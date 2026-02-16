³°¿©¤è¤ê¤â3,000±ß°Â¤¯¡ÈìÔÂô¡É¤¬³ð¤¦¡©¡Ö¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¡×ÍøÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº
¡¡Áí¹ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Öau PAY ¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëau¥³¥Þー¥¹¡õ¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢30Âå～50Âå¤Î´ûº§ÃË½÷400Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡au PAY ¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï¡ÖÊë¤é¤·¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë·Ç¤²¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÊë¤é¤·¤Î¥«¥¿¥Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¡¦¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤Ë¤è¤êÀáÌó»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤â¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤ªÇã¤¤Êª¤òÄó°Æ¤¹¤Ù¤¯¡¢ºòº£ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¡¢¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤¿Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥µ¥Þ¥êー¡Û
¢£¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº
- Êª²Á¹â¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤ª¤è¤½3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤Î¹ØÆþÉÑÅÙ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤È²óÅú
°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤Î¤¿¤á¤ËÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È1°Ì¤Ï¡Ö³°¿©¡×
- ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬¡È¤ª¼è¤ê´ó¤»¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É¤Ë¡ª
¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤òÍê¤à¤¤Ã¤«¤±1°Ì¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÍê¤ó¤À¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¿©ÉÊ¤òºÆÅÙ¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï60%°Ê¾å
- ¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤¬¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¯ìÔÂôµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÁªÂò»è¤Ë
³°¿©¤È¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Îº¹¤Ï3,000±ß
- ¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥Á¥ã¥Í¥ë1°Ì¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëEC¥âー¥ë¡×
ÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Î±äÄ¹¤Ç¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë
¡ÚÄ´ººÇØ·Ê¡Û
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¶·Ä´ºº·ë²Ì¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¼Â»Ü¡Ë¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï1Ãû2728²¯±ß¤ÇÌó14%Áý¤È¤Ê¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Â³¡¹¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃÏÊý¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤ò¼è¤ê´ó¤»¤ëÂÎ¸³¤¬°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©ÉÊ¤ò¼è¤ê´ó¤»¤ë¥Ïー¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤¬¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡×¤«¤é¡ÖÆü¾ïÅª¤Ê¤â¤Î¡×¤Ë°Õ¼±¤¬ÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡au¥³¥Þー¥¹¡õ¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÆü¾ï¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¶·Ä´ºº·ë²Ì― ÎáÏÂ£·Ç¯£··î31Æü¡Ê¼«¼£ÀÇÌ³¶É»ÔÄ®Â¼ÀÇ²Ý¡Ë
https://www.soumu.go.jp/main_content/001022815.crdownload
¡Ú¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¡Û
Êª²Á¹â¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤ª¤è¤½3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ÎÉÑÅÙ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤È²óÅú¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤Î¤¿¤á¤ËÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È1°Ì¤Ï¡Ö³°¿©¡×¤Ë
¡¦¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï34.3%¡£
¡¦¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤òÍê¤à¤¿¤á¤ËÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÇÀáÌó¡¦²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö³°¿©¡×¤¬1°Ì¤Ë¡£
¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤òÍê¤à¤¤Ã¤«¤±1°Ì¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¡ª¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬¡È¤ª¼è¤ê´ó¤»¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É¤Ë
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÍê¤ó¤À¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¿©ÉÊ¤òºÆÅÙ¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ï60%°Ê¾å
¡¦¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤òÍê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±1°Ì¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Ç31.8%¡£
¡¡2°Ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¥×¥Á¤´Ë«Èþ¾ÃÈñ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç27.0%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¡¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÍê¤ó¤À¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¿©ÉÊ¤ò¡¢¤½¤Î¸å¤ª¼è¤ê´ó¤»¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï67.8%¡ª
¡¡¡Ö¤è¤¯¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Ï24.0%¤È¡¢¤ª¤è¤½4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥ê¥Ôー¥È¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
¡¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬¡È¤ª¼è¤ê´ó¤»¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤µ¤é¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÊÖÎéÉÊ¤òÄÌ¾ï¤Î¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ç¤â¥ê¥Ôー¥È¤¹¤ë¡È·ÑÂ³¹ØÇã¡É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
3¥ö·î¤Ë1²ó°Ê¾å¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¿Í¤Ï49.0%
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤¬¡ÖÇ¯¤Ë¿ô²ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤´¤Á¤½¤¦¡×¤«¤é¡ÖÆü¾ï¤´¤Á¤½¤¦¡×¤Ë
¡¦3¥ö·î¤Ë1²ó°Ê¾å¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¿Í¤Ï49.0%¡£
¡¦¡Ö¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¡×¤òÍê¤à¥·ー¥ó1°Ì¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£
¡¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬Æþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÇ¯¤Ë¿ô²ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤´¤Á¤½¤¦¡×¤«¤é¡ÖÆü¾ï¤´¤Á¤½¤¦¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
³°¿©¤È¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Ë¤ª¤è¤½¡Ö3,000±ß¡×¤Îº¹¤¬
¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤¬¡Ö¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¯ìÔÂôµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡×ÁªÂò»è¤Ë
¡¦³°¿©¤ÇËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¶â³Û¤Ï¡Ö5,000±ß～5,999±ß¡×¡¢°ìÊý¤Ç¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Ï¡Ö2,000±ß～2,999±ß¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó3,000±ß¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
¡¦³°¿©¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤Ï¡È¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤»Ù½Ð¤ÇÆ±Åù°Ê¾å¤ÎËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¯ìÔÂôµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£
¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥Á¥ã¥Í¥ë1°Ì¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëEC¥âー¥ë¡×
Æü¾ï¤ÎÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤Î±äÄ¹¤Ç¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¦¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì½ê1°Ì¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëEC¥âー¥ë¡×¤Ç55.3%¡£
¡¡¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥áÀìÌç¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤â25%°Ê¾åÂ¿¤¤·ë²Ì¤Ë¡£
¡¦Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Î±äÄ¹¤Ç¡¢¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤Î¹ØÆþ¤¬¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤è¤¯¹ØÆþ¤¹¤ë¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á1°Ì¤Ï¡ÖÀºÆù¡¦¥Ï¥à¡¦¥½ー¥»ー¥¸¡×
ÆÃ¤ËEC¥âー¥ë¤Ç¤Ïµí¥¿¥ó¤¬¿Íµ¤¤Î·¹¸þ¤Ë
¡¦¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÀºÆù¡¦¥Ï¥à¡¦¥½ー¥»ー¥¸¡×¤¬¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÁí¹ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Öau PAY ¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÆù¡¦Æù²Ã¹©ÉÊ¤Î¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢µí¥¿¥ó´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢¤ª¼è¤ê´ó¤»¤ÎÄêÈÖ¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¥Æー¥Æù¤ä¥½ー¥»ー¥¸¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¡Ê2026Ç¯1·î20Æü»þÅÀ¡Ë
¡¦¡Öau PAY ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Î¡ÖÆù¥«¥Æ¥´¥ê¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âµí¥¿¥ó¤¬4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ê2026Ç¯1·î20Æü»þÅÀ¡Ë¤·¡¢EC¥âー¥ë¤Ç¿Íµ¤¤Î¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë
¢£¡Öau PAY ¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤È¤Ï
¡¡¡Öau PAY ¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢au¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁí¹ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Öau PAY ¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Î¤ªÇã¤¤Êª¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËºÇÂç1.5ÇÜÁýÎÌ¤Ç¤¤ë¡Ö¤ªÆÀ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹½ê¡×¤äÀ¸ÊüÁ÷¤Î¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤Ç»ëÄ°¼Ô¤È½Ð±é¼Ô¤¬ÁÐÊý¸þ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¡Ö¥é¥¤¥ÖTV¡×¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢Ponta¥Ñ¥¹²ñ°÷¸þ¤±¤Î¿·¤¿¤ÊÆÃÅµ¡ÖPonta¥Ñ¥¹ ¥Ý¥¤¥ó¥ÈUP¥»¥ì¥¯¥È¡×¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖPonta¥Ñ¥¹ ¥Ý¥¤¥ó¥ÈUP¥»¥ì¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Ponta¥Ñ¥¹²ñ°÷¤Ê¤éÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬ºÇÂç50%¤ÎPonta¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤ÇºÇÂç3,000±ß¤Î³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤¬Ëè½µ¤¢¤¿¤ë¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈUP¥»¥ì¥¯¥ÈÆÃÅµ¥¬¥Á¥ã¡×¤äÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÆüÍËÆü¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç5%¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤È¤Ê¤ë¡ÖPonta¥Ñ¥¹ÆÃÅµ¡×¤Ê¤É¡¢Ponta¥Ñ¥¹²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Öau PAY ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡¡¡Öau PAY ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Ï¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î1,600°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤«¤éau PAY ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¸ÂÄê¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò´Þ¤à¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊÖÎéÉÊ¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£´óÉí¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤«¤é´óÉí¶â¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¡¢´ÉÍý¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´óÉí¶â¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤ÇPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤äau¤«¤ó¤¿¤ó·èºÑ¤¬»È¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¤ª»ý¤Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÇÂç1.5ÇÜ¤ËÁýÎÌ¤¹¤ë¡Ö¤ªÆÀ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹½ê¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÊýË¡:WEB ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÊý¼°
Ä´ººÂÐ¾Ý:30Âå～50Âå¤Î´ûº§ÃË½÷400Ì¾
Í¸ú²óÅú¿ô:400Ì¾
Ä´ºº¼Â»ÜÆü:2025Ç¯12·î26Æü～2026Ç¯1·î5Æü
¢¨¥Çー¥¿¤ò°úÍÑ¡¦»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢½ÐÅµ¸µ¤¬Áí¹ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È ¡Öau PAY ¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤¢¤ë»Ý¤òÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£