¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢SDGs¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¡Ö¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ËÅÄÃæ¹¬»á¤òµ¯ÍÑ
¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä¥ ô¦ºÜ °Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ëSDGs¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¡Ö¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È³Æ¼Ò¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¡Ö¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¶¡µë¡×¤È¤¤¤¦Ãæ³ËÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÃÏ°è¹×¸¥¡×¤ä¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÏ¢·È¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥×¥í¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¼«Á³¥¬¥¤¥É¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÅÄÃæ¹¬¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤µ¤Á¡Ë»á¤ò¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àーµ¯ÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î³èÆ°¤ò¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤äÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹¤Ê¤ë¶¦ÁÏ¤ÎÎØ¤ò¹¤²Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÄÃæ¹¬»á¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àーµ¯ÍÑÍýÍ³
ÅÄÃæ»á¤Ï¥×¥í¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢Àã»³¤Çµ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Âð¤ËÅö¼ÒÀ½ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼ÂÁ©¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö»ä¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³¥¬¥¤¥É¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¤Î¼Â´¶¤ÈÆü¾ï¤Ç¤Î¼ÂÁ©¤ò¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤È¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ»á¤ÎÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Êë¤é¤·¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎSDGs¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁªÂò¡Ë¤Øµ¤·Ú¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ø¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÇÈµÚ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾ÃÈñ¼Ô¤È¶¦¤ËÊâ¤à¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê
2024Ç¯6·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡Ö¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢ºÆ¥¨¥Í¤ª¤è¤Ó½»Âð´ØÏ¢´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¼¡À¤Âå¶µ°é¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¶¦¤Ë¿Ê¤á¤ëSDGs¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¶µ°é»ÜÀß¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´óÂ£¡¢´Ä¶¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎSDGs¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢´±Ì±Ï¢·È¤ÇSDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÆ¥¨¥Í¤Ï´Ä¶ÊÝÁ´¤È·ÐºÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤È¶¦À¸¤¹¤ëÊë¤é¤·¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¼«Âð¤ËÅö¼ÒÀ½¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ»á¤ò¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¥¨¥Í¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤À¤±¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÁª¤Ù¤ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁªÂò»è¡×¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÌµÍý¤Ê¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢ºÆ¥¨¥Í¤ò¼´¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×ÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÄÃæ¹¬»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥í¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯Àã»³¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¶¥µ»²òÀâ¼Ô¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂè°ìÀþ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÀÑÀãÎÌ¤ÎÊÑ²½¤ä¼«Á³´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÈ©¤Ç¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¿Åö»ö¼Ô¤Ç¤¹¡£¿®½£ÅÐ»³°ÆÆâ¿Í¤È¤·¤Æ¼«Á³¤È¶¦À¸¤¹¤ëÊë¤é¤·¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ä¶¤äÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾þ¤é¤Ê¤¤Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤È¡¢¼¡À¤Âå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³èÆ°¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢Instagram¤Ç¤Ï1.6Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥©¥í¥ïー¡Ê2026Ç¯2·î¸½ºß¡Ë¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Î¼ç¤Ê³èÆ°
º£¸å¤â¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÏÊ£¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿´±Ì±Ï¢·È¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Á´¹ñ¤ËºÆ¥¨¥Í¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæ»á¤È¶¦¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±SNSÈ¯¿®
ÅÄÃæ»á¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ÎSDGs¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤È¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÃæ»á¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¿®½£¤«¤é¡¢¼«Á³¤È¶¦À¸¤¹¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÊë¤é¤·¤òÈ¯¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî
¡¡¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢ÅÄÃæ»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ä³èÆ°¥ì¥Ýー¥È¤ò·ÇºÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤òÍ½Äê
¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤ÎSDGs¿ä¿Ê¤ò»Ù¤¨¤ë¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¥¨¥Í¤ÎÎØ¤òÃÏ°è¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¹¤²¡¢¾ÃÈñ¼Ô¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡Ê¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¡ÅÄÃæ ¹¬»á¡Ë¡ä
¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼«Á³¤È¸þ¤¹ç¤¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬µý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ëË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤ÈÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤ÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö´Ä¶¤È·ÐºÑ¤Î¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢ÍýÁÛÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¼Ò²ñ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢ÃÏ°è¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë――¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤ÎÌò³ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¡¦ÃÏ°è¡¦¸Ä¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤«¤é°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¤È¤â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¤È¶¦À¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡Ê¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»öÌ³¶ÉÂåÉ½¡¡Íû ÂÙ´ð¡Ë¡ä
¡ÖÅö¼Ò¤Ï2020Ç¯¤è¤ê¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¹ëÀãÃÏÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ÎÊÉÌÌ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¾Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼«Á³´Ä¶¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Á¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÅÄÃæ¹¬¤µ¤ó¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤Èµ¤¤Å¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢ÅÄÃæ¹¬¤µ¤ó¤Î¤´¼«Âð¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤äÃßÅÅÃÓ¤ò¼ÂºÝ¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢»°»ù¤Î¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤ÈÅù¿ÈÂç¤Î´¶À¤Ç¡¢¼«Á³¤È¶¦¤Ë¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼çºË¤¹¤ëSDGs¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¡Ö¶¦¤Ë¹Ô¤±¤Ð±ó¤¯¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥°¥ëー¥×¤Î·Ð±ÄÅ¯³Ø¤Î¤â¤È¡¢2024Ç¯6·î¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä½»Âð´ØÏ¢´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¶¡µë¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤ä¥°¥íー¥Ð¥ëÏ¢·È¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥êー¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î³èÆ°Êý¿Ë¤ä¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
´ë¶È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´Ú¹ñºÇÂç¼ê´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ1984Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¥°¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¡¢¥±¥ß¥«¥ë»ö¶È¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î4ÉôÌç¤òÅ¸³«¤·¡¢²½³ØÉÊ¡¢Å´¹Ý¡¢µ¡³£¡¦ÀßÈ÷¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¡¢IT´ØÏ¢µ¡´ïÅù¡¢Â¿ÉôÌç¤Ë¤ï¤¿¤ë´ð´´»º¶È¤Î¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ´Ö¤Ç¤ÎÍ¢½ÐÆþ¶ÈÌ³¤ÈÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2011Ç¯¤è¤êÆüËÜ¤ÎÂÀÍÛ¸÷»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¡¢2026Ç¯1·î¸½ºß¤ÇÆüËÜ¸þ¤±¤Î½Ð²ÙÎÌÎß·×7.8GW¡¢½»ÂðÀßÃÖ¿ô21ËüÅï¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
