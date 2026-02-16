ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×¡¢¾¾ÈøË»á¤é¤¬Î¨¤¤¤ëAI¸¦µæ¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯´ë¶È¤ÎThird Intelligence¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È
³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾»³ ÂÙ±û¡¢°Ê²¼ ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï¡¢¾¾ÈøË»á¤é¤¬Î¨¤¤¤ëAI¸¦µæ¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼ÒThird Intelligence¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀÐ¶¶ ½àÌé¡¢°Ê²¼Third Intelligence¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆÁµ× ¾¼É§¡Ë¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¡¡¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖHAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND¡×¤Ï¡¢Third Intelligence¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×¤ÈThird Intelligence¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ê»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Î´Ø·¸¤È¤Ê¤ê¡¢¶¦Æ±¤Ç¤Î»ö¶È³«È¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸³è¼Ô¸þ¤±¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Third Intelligence¤¬¿Ê¤á¤ë¡ÖÊ×ºß·¿AGI¡×¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÈAI¤¬¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡ÖHuman-Centered AI¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Third Intelligence¤Ï¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î¾¾ÈøË»á¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¾¾Èø¸¦µæ½ê¤Ë¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿AI¸¦µæ³«È¯¤ò¥«ー¥Ö¥¢¥¦¥È¤·¡¢ÀÐ¶¶½àÌé»á¤é¤È¶¦¤Ë2025Ç¯3·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£¾¾ÈøË»á¤¬Chief Scientist¤È¤·¤Æ»²²è¤·³«È¯¤¹¤ë¡ÖÊ×ºß·¿AGI¡×¤Ï¡¢²è°ìÅª¤Ê½ÐÎÏ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë½¾Íè¤ÎAI³«È¯ÀïÎ¬¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í¤äÁÈ¿¥¤Î¤â¤È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÅª¤äÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÆÈ¼«¤ËºÇÅ¬²½¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤¹¤ë¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¡ÖÊ×ºß·¿AGI¡×¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¼«¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¹ñÆâ³°¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤ÈAI¤¬¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢Ë¤«¤Ë¶¦À¸¤¹¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖHuman-Centered AI¡×¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÀ¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¡¡¥Æ¥£¡×¤òAI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯³ÈÄ¥¤µ¤»¡¢À¸³è¼Ô¤¬¿¿¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¡×¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¾¼Ô¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤·¡¢ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×¤Ï²£ÃÇÅª¤ÊAIÀìÌç²È½¸ÃÄHCAI Professionals¤Î³èÆ°¤È¤·¤ÆThird Intelligence¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÊ×ºß·¿AGI¡×¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Third Intelligence¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒThird Intelligence²ñ¼Ò³µÍ×¡Ë
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒThird Intelligence¡Êhttps://third-intelligence.com/¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÀÐ¶¶ ½àÌé
¡¦ÀßÎ©¡§2025Ç¯3·î
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¸¦µæ³«È¯¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯