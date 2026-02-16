¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー´¶³Ð¤Ç´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¡ª¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¥Ú¥ó·¿¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²ÍÑÀÜÃåºÞ¤¬¿·È¯Çä¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥¸ーËÜÊÞ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÎÓµÁÅµ¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë»È¤¨¤ë¡¢¼ê·Ú¤Ê¥Ú¥ó·¿¤Î¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²ÀìÍÑÀÜÃåºÞ¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¡×¤ò2·î16Æü(·î)¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤Î¡ÖÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡×¤ò¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¡ª
¡¡¡Ö¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¡¢¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ê¤¯¤ÆÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡¦¡¦¡¦¡×¤½¤ó¤ÊÊý¤«¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤è¤¯µó¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÜÃåºÞ¤òÅ¬ÎÌ¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÀÜÃåºÞ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤¬°·¤¤¤Å¤é¤¯ÁÀ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢£±Æü¤â¤¿¤º¤Ë¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¡×¤Ï¡¢ÀÜÃåºÞ¤ò¥Ú¥ó·¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤ËÀÜÃåºÞ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ö¤¿¤ËÄ¾ÀÜÅÉÉÛ¤·¡¢¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤ò´ÊÃ±¡¦¼ê·Ú¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤Ö¤¿¤ËÄ¾ÅÉ¤ê¡¢´ÊÃ±£²¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¡×¤ò¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤±¡ªÌÌÅÝ¤ÊÅ¬ÎÌ¤ÎÄ´À°¤¤¤é¤º¡¢´¥ÁçÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ê¤·¤Ç¡¢´ÊÃ±¡¦»þÃ»¤Ç¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡ãÍî¤È¤·Êý¡ä
¡¡ÌÜ¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÀÜÃåºÞ¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¿¡¤¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Àö´éÎÁ¤ÇÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¾¦ÉÊ³µÍ×
¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¡¡Á´£²¼ï¡¡ \1,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー´¶³Ð¤Ç¤Þ¤Ö¤¿¤ËÄ¾ÅÉ¤ê¤Ç¤¤ë¡¢¥Ú¥ó·¿¤Î¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²ÀìÍÑÀÜÃåºÞ¡£¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤Ë¤âÊØÍø¡£Â®´¥¥¿¥¤¥×¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ¡¦¥é¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥êー¡£
¡ü¥Õ¥§¥ë¥È¥Ú¥ó»ÅÍÍ
¡¡¥Ö¥ì¤º¤ËÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¥Õ¥§¥ë¥È¥Ú¥ó»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÅÉÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªÄ¾¤·¤ÇÌÜ¿¬¤äÌÜÆ¬¤À¤±¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
¡ü¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ
´À¡¦¿å¡¦ÎÞ¤Ë¶¯¤¯¼è¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£
¡ü²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ»ÈÍÑ
²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¤Çºî¤é¤ì¤¿¤ªÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤½èÊý¡£
¡üÁª¤Ù¤ë£²¼ï¤Î¥«¥éー
¥¯¥ê¥¢
´¥¤¯¤ÈÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¢¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤ÇÌÜÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤È¼«¤Þ¤Ä¤²¤Î¤¹¤´Ö¤âÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¡£
¡ü°ì½ï¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ä¥£¥¶ー¥º
¥¹¥È¥ìー¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ä¥£¥¶ー¥º¡¡\935¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÀèÃ¼¥¹¥È¥ìー¥È·Á¾õ¤Ç¡¢¤Þ¤Ä¤²¤ä¥¢¥¤¥Æー¥×¤òÄÏ¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯ÍÑ¥Ä¥£¥¶ー¥º¡£»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤¬Ä¹¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿»È¤¤¿´ÃÏ¡£¥Þ¥Ã¥È¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥°¥ëー¤ä¥Þ¥¹¥«¥é¤Î±ø¤ì¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¡£Â«´¶¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Ä¤²¤Î»Å¾å¤²¤ä¡¢¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤ÎÃåÃ¦Åù¤ËÊØÍø¡£¡¡
¡¡1947Ç¯ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤òÀ½Â¤ÈÎÇä
ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Î¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²
¡¡¥³ー¥¸ーËÜÊÞ¤Ï1947Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤«¤éº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëºÙ¤«¤¤ºî¶È¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³ー¥¸ーËÜÊÞ¤Î¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤Ï¹â¤¤µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¿¦¿Íµ»¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²õ¤ì¤Ë¤¯¤¯ÂÑµ×À¤¬¤¢¤ë¤È¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥¸ーËÜÊÞ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾¾¤¬Ã«2-26-1¡¡
TEL:03-3842-0221(ÂåÉ½)
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓµÁÅµ
¸ø¼°HP¡§https://www.koji-honpo.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²½¾ÑÉÊ¡¢²½¾ÑÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢ÈÎÇäÅù
¡Ô¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Õ
³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥¸ーËÜÊÞ
03-3842-0226(¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü9:00～17:00)