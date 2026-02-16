¡Ö¥¹¥àー¥¸ー¥¥Ã¥È¡×¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿²ÃÌÁÅ¹ÀìÍÑ¥Ö¥ì¥ó¥Àー¡¡ÂæÏÑmadin¼Ò¤È¤ÎÌó1Ç¯¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ç¡Ö£Æ¡õ£Ð¥â¥Ç¥ë ¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥×¥í¥Ö¥ì¥ó¥Àー¡×¤òÈ¯Çä
£Æ¡õ£Ð¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾Ìî ¾ÈÌÀ¡¢°Ê²¼£Æ¡õ£Ð¡Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÂæÏÑ¤Îmadin¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂæÏÑÂæÆî»Ô¡¢Â¹·Åçî¡¢°Ê²¼madin¡Ë¤ÈÌó1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¦Æ±³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö£Æ¡õ£Ð¥â¥Ç¥ë ¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥×¥í¥Ö¥ì¥ó¥Àー¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢£Æ¡õ£Ð¤Î¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÃæ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢ÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ìー¥É¤Î·Á¾õ¤ª¤è¤Ó³ÉÙÂ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê²óÅ¾¿ô¤È»ýÂ³»þ´Ö¡Ë¤ò¡¢£Æ¡õ£Ð¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥àー¥¸ー¥¥Ã¥È¤ÎÆÃÀ¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¡¢À½Â¤¹©Äø¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥Ü¥¿¥ó¤Ë£Æ¡õ£Ð¥¹¥àー¥¸ー¥¥Ã¥ÈÀìÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³ä¤êÅö¤Æ¡¢¥Ö¥ì¤Î¤Ê¤¤¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀÇ½¤ÈÀÅ²»À¤òÈ÷¤¨¡¢Àö¾ô»þ¤ËÊ¬²ò¤¬É¬Í×¤Ê¥Ñー¥Ä¿ô¤òÍÞ¤¨¤¿¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢£Æ¡õ£Ð¥³¥é¥Ü¥Ñー¥È¥Êー¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡££Æ¡õ£Ð¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥àー¥¸ー¥¥Ã¥È¤ÎÄó¶¡¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÉÊ¼ÁÃ´ÊÝ¤Î¤¿¤á¤ËÀ½Â¤´Ä¶¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤ò¤è¤ê¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾
T-35SE madin ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Ö¥ì¥ó¥Àー £Æ¡õ£Ð¥â¥Ç¥ë
ÈÎÇä¸Æ¾Î
£Æ¡õ£Ð¥â¥Ç¥ë ¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥×¥í¥Ö¥ì¥ó¥Àー
À£Ë¡
W230 ¡ß D260 ¡ß H530mm
ÅÅ¸»¡¦¾ÃÈñÅÅÎÏ
AC100V / 1500W
ÆÃÄ¹
¡¦¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¦£Æ¡õ£Ð¥¹¥àー¥¸ー¥¥Ã¥È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ìー¥É·Á¾õ
¡¦£Æ¡õ£Ð¥¹¥àー¥¸ー¥¥Ã¥È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¿¥ó¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦¹â¤¤ÀÅ²»À
¡¦Ê¬²ò¥Ñー¥Ä¿ô¤òÍÞ¤¨¤¿¹½Â¤
²Á³Ê¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
F¡õP¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à²ÃÌÁÅ¹ÊÞÍÍ¸þ¤±¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¤¿¤á¡¢ÊÀ¼ÒÁë¸ý¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Æ¡õ£Ð¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
£Æ¡õ£Ð¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£Æ¡õ£Ð¤Ï2013Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ËÜ¾ìÀ¾³¤´ß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö¤Ä¤¯¤ê¤¿¤ÆËÜ³Ê¥¹¥àー¥¸ー¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Û¥Ã¥È¥¹¥àー¥¸ー¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©¤ò¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ËÁª¤Ù¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä»ÜÀß¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥àー¥¸ーÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·¿¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¿·µ¬½ÐÅ¹¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢1ÄÚ¤«¤éÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ê¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·×¡¢ÄÉ²Ã¿Í°÷¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±¿±Ä¡¢ºî¤êÃÖ¤¤ò¤·¤Ê¤¤¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÀß·×¤Ë¤è¤ë¿©ºà¥í¥¹¥ê¥¹¥¯¤ÎÍÞÀ©¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¶ÈÂÖ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢°û¿©Å¹¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡¢ÈþÍÆ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÂÖ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©ºà¶¡µë¡¢¥ì¥·¥Ô¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òËÜÉô¤¬°ì³ç¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÃÏ¤äÅ¹ÊÞµ¬ÌÏ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤±¿±Ä¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏÊý¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Æ¡õ£Ð¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊÀß·×¤«¤éÄó¶¡´Ä¶¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö·ò¹¯¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
