ÆüËÜ½é¡¢·úÀß¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓÅëºÜÌý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÎÓÁÈ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§º´Æ£½ÓÈþ¡Ë¡¢´äÃ«»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå¡¦Åìµþ¡¢¼ÒÄ¹¡§´ÖÅç𥶡¡Ë¤ª¤è¤Ó¥³¥Þ¥Ä¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¾®¾¾À½ºî½ê¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§º£µÈÂöÌé¡Ë¤Ï¡¢3¼Ò¶¦Æ±¤Ç¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÊÍîÀÐÂÐºö¡ËËÌÌîËÒ¡Ê¤½¤Î2¡Ë¹©»ö¡ÊÈ¯Ãí¡§ÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò´ØÅì»Ù¼Ò¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¤¿Ãæ·¿Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢FC¥·¥ç¥Ù¥ë¡Ë¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£FC¥·¥ç¥Ù¥ë¤ò»Ü¹©Ãæ¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë»î¤ß¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ê¢¨1¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÊÍîÀÐÂÐºö¡ËËÌÌîËÒ¡Ê¤½¤Î2¡Ë¹©»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÍÍ»Ò
1¡¥ÇØ·Ê
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÁíÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÌó7³ä¤¬·ÚÌýÇ³ÎÁ¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢CO2ÇÓ½Ðºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£ー¥¼¥ëÇ³ÎÁ¤ÎºÎÍÑ¤äÅÅÆ°¼°·úÀßµ¡³£¤ÎÆ³Æþ¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¿åÁÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿·úÀßµ¡³£¤ÎÆ³Æþ¤ÏÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥Þ¥Ä¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤éFC¥·¥ç¥Ù¥ë¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ê¢¨2¡Ë¤ò½Å¤Í¡¢¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¶îÆ°¼°¤ÈÆ±Åù¤ÎÎÏ¶¯¤¤·¡ºïÀÇ½¤È¹â¤¤ÁàºîÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÓµ¤¥¬¥¹¥¼¥í¤äÁû²»¡¦¿¶Æ°¤¬Äã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÁÇ¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÊý¼°¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°¼°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¯¹â½ÐÎÏ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ·¿Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¤ò»È¤¦¸½¾ì¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°ÎÏ¸»¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Âºî¶È´Ä¶¤Ç¤ÎÀÇ½¸¡¾Ú¤ä¿åÁÇ½¼Å¶¡Ê¤Æ¤ó¡ËÊý¼°¤Î³ÎÎ©¤ÎÉ¬Í×À¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×¤È·ë²Ì
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò´ØÅì»Ù¼ÒÄ¹Ìî¹©»ö»öÌ³½ê¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢2025Ç¯12·î10Æü～2025Ç¯12·î23Æü¡¢¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÊÍîÀÐÂÐºö¡ËËÌÌîËÒ¡Ê¤½¤Î2¡Ë¹©»ö¤Î¸½¾ì¡Ê²¾ÃÖ¤¥äー¥É¡ËÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢FC¥·¥ç¥Ù¥ë¤Ë¤è¤ë·¡ºï»ÄÅÚ¤Î°ÜÆ°ºî¶È¤È¡¢¼ÖºÜ¿åÁÇ¥¿¥ó¥¯¤Ø¤Î¿åÁÇ½¼Å¶¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Â¸³¤Ë¤è¤ê¡¢·úÀß¸½¾ì¤Ç¤ÎFC¥·¥ç¥Ù¥ë¤Î¼ÂÍÑÀ¸¡¾Ú¤È¡¢¿åÁÇ¤Î¶¡µë¡¦½¼Å¶ÊýË¡¤Ë¤ª¤±¤ëº£¸å¤Î²þÁ±ÅÀ¤ÎÃê½Ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/118168/table/145_1_4a016f1bc15ab35d59f1cea30b3d0401.jpg?v=202602161051 ]
º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤è¤ê¡¢FC¥·¥ç¥Ù¥ë¤¬½¾Íè¤Î¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¶îÆ°¼°¤ÈÆ±Åù¤Îºî¶ÈÀÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¿¶Æ°¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ÎÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿Áû²»¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê´Ä¶±Æ¶Á¤ÎÄã¸º¤ä¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤è¤êÂçÍÆÎÌ¤«¤Ä¹âÂ®¤Ê¿åÁÇ¶¡µë¡¦½¼Å¶¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¤ËÈ¼¤¤¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢¿åÁÇ½¼Å¶¤ÎË¡µ¬À©¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡¢¿åÁÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿·úÀßµ¡³£¤Î°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿¸½¾ì¾ò·ï¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â±¿ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢¸½¾ìÁªÄê¤Î»Ø¿Ë¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3¡¥º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
ÂçÎÓÁÈ¡¢´äÃ«»º¶È¡¢¥³¥Þ¥Ä¤Î3¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤¹¤ë·úÀßµ¡³£¤Î³«È¯¤ä°ÜÆ°¼°¿åÁÇ½¼Å¶¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸¡Æ¤¡¢Æ³Æþ¸½¾ì¤ÎÁªÄê¤ä±¿ÍÑ´ð½à¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤¿·úÀß¸½¾ì¤Ç¤Î·úÀßµ¡³£¤Ø¤Î¿åÁÇ½¼Å¶ÊýË¡¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤Î¸¡¾ÚÊ¬Ìî¡Û
- ÂçÎÓÁÈ¤Ï¡¢FC¥·¥ç¥Ù¥ë¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¡¢¸½¾ìÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë½¼Å¶¾ì½ê¤ÎÀßÃÖ´ð½à¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½¾ì¿¦°÷¤ª¤è¤Ó¶¨ÎÏ²ñ¼Òºî¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¿åÁÇ¤Î°ÂÁ´¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¤È½¬½ÏÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- ´äÃ«»º¶È¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂçÍÆÎÌ¤«¤Ä¹âÂ®½¼Å¶¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö±Õ²½¿åÁÇÅëºÜ·¿¤Î°ÜÆ°¼°¿åÁÇ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤Î³èÍÑ¤ò»ëÌî¤Ë¿åÁÇ¥¬¥¹¶¡µë¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂêÃê½Ð¤äÂÐºö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥³¥Þ¥Ä¤Ï¡¢¶á¤¤¾Íè¤Î¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¤¿Ãæ¡¦Âç·¿·úÀßµ¡³£¤ÎÎÌ»º²½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3¼Ò¤Ï¡¢¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¤¿·úÀßµ¡³£¤Î¼ÂÍÑ²½¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¿åÁÇ¤Î±¿ÍÑ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·úÀß¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤ò¿Ê¤á¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥³¥Þ¥ÄÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëFC¥·¥ç¥Ù¥ë³èÍÑ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ë
¢¨2¡¡¥³¥Þ¥ÄÈ¯2023Ç¯5·î12ÆüÉÕ¤±¥ê¥êー¥¹¡§
¡¡¡¡¡¡¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¤¿Ãæ·¿Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Þ¥·¥ó¤ò³«È¯ ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï(https://www.komatsu.jp/ja/newsroom/2023/20230512)
¢¨3¡¡¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¿ä¿Ê¤Ë·¸¤ëµ»½Ñ³«È¯»Ù±ç»ö¶È ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙºÎÂò»ö¶È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ÊÅÔÄ£Áí¹ç¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë(https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2024/02/2024020114)