¡Ú¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¥×¥ê¥ó¥»¥¹µþÅÔ¡Û¹ñºÝ½÷À¥Çー¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÊÌ¥³ー¥¹ÎÁÍý¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤ò2·î17Æü¤è¤êÄó¶¡
µþÅÔ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ë»Í¾ò±¨´Ý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¥×¥ê¥ó¥»¥¹µþÅÔ¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ËÌÀî Î´Ì¦¡Ë¤Ï¡¢3·î8Æü¤Î¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Çー¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥«¥Õ¥§¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¢¥ó¥Ðー¥³ー¥È¤Ë¤Æ¡¢¥ß¥â¥¶¤Î²Ö¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤ª¤è¤Ó¥¹¥¤ー¥Ä3¼ï¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò´ê¤¤¡¢¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Çー¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ß¥â¥¶¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÆÃÊÌ¥³ー¥¹¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¢¥ó¥Ðー¥³ー¥È¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ò¥ß¥â¥¶¤Î²Ö¤ÇºÌ¤ê¡¢²¹¤«¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥ß¥â¥¶¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ë¥Ý¥¿ー¥¸¥å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î²¦Æ»¥½ー¥¹¡¦¥ª¥é¥ó¥Çー¥º¤òÅº¤¨¤¿¿¿Âä¤Î¥à¥Ë¥¨¥ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿µíÆù¤Î¥°¥ê¥¨¤Ë¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥ß¥â¥¶¤ò»×¤ï¤»¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê²«¿§¤ò°ì»®¤´¤È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥Õ¤Î³Î¤«¤Êµ»¤ÈÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢»×¤ï¤º¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¹¤êÉÕ¤±¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢½Õ¤é¤·¤¤·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈºÌ¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢3¼ï¤Î¥±ー¥¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£²Ö¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¥àー¥¹¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¿¥ë¥È¤ä¡¢2ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤ÎìÔÂô¤Ê¥Áー¥º¥±ー¥¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Ê¤É¡¢¿©¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Çー¡×¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¿©ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½÷À¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥ß¥â¥¶¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹
Ã¸¤¤²«¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³ー¥¹ÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¤ä¿¿Âä¤Î¥à¥Ë¥¨¥ë ¥µ¥Õ¥é¥ó¹á¤ë¥ª¥é¥ó¥Çー¥º¥½ー¥¹¡¢µíÆù¤Î¥°¥ê¥¨ ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¤Ê¤É¡¢½Õ¤ò»×¤ï¤»¤ëºÌ¤ê¤È¹á¤ê¤ò½Å¤Í¤¿ÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥ß¥â¥¶¥é¥ó¥Á¡¡°ìÈÌ¡¿5,000±ß¡¡¡¡One Harmony²ñ°÷¡¿4,500±ß
¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥ß¥â¥¶¥Ç¥£¥Êー¡¡°ìÈÌ¡¿7,000±ß¡¡¡¡One Harmony²ñ°÷¡¿6,300±ß
¡ã¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¡ä
¿Í»²¤Î¥Ð¥Ð¥í¥¢¤È³¤¤Î¹¬¤Î¥Þ¥ê¥Í ¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¥½ー¥¹¡¿¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å ¥«¥×¥Áー¥Î»ÅÎ©¤Æ¡¿¿¿Âä¤Î¥à¥Ë¥¨¥ë ¥µ¥Õ¥é¥ó¤¬¹á¤ë¥ª¥é¥ó¥Çー¥º¡¿µí¥µー¥í¥¤¥ó¤Î¥°¥ê¥¨ ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½ー¥¹¡¿¥Ñ¥ó¡¿¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¥àー¥¹ ¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹Åº¤¨¡¿¥³ー¥Òー¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃã
¡ã¥Ç¥£¥Êー¥á¥Ë¥åー¡ä
¿Í»²¤Î¥Ð¥Ð¥í¥¢¤È¥«¥Ê¥À»º¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¡¦¥¢¥ï¥Ó¤Î¥Þ¥ê¥Í ¥¯¥ìー¥à¡¦¥É¡¦¥ª¥Þー¥ë¡¿¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å ¥«¥×¥Áー¥Î»ÅÎ©¤Æ¡¿¿¿Âä¤Î¥à¥Ë¥¨¥ë ¥µ¥Õ¥é¥ó¤¬¹á¤ë¥ª¥é¥ó¥Çー¥º¡¿µí¥Õ¥£¥ì¤Î¥°¥ê¥¨ ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½ー¥¹¡¿¥Ñ¥ó¡¿¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¥àー¥¹ ¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹Åº¤¨¡¿¥³ー¥Òー¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃã
¡Ê¼êÁ°¤è¤ê¡Ëµí¥Õ¥£¥ì¤Î¥°¥ê¥¨ ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½ー¥¹¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å ¥«¥×¥Áー¥Î»ÅÎ©¤Æ
¢¡¥±ー¥³Æ¼ï¡¡700±ß
¡¦¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ëー¥Ä¥àー¥¹¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¿¥ë¥È
¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¤È¥Þ¥ó¥´ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥àー¥¹¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¿¥ë¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ëþ³«¤Î²Ö¤ò»×¤ï¤»¤ëÁ¡ºÙ¤ÊºÙ¹©¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥À¥Ö¥ë¥Áー¥º¥±ー¥
¥Ù¥¤¥¯¥É¥Áー¥º¥±ー¥¤È¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¤¿2ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤ÎìÔÂô¥Áー¥º¥±ー¥¡£É÷Ì£Ë¤«¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë¡¢¥ß¥â¥¶¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¥¯¥é¥à¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ì¥â¥ó¥¯¥êー¥à¥·¥çー¥È¥±ー¥
¥ì¥â¥ó¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥ß¥â¥¶¤Î²Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ì¥â¥óÉ÷Ì£¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤È»ÀÌ£¤¬¹¤¬¤ë¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼êÁ°¤è¤ê¡Ë¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ëー¥Ä¥àー¥¹¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¿¥ë¥È¡¢¥À¥Ö¥ë¥Áー¥º¥±ー¥¡¢¥ì¥â¥ó¥¯¥êー¥à¥·¥çー¥È¥±ー¥
Äó¶¡³µÍ×
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÄó¶¡»þ´Ö¡Û¥é¥ó¥Á¡¿11:00～14:30¡ÊL.O.14:30¡Ë¡¡¥Ç¥£¥Êー¡¿17:00～21:30¡ÊL.O.20:30¡Ë
¥±ー¥¡¿11:00～21:30¡ÊL.O.21:00¡Ë¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï11:00～21:00
¡ÚÄó¶¡¾ì½ê¡Û¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¥×¥ê¥ó¥»¥¹µþÅÔ 1³¬ ¥«¥Õ¥§¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¢¥ó¥Ðー¥³ー¥È
¡Ú¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ÅÅÏÃ¡§075-342-2156 ¡Ê¥«¥Õ¥§¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¢¥ó¥Ðー¥³ー¥ÈÄ¾ÄÌ¡¿10:30～20:30¡Ë
WEB¡§https://x.gd/497G3
¢¨¥±ー¥¤òÅ¹Æâ¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ëOne Harmony²ñ°÷¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢10¡óOFF¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾ÜºÙ¥Úー¥¸ :
https://www.princess-kyoto.co.jp/restaurant/restaurant_plan/133132/
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ºà¡¦¥á¥Ë¥åー¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨One Harmony ¤Ï¡¢¥ªー¥¯¥é ¥Ë¥Ã¥³ー ¥Û¥Æ¥ë¥º¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²ñ°÷¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Æþ²ñ¶â¡¦Ç¯²ñÈñ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë¤Û¤«¡¢Â¿ºÌ¤ÊÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¥×¥ê¥ó¥»¥¹µþÅÔ
µþÅÔ¤ÎÃæ¿´¡¦»Í¾ò±¨´Ý¤Ë¶áÀÜ¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä´Ñ¸÷¤ËÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¡£µÒ¼¼¿ô216¡¢6¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¥Ðー¡¢±ã²ñ¾ì¤Ê¤É¤òÊ»Àß¡£ÃÏ²¼Å´»Í¾ò±Ø5ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó3Ê¬¤Þ¤¿¤ÏJRµþÅÔ±Ø±¨´ÝÃæ±û¸ý¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤è¤¯¡¢¶Ó»Ô¾ì¤äÀèÅÍÄ®¡¢µÀ±à¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç¤¹¡£¡¡
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©600-8096 µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´Ý¹âÄÔÅìÆþ¹â¶¶Ä®630ÈÖÃÏ
¡ÚTEL¡Û 075-342-2111¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.princess-kyoto.co.jp/