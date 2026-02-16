Ì¾¸Å²°¤ÎÌë·Ê¡ßºù¤Î¥¢ー¥È¤ò³Ú¤·¤à¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÌë¤Î¤ª²Ö¸«ÂÎ¸³
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§NAKED, INC.¡¢ ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§Â¼¾¾Î¼ÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¥Æ¥ì¥ÓÅã³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÃæÉôÅÅÎÏ MIRAI TOWER¡×¤Î90m²°ÆâÅ¸Ë¾Âæ¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ç¥Ã¥¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥çー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNAKED SAKURA TOWER 2026¡×¤Î´ë²è¡¦±é½Ð¡¦À©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Þ¤¹¡£
¢£½Õ¸ÂÄê¡ªÌ¾¸Å²°¤ÎÌë·Ê¤¬ºù¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¤ª²Ö¸«ÂÎ¸³
¥Í¥¤¥¥Ã¥É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìµþ¥¿¥ïー¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡¢»¥ËÚ¥Æ¥ì¥ÓÅã¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î¥¿¥ïー¤äÅ¸Ë¾Âæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÌë·ÊÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¡£Ìë·Ê¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤Î±é½Ð¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¨Àá¤ä¥Æー¥Þ¤´¤È¤Ë°ã¤Ã¤¿À¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÉôÅÅÎÏMIRAI TOWER¤È¤Ï2022Ç¯²Æ¤è¤ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¡£²Ö¤Î»º½Ð³ÛÁ´¹ñ1°Ì¤ò¸Ø¤ë°¦ÃÎ¸©¤ÎÂåÉ½ÅÔ»Ô¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤òµ¨Àá¤´¤È¤Ë²Ö¤ÇºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1954Ç¯¤Ë³«¶È¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥¿¥ïー¤Ç½é¤á¤Æ¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ MIRAI TOWER¤È¥Í¥¤¥¥Ã¥É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¿·¤¿¤ÊÌë·ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¤ÏËèÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØNAKED FLOWER TOWER¡Ù¤Î½Õ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢¤ª²Ö¸«¥·ー¥º¥ó¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ºù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ð¥é¡¢¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢½Õ¤òºÌ¤ë²Ö¡¹¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÌë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯±Ç¤¨¤ëºù¤òÄ¯¤á¤ëÁëÌÌ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥çー¡£¤Þ¤ë¤Ç¸÷¤ÎÂì¤Î¤è¤¦¤ËÉñ¤¦ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ MIRAI TOWER¤ÎÌë·Ê¤ò¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¨Àá¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Î¤ª²Ö¸«ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ê¥¢¥í¥Þ¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö±é½Ð¤ä¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ïー¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥Õ¥é¥ïー¥Æー¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤Ç½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¶õ´Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£´ü´ÖÃæ¤ÏÃæÉôÅÅÎÏ MIRAI TOWER¤âºù¿§¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3·î¤«¤é4·î¤ÎÆó¤«·î´Ö¡¢ÆüË×¸å～22:00¤Þ¤ÇÉÔÄê´üÅÀÅô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖNAKED SAKURA TOWER 2026¡×³«ºÅ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/8210/table/1137_1_fa2f1cb86c61033c8758dad24c369c57.jpg?v=202602161051 ]
NAKED, INC.¡Ê¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1997Ç¯¤ËÂ¼¾¾Î¼ÂÀÏº¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º³èÆ°¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ò¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¡£¥¢ー¥È¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢ÅÁÅý¡¢¶µ°é¡¢²»³Ú¡¢ÅÔ»Ô¡¢¿©¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢LIFE(À¸³è)¤Î¤¢¤é¤æ¤ëSCENE(¥·ー¥ó)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ä²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤è¤ê¡¢µþÅÔ¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¤äAR/VR´ë²è¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡ß¥ê¥¢¥ë¤ÇµþÅÔ¤ÎÊ¸²½È¯¿®¤È¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØNAKED GARDEN ONE KYOTO¡Ù¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
ÂåÉ½ºî¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ÖTOKYO HIKARI VISION¡×¡¢À¤³¦°ä»º¡¦Æó¾ò¾ë¤ä¡¢Åìµþ¡¢¹á¹Á¤Ê¤É¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²Ö¤ÎÂÎ´¶·¿¥¢ー¥ÈÅ¸¡ÖNAKED FLOWERS¡×¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤¬À¸¤ß½Ð¤¹²»³ÚÂÎ¸³¡ÖHUMANOID DJ¡×¡¢¿©¡ß¥¢ー¥È¤ÎÂÎ¸³·¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖTREE by NAKED yoyogi park¡×¡¢¡ØNAKEDºù¤Î¿·½É¸æ±ñ2023¡Ù¡¢G7¹Åç¥µ¥ß¥Ã¥È ¼Ò¸òÍ¼¿©²ñ±é½Ð¤Ê¤É¡£
¢£NAKED, INC. ¡§https://naked.co.jp
¢£Official Instagram ¡§ https://www.instagram.com/naked_inc/
¢£Official Facebook¡§ https://www.facebook.com/NAKEDINC.official
¢£Official X ¡§ https://x.com/naked_staff
¢£Official YouTube ¡§https://www.youtube.com/c/NAKEDINC