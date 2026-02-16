¡ÚÃÎºâ¶ÈÌ³¤ÏÀ¸À®AI¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»þÂå¤Ø¡Û
¥È¥è¥¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¹áÀî ²ÂÇ·¡¿°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÃÎºâ¶ÈÌ³¤Î»þÃ»²½¡¦Ê£»¨²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÃÎºâÉôÌç¤ª¤è¤Ó³«È¯ÉôÌç¤ÎÈ¯ÌÀ¿ä¿Ê¡¢Ä´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¶ÈÌ³¤òÀ¸À®AI¤¬¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥Äー¥ë¡ÖAI Ninja¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎºâ¶ÈÌ³¤ÎAI³èÍÑ¤Ï¡Ö¸¡¾Ú¡×¤«¤é¡Ö¼ÂÌ³¡×¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ø
À¸À®AI¤ä¼«Á³¸À¸ì½èÍýµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÎºâÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Ï¸¡Æ¤¡¦¸¡¾ÚÃÊ³¬¤òÄ¶¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AI Ninja¡Êµì swimy¡Ë¤Ï¡¢È¯ÌÀÄó°Æ¡¢ÆÃµöÄ´ºº¡¢Ê¬Îà¡¢Í×Ìó¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎºâ¡¦³«È¯¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¹©Äø¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÎºâ¼ÂÌ³¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½é´ü¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤éÀ°Íý¡¦²Ä»ë²½¤Þ¤Ç¤ò°ìÏ¢¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëµ¡Ç½¶¯²½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Äー¥ëÀâÌÀ¤ä²èÌÌ¥Ç¥â¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¡Ö¼ÂÌ³¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¡×¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î°Æ·ï¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- AI Ninja¡¢ºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¡ÖÃÎºâ¼ÂÌ³¤Ø¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡×¤ò¤µ¤é¤ËÄÉµá
À¸À®AI¥Äー¥ë¡ÖAI Ninja¡×¤Ï¡¢ÃÎºâ¼ÂÌ³¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Êµ¡Ç½²þÁ±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÃµöÄ´ºº¡¦È¯ÌÀ¸¡Æ¤¡¦²òÀÏ¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎºâ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ºî¶È¼«ÂÎ¤È¡¢½àÈ÷¡¦À°Íý¡¦¸¡Æ¤¤ËÈ¼¤¦»þ´ÖÃ»½Ì¤È´°À®ÅÙ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÆÃµöÄ´ºº¡¦²òÀÏ¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖLandscape¡×µ¡Ç½
ÆþÎÏ¤·¤¿µ»½Ñ³µÍ×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ä´ºº½é´ü¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëºî¶È¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤Î¤¿¤¿¤Âæ¤òÁÇÁá¤¯ºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦µ»½Ñ³µÇ°¤«¤é¸¡º÷¼°¤ò¼«Æ°À¸À®
¡¦¸¡º÷·ë²Ì¤ò´ð¤ËÊì½¸¹ç¡ÊÆÃµö¥ê¥¹¥È¡Ë¤òºîÀ®
¡¦Ê¸¸¥¤Îµ»½ÑÊ¬Îà¤ä·¹¸þ¤òÀ°Íý
¡¦Ê¬Îà·ë²Ì¤ò¥°¥é¥Õ¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¤¿²òÀÏ¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¤ò»Ù±ç
Ä´ººÃå¼ê¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿¹©Äø¤òÀ°Íý¤·¡¢¸¡Æ¤¡¢È½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- Éý¹¤¤µ»½ÑÎÎ°è¤Ë¤âÂÐ±þ¤·È¯ÌÀ¸¡Æ¤¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖInnovation¡×µ¡Ç½
¥á¥âÄøÅÙ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¶ÈÌ³¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¡¢ÆþÎÏ¡¢¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÈ¯ÌÀ¤ÎÃåÁÛÀ°Íý¤«¤é¶ñÂÎ°Æ¡¢½¾Íèµ»½Ñ¤ÎÇÄ°®¤Þ¤Ç¡¢È¯ÌÀÄó°Æ½ñºîÀ®¤ËÉ¬Í×¤Êºî¶È¤òÀ¸À®AI¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÁÇÁá¤¯»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦²½³Ø¼°¡¦É½¡¦¿ôÃÍÈÏ°Ï¤Ê¤É²½³ØÊ¬ÌîÆÃÍ¤Î¾ðÊó¤â½èÍý
¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎºîÍÑ¸ú²ÌÀ°Íý
¡¦¼Â»ÜÎã¤ÎÊä´°¡¦À°Íý
¡¦½¾Íèµ»½Ñ¤Î³µÇ°¸¡º÷¡¦Îà»÷ÅÙÈ½Äê¡ÊÊ£¿ôÊ¸¸¥¡Ë
¡¦¸¡º÷¼°¤Î¼«Æ°Äó°Æ
¡¦È¯ÌÀ¹½À®¤Î¥Õ¥íー¥Á¥ãー¥È¼«Æ°ºîÀ®
²½³Ø¡¦ºàÎÁ·Ï¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤µ»½ÑÎÎ°è¤ÎÈ¯ÌÀ¸¡Æ¤¤ò¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëÀß·×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¡§Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¡ÊMFA¡Ë¤ËÂÐ±þ
ÃÎºâ¾ðÊó¤ò°·¤¦¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¡ÊMFA¡Ë¤ËÂÐ±þ
ÃÎºâ¾ðÊó¤ò°·¤¦¼ÂÌ³ÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤ò¹Ô¤¤¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼ÂÌ³¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡ÛAI Ninja ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢AI Ninja¤ò¼ÂÌ³¤Ç³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¼ÂºÝ¤ÎÄ´ºº¥Æー¥Þ¤äÈ¯ÌÀÄó°Æ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢AI Ninja¤¬¼«¼Ò¤ÎÃÎºâ¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨▶ AI NinjaÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÎºâAI¤Ï¡ÖÆ³Æþ¤¹¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤É¤¦»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤«¡×¤ÎÃÊ³¬¤Ø
À¸À®AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÎºâ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âAI¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¶ÈÌ³Àß·×¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢AI Ninja ¤Ï È¯ÌÀÁÏ½Ð¡¦Ä´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¡¦É¾²Á¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎºâ³èÆ°¤ÎÃ±¤Ê¤ëºî¶È»Ù±ç¥Äー¥ë¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÎºâ³èÆ°¤Î¼Á¤È¥¹¥Ôー¥É¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡ÈÃæ³Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡É¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ AI NinjaÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¤ª¿½¹þ¤ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç
¡Ú¥È¥é¥¤¥¢¥ë³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2½µ´Ö¡Ê1¼Ò¤Ë¤Ä¤¡¢AI Ninja ID£µÌ¾Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ¡Ê2026Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏÍ½þ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ë
▶ ¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é ¢ª https://forms.office.com/r/PVt1EPpAcc
- AI Samurai(ONE¡¿ZERO)¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍÁÏ½Ð¡§È¯ÌÀÁÏ½Ð¤«¤éÃæ´ÖÂÐ±þ¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¸úÎ¨²½
- È¯ÌÀ¸¡Æ¤¡ÊAI Ninja¡§Innovation¡Ë- ¥¢¥¤¥Ç¥¢À°Íý¡¢ºîÍÑ¸ú²Ì¤ÎÌÀ³Î²½¡¢¥Õ¥íー¥Á¥ãー¥ÈÀ¸À®
- ÆÃµöÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¡ÊAI Ninja¡§Landscape¡Ë- ¸¡º÷¼°À¸À®¡¢Êì½¸¹çºîÀ®¡¢Ê¬Îà¡¦²Ä»ë²½¡¢²òÀÏ¥ì¥Ýー¥ÈÀ¸À®
- ÌÀºÙ½ñºîÀ®¡ÊAI Samurai¡§ONE¡¿ZERO¡Ë- ÀÁµá¹à°Æ¡¦¼Â»Ü·ÁÂÖ°Æ¤Î¼«Æ°À¸À®
- Ãæ´ÖÂÐ±þ¡ÊAI Samurai¡§ONE¡Ë- °úÍÑÊ¸¸¥²òÀÏ¡¢È¿ÏÀ°ÆºîÀ®»Ù±ç
ÌÀºÙ½ñºîÀ®¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë AI Samurai(ONE¡¿ZERO)¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¯ÌÀ¤ÎÀ°Íý ¢ª Ä´ºº¡¦É¾²Á ¢ª ÌÀºÙ½ñºîÀ® ¢ª Ãæ´ÖÂÐ±þ ¤È¡¢ÃÎºâ¶ÈÌ³¤ò ¡Ö°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¡× ¤È¤·¤Æ°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI Samurai(ONE¡¿ZERO)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£