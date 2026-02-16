±ä¤Ù3,000»þ´Ö¤ÎÊÝ¸î¼ÔÌÌÃÌ¤«¤é¸«¤¨¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤òÈ¯¿®¡ªµþÂçÂ´¡È»Ò°é¤ÆxÊÙ¶¯¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡É¹â¾¾ÈÏ¹Ô¤¬¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡ª
Ê¸²½¿Í¡¦ÀìÌç²È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¥Àî ¾æ¡Ë½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¹â¾¾ÈÏ¹Ô¡Ê°Ê²¼¡¢¥Î¥êÀèÀ¸¡Ë¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø»Ò°é¤Æ¡ßÊÙ¶¯¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¡ÊÙ¶¯Dr.¥Î¥êÀèÀ¸¡Ù¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä³Ø½¬ÉÔ°Â¡¢¿ÊÏ©¤Ø¤ÎÌÂ¤¤¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤Æ¤äÊÙ¶¯¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢¥Î¥êÀèÀ¸¤¬25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¶µ°é¸½¾ì¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¡ßÊÙ¶¯¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é´ó¤êÅº¤¤¡¢¹Í¤¨Êý¤ÎÀ°Íý¤È¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò°é¤ÆxÊÙ¶¯¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¡ÊÙ¶¯Dr.¥Î¥êÀèÀ¸¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥Ð¥Êー
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö»Ò°é¤ÆxÊÙ¶¯¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¡ÊÙ¶¯Dr.¥Î¥êÀèÀ¸¡×ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø¤Ó¤ä¿ÊÏ©¤ò¤á¤°¤ëÉÔ°Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÅÐ¹»¤ÎÁý²Ã¡¢¿Ê³Ø¶¥Áè¤ÎÁá´ü²½¡¢SNS¤Ë¤è¤ë¾ðÊó²áÂ¿――
¡Ö²¿¤¬Àµ²ò¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤É¤¦´Ø¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ç¼ª¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¶µ°é¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä³Ø½¬¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä³Ø½¬¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡ÈÌäÂê¡É¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Ï¤à¤·¤í¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢³Ø¤ÓÄ¾¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿¤ÓÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÄÇ½À¤ÎÆþ¸ý¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢ÅÀ¿ô¤ä½ç°Ì¤ò¼«¸Ê²ÁÃÍ¤Î´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤Û¤É¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä¾®¤µ¤ÊºÃÀÞ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼å¤¤¤«¤é¤Ç¤â¡¢¿Æ¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¤½¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤È¡¢ÉÔ°Â¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡¢¤´¤¯¼«Á³¤Ê¸½¾Ý¤À¤È¥Î¥êÀèÀ¸¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÂç³ØÂ´¶È¡¦½Î¹Ö»ÕÎò25Ç¯°Ê¾å¡¢±ä¤Ù3,000»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼ÔÌÌÃÌ¤È1,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»ØÆ³·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖµþÂç¼°¡¦¹â¾¾¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤´²ÈÄí¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÀ¿ô¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë³Ø¤Ó¤Ø¡£
ËÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡È»×¹Í¤Î¿¼¤µ¤ò°é¤Æ¤ë³Ø¤Ó¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/156422/table/8_1_5cded37aed35e8f4e7cb4440dae6e775.jpg?v=202602161051 ]
¢§Æ°²è¡§¡Ú»Ò°é¤Æ»¨³Ø¡Û»Ò¶¡¤¬¤³¤Î¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¼Â¤ÏÁÇÀ²¤é¤·Êì¿Æ
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=3akWe-r3Yac ]
¢§Æ°²è¡§¡Ú»Ò°é¤Æ»¨³Ø¡Û¿Æ¤¬¸«Æ¨¤·¤ÊÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤ÎÆÃÄ§
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=Z_pvNwUG4kY ]
¢§Æ°²è¡§¡Ú»Ò°é¤Æ»¨³Ø¡ÛÊÙ¶¯¤Ç¶ìÀï¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¥³¥ì¤Ç¤¹¡¡²æÎ®¤ÎÍî¤È¤··ê
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=R-kBrGmAGQM ]
¡Ö»Ò°é¤ÆxÊÙ¶¯¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¡ÊÙ¶¯Dr.¥Î¥êÀèÀ¸ ¡×¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Î¥êÀèÀ¸¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë²èÁü
³ô¼°²ñ¼ÒÍ·À® ÂåÉ½¼èÄùÌò / Í·À®½Î ½ÎÄ¹¡¡¹â¾¾ ÈÏ¹Ô¡Ê¤¿¤«¤Þ¤Ä¡¦¤Î¤ê¤æ¤¡Ë
1977Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£
µþÅÔÂç³Ø¹©³ØÉô¹©¶È²½³Ø²Ê¤ËºßÀÒ»þ¤Ë½Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¶µ°é¶È³¦¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢Â´¶È¸å¤Ë¶µ°é¶È³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£ÆàÎÉ¸©Æâ¤Î³Ø½¬½Î·ãÀï¶è¡¢³Ø±àÁ°±Ø¤ÇÍ·À®½Î¤ò±¿±Ä¡£
»ØÆ³Îò25Ç¯¡¦³Ø½¬½Î·Ð±Ä16Ç¯¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ï3,000»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï1,000¿Í°Ê¾å¡£
¡Ö¶ì¼ê¤òÍÆÇ§¤·¡¢ÆÀ°Õ¤ò¿¤Ð¤¹¡×¤³¤È¤ò¼´¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤òÆ±»þ¤Ë¤Û¤É¤¯¶µ°é¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢¡È»Ò°é¤ÆxÊÙ¶¯¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¼«¿È¤â»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Í»ù¤ÎÉã¡£
ÆÃÄ§¡§
»ØÆ³³ØÇ¯¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸～¹â¹»3Ç¯À¸¡¢¹âÂ´À¸¤ò´Þ¤á¡¢¶µ²Ê¤ÏÁ´¶µ²Ê¡£
ÆâÍÆ¤ÏÆü¾ï¤Î³Ø½¬¤«¤é¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³～Âç³Ø¼õ¸³¡¢Æñ´Ø¹»¤Î¼õ¸³¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ØÆ³¤·¡¢³Î¼Â¤ËÀ®ÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¶µ°é¼ÂÀÓ¡§
¡¦IIÎà¥³ー¥¹¤«¤é¹ñ¸øÎ©°å³ØÉô°å³Ø²Ê2Ì¾¹ç³Ê
¡¦¹â2Åß¤ËÊÐº¹ÃÍ40¤«¤éÊÐº¹ÃÍ65¤ÎÂç³Ø¹ç³Ê
¡¦¹â¹»¼õ¸³¡¢Æâ¿½ÅÀ-20ÅÀ¤«¤é¤ÎµÕÅ¾Â¿¿ô
¡¦Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç»»¿ôÊÐº¹ÃÍ+10～+15Â¿¿ô
¥á¥Ç¥£¥¢¼ÂÀÓ¡§
¥é¥¸¥ªÂçºåOBC¡Ö¥é¥¸¥Ê¥Ó¡×¡¢½÷À»ï¡ÖLEE¡×¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÌë¤Î¾®·ªÎ»¡×¡¢ÆàÎÉ¿·Ê¹¤Ê¤É
¥³¥á¥ó¥È¡§
¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤»¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤«¡×
¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï°ìÈÖ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Æ¸æ¤µ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÙ¶¯¤Ï¡¢ÅÀ¿ô¤ä½ç°Ì¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÍè¤Î³Ø¤Ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢À®ÀÓ¤ä¿ÊÏ©¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
¡Ö¤É¤¦À¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡×
¡ÖÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×
¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ØÍ·À®½Î¡ÙHP¡§http://www.yusei-juku.com/
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥Úー¥¸¡§https://jje.co.jp/Noriyuki_Takamatsu
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢²Î¼ê¡¢À¼Í¥¡¢Ê¸²½¿Í¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤òÍÊ¤¹¤ë·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÉñÂæÀ©ºî¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ºÍÇ½¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶È³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈHP¡§https://jje.co.jp/