£¡Ë¤¬Äê´üÅª¤Ë¸òÎ®¤¹¤ë¥Ð¥Ç¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¥ª¥é¥ó¥ÀÈ¯¤Î¡Ö¥Ð¥Ç¥£À©ÅÙ¡×¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ÍÍÀ¤ò¼õÍÆ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¡¢Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢Ìó200ÁÈ¤Î¥Ú¥¢¤¬ÃÂÀ¸¡£Â¿¤¯¤Î¤³¤É¤â¤È¤ª¤È¤Ê¤¬´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÄÂÎÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍWe are Buddies
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»ö ²ÃÆ£°¦Íü
ÀßÎ©¡§2020Ç¯3·î
URL¡§https://wearebuddies.net
ÂåÉ½Íý»ö ²ÃÆ£°¦Íü
²¼µ¡¢³èÆ°¤Î¾ÜºÙ¤Ç¤¹¡£¤ª»þ´Ö¤¬µö¤»¤Ð¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Î©¤Á¾å¤²ÇØ·Ê¡¦³èÆ°¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
6ºÐ¤Î¾¯Ç¯ (Åö»þ) ¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è
»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ï¡¢20Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤È¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤ä¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼«Ê¬¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¡¢6ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê°ì¸®²È¤Ç¡¢Èà¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤ò¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤È³ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð·ù¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¡¢Âç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÂÐÅù¤Ê¿Í´ÖÆ±»Î¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¿®Íê´Ø·¸
Â°À¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢Âº¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¡¢³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»ä¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢¡Ö²¿¤«º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍê¤ì¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÀ¸Â³¤¯´Ø·¸À¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢¡ÖÂç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤¬ºÙ¤¯Ä¹¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤Î¥Ð¥Ç¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤¬40Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Î¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô°Ê³°¤ÎÂç¿Í¤¬¤«¤«¤ï¤ë
¡Ö°ì¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÂ¼¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Ë²ÈÂ²²½¤äÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î´õÇö²½¤¬¿Ê¤ß¡¢»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤¬¸ÉÎ©¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¤¬¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤Ä¤¯¤ì¤¿¤é¡¢µÔÂÔ¡¢¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤À¤±¤¬»Ò°é¤Æ¤ò´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ß¤ó¤Ê¤¬Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤Î³èÆ°¤òÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤¼Ò²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡©
¸ª½ñ¡¢Ç¯Îð¡¢Â°À¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Á¿Í´ÖÆ±»Î¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÇºÙ¤¯Ä¹¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ4¤Ä¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥¯¥ì¥É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤Î±ü¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë
Áê¼ê¤Î¿´¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤â¡¢Âº½Å¤ò¤¹¤ë
¡Ö¿ÍÀ¸¤Þ¤ë¤Ã¤È¡×¤òÃµµá¤¹¤ë
ÂÐÏÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë
¢§¤É¤ó¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿´¤Î¸ÉÎ©¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó
ÆÃÊÌ¤Ê¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤´·»Äï
³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó
È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ä¤ª»Ò¤µ¤ó
¢§³èÆ°¤Î»ÅÁÈ¤ß
»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¡¢»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢³èÆ°Èñ¤È¤·¤ÆÃÄÂÎ¤«¤é1²ó500±ß¤ò1Ç¯´ÖÊ¬»Ùµë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³èÆ°Èñ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡¢2¿Í¤ÇÁêÃÌ¤·¤ÆÍ·¤ÓÊý¡¦²á¤´¤·Êý¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£1Ç¯´ÖÊ¬¤Ï¡¢ÊÝ¸±¤Ë¤â²ÃÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤É¤â¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
¤³¤ó¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±.¤Þ¤º¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¥áー¥ë¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£².¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³èÆ°¤ÏËüÇ½¤Ê³èÆ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÌÃÌ»þ¤Ë¡¢¤´²ÈÄí¤Î¾õ¶·¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å¬ÀÚ¤«¤É¤¦¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.ÌäÂê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
£´.¤ª¤Ä¤Ê¤®¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÊý¤¬¸½¤ì¼¡Âè¡¢¤ª¤Ä¤Ê¤®¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤Ê¥Ð¥Ç¥£¡Ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Î¤¤¤Ê¤¤¾ì¤Ç¡¢1ÂÐ1¤Ç²á¤´¤¹¥×¥í¥°¥é¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¤È¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤Ï¡Ö¾Ò²ðÀ©¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊýË¡¤Ï¡¢²¼µ¤Î3ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
£±.¤¹¤Ç¤Ë¤ª¤È¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¤Î¿äÁ¦
£².³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤¤´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¿äÁ¦
£³.´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¿È¸µ¤¬Ê¬¤«¤ë¿ÍÃ£¤Î½¸ÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¹Ö±é¡¦¹ÖµÁ¡¦ºÂÃÌ²ñ¤Ê¤É¤Î·Á¤Ç³èÆ°¾Ò²ð¤ò¤·¡¢¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý
»²²Ã´õË¾¤Î¤ª¤È¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤Î»²²Ã¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡©
£±.¥¯¥íー¥º¥É¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ë»²²Ã
£².¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¡¦¥ê¥¢¥ëÌÌÃÌ¤òÊ£¿ô²ó¼Â»Ü
£³.¿äÁ¦¼ÔÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¡§¤ª¤È¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤ÎÊý¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÊý¤«¤é¡¢Â¾¸Ê¾Ò²ðÊ¸¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÊý¤È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
£´.¸¦½¤¤Ë»²²Ã
£µ.¤ª¤È¤Ê¥Ð¥Ç¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¡§Äê´üÅª¤ËÊÙ¶¯²ñ¤ä½¸¤Þ¤ê¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¶.¤ª¤Ä¤Ê¤®¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÊý¤¬¤¤¤¿¤é¤ª¤Ä¤Ê¤®
¢¨ÂçÂÎ¡¢ÅÐÏ¿´°Î»¤Þ¤Ç¡¢3¤«·î～6¤«·îÄøÅÙÍ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¡©
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¾ì½ê¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤Î¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«Âð¶á¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£1»þ´ÖÈ¾～2»þ´ÖÄøÅÙ¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤É¤â¥Ð¥Ç¥£¤È¤ª¤È¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤¬½Ð²ñ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤È¤ª¤È¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤ÎÊý¤¬ÏÃ¤¹»þ´Ö¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸åÆü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ª¤È¤Ê¤À¤±¤ÇÏÃ¤¹»þ´Ö¤âºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
