£²Æ¬¤Î¥ä¥®¤È¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¡õ¥Ï¥Ã¥Ôー¤ÊÆü¡¹(¥Ïー¥È)¡¡Âç¿Íµ¤Ç­¥Þ¥ó¥¬²È¤¯¤ë¤Í¤³ÂçÏÂ»áºÇ¿·´©¡Ø¥ä¥®¤Ü¤ó¥º¡Ù2/16È¯Çä¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò»º¶ÈÊÔ½¸¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ÄÁáÉÄ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16Æü¤Ë¡Ø¥ä¥®¤Ü¤ó¥º¡Ù¡Ê¤¯¤ë¤Í¤³ÂçÏÂ¡¿Ãø¡Ë¤ò´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¡Ø¥ä¥®¤Ü¤ó¥º¡Ù¤¯¤ë¤Í¤³ÂçÏÂ

https://book.shc.co.jp/22693



🐐½ñÀÒ¾Ò²ð

Ãø½ñÎß·×300ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬²È¡¦¤¯¤ë¤Í¤³ÂçÏÂ»á¤¬¡¢
£²Æ¬¤Î¥ä¥®¤È¤ÎÊë¤é¤·¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡£



¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¡Ö¥ä¥®»ô¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿Ãø¼Ô¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯¡£
2Æ¬¤Î¥ä¥®¡Ö¥Ü¥¯¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡Ö¥ª¥ì¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ÏÈ¯¸«¤È¶Ã¤­¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡Ä¡£



¥ª¥ä¥Ó¥ó¤È¥ä¥®¤Ü¤ó¥º¤È¤ÎºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Ã¥Ôー¤ÊÆü¡¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ø¥ä¥®¤Ü¤ó¥º¡Ù¸«³«¤­1

¡Ø¥ä¥®¤Ü¤ó¥º¡Ù¸«³«¤­2

¡Ø¥ä¥®¤Ü¤ó¥º¡Ù¸«³«¤­3


¡Ø¥ä¥®¤Ü¤ó¥º¡Ù¸«³«¤­4

¡Ø¥ä¥®¤Ü¤ó¥º¡Ù¸«³«¤­5

🐐½ñ»ï¾ðÊó


¡Ø¥ä¥®¤Ü¤ó¥º¡Ù½ñ±Æ
¥ä¥®¤Ü¤ó¥º

Ãø¼Ô¡§¤¯¤ë¤Í¤³ ÂçÏÂ


»ÅÍÍ¡§A5È½¡¢176¥Úー¥¸¡Ü¸ý³¨£´¥Úー¥¸


Äê²Á¡§ËÜÂÎ1,400±ß¡ÜÀÇ


È¯Çä¡§2026Ç¯2·î16Æü


ISBN¡§978-4-86311-478-4



½ñÀÒ¾ÜºÙ▶️ https://book.shc.co.jp/22693


Amazon▶️ https://www.amazon.co.jp/dp/4863114788


³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹▶️ https://books.rakuten.co.jp/rb/18482109/





ÆÃÅµ¾ðÊó

¡Ø¥ä¥®¤Ü¤ó¥º¡Ù¤Ï½éÈÇÊ¬¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò£²ËçÉõÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë

¤¯¤ë¤Í¤³ ÂçÏÂ¡Ê¤¯¤ë¤Í¤³ ¤ä¤Þ¤È¡Ë


°¦ÃÎ¸©ºß½»¡£
Ãø½ñ¤Ë¡¢¥Ö¥í¥°¤ò½ñÀÒ²½¤·¤¿Ç­¥Þ¥ó¥¬¡Ø¤¯¤ë¤Í¤³¡Ù1～20´¬¡¢¡Ø¤Ï¤Ô¤Ï¤Ô ¤¯¤ë¤Í¤³¡Ù1～14´¬¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¤¯¤ë¤Í¤³ÈÖ³°ÊÓ »×¤¤½ÐÈ¸¡Ù¡¢¡ØÇ­°å¼Ô¤Ë¿Ö¤±¡ª¡Ù1～3´¬¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¡¢Íî¸ì¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤¿¡ØÌÚ¸ÍÈÖ¤ÎÈÖÂÀÏº¡Ù1～4´¬¡Ê¸¸Åß¼Ë´©¡Ë¤Ê¤É¡£