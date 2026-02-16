Forbes Global Properties¤Î³ô¼°²ñ¼ÒTonTon¤¬¡Ö¤¤¤¤À¸³èÄÂÂß´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¡×¤òºÎÍÑ
ÉÔÆ°»º¶ÈÌ³¤òÌÖÍå¤¹¤ë¥Ðー¥Æ¥£¥«¥ëSaaS¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëBPaaS¡Ê¢¨1¡Ë¤ÇÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¤À¸³è¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§Á°Ìî Á±°ì¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§3796¡¢°Ê²¼¡§¤¤¤¤À¸³è¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTonTon¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º£Àî Çîµ®¡¢°Ê²¼¡§TonTon¡Ë¤ÈÄó·È¤·¡¢¤¤¤¤À¸³è¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÉÔÆ°»º¶ÈÌ³¥¯¥é¥¦¥É¡¦SaaS¡Ö¤¤¤¤À¸³èÄÂÂß´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ÎÄó¶¡¤ÈËÜ³Ê±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡TonTon¤Ç¤Ï¡¢µÞÂ®¤Ê´ÉÍý¸Í¿ô¤Î³ÈÂç¤ª¤è¤Ó»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÄ¥¤ËÈ¼¤¤¡¢½¾Íè¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ê¥Çー¥¿°Ü¹Ô‧±¿ÍÑ¤Î½ÀÆðÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄÉ²Ã¤ä¶ÈÌ³³ÈÄ¥¤Ë¤¢¤¿¤ê¥³¥¹¥ÈÌÌ‧±¿ÍÑÌÌ¤Î½ÀÆðÀ¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤ê¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê´ðÈ×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î´ÉÍý¼êË¡¤¬Ê»Â¸¤¹¤ë¾õÂÖ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤È¡¢¥êー¥·¥ó¥°¤«¤éÄÂÂß´ÉÍý¤Þ¤Ç¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤ò½Å»ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ITÆ³ÆþÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤Ë²Ã¤¨¡¢BPaaS¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿°Ü¹Ô‧Î©¤Á¾å¤²»Ù±ç¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤À¸³èÄÂÂß´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ÎÆ³Æþ¡¦ËÜ²ÔÆ¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡º£¸å¤Ï¡¢TonTon¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤è¤êÀïÎ¬Åª¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ê¼ý±×²þÁ±Äó°Æ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢BPaaS¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¸½¾ì¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤È¿ÍÅª»ñËÜ¤ÎºÇÅ¬ÇÛÃÖ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤¤À¸³è¤Ï¡¢TonTon¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹·ÑÂ³À¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º¼ÂÌ³´ðÈ×¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£TonTon¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2013Ç¯ÀßÎ©¤ÎTonTon¤Ï¡¢ÃæÌÜ¹õ¤òµòÅÀ¤ËÇã¼èºÆÈÎ¡¦Ãç²ð¤È¤¤¤Ã¤¿ÇäÇã»ö¶È¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÂÂß´ÉÍý»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â250Åï 1,900¸ÍÄ¶¡¢¤ª¤è¤ÓÃó¼Ö¾ì185¶è²è¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÇäÇã¤«¤éÊª·ï´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²È‧¥ªー¥Êー¤Ë¸þ¤±¤¿»ñ»º±¿ÍÑ·¿ÉÔÆ°»º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹çÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖForbes¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¹âµéÉÔÆ°»º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖForbes Global Properties ¡×¤ÈÆüËÜ½é¤ÎÆÈÀê¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTonTon Forbes Global Properties¡Ê¥È¥ó¥È¥ó ¥Õ¥©ー¥Ö¥¹ ¥°¥íー¥Ð¥ë ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤¤¤À¸³è¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÃì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Çー¥¿¤ò¡Ö¹½Â¤Åª¡×¤Ë¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¹½Â¤ÅªÊ¬Î¥
Åö¼Ò¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê¼ÒÆâ´Ä¶¡Ë¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Çー¥¿¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥Çー¥¿¶â¸Ë¡ÊSaaS´Ä¶¡Ë¤Ï¡Ö³¤¤ò³Ö¤Æ¤¿ÊÌ¤ÎÅç¡×¤Î¤è¤¦¤Ë´°Á´¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£Ëü¤¬°ì¡¢¼ÒÆâPC¤¬¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤â¡¢SaaS´Ä¶¤Ø¤ÎÆ»¤ò¹½Â¤Åª¤Ë¼×ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æó¼¡´¶À÷¤ò¹½Â¤Åª¤Ë¼×ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
2. ¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¡Ê¢¨2¡Ë
¡ÖÃ¯¤â¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ÒÆâ¥¢¥¯¥»¥¹¤â¶õ¹Á¤ÎÊÝ°Â¸¡ºº¥ì¥Ù¥ë¤ÇÅÔÅÙ¸¡¾Ú¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¡ÊMFA¡Ë¤òÅ°Äì¤·¡¢¾ï¤Ë¸·³Ê¤ÊËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
3. ¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ê¢¨3¡Ë
RDP¡Ê±ó³ÖÁàºî¡Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¼°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê ¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤äAPIÄÌ¿®¤Ë¤è¤ëÊý¼°¤ò°ì´Ó¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿»Ø¼¨¥Çー¥¿¤Î¤ß¤òÄÌ¤·¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¼çÍ×¤Ê´¶À÷·ÐÏ©¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¶¦ÍÅù¤Î»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¹½Â¤Åª¤ËÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¤À¸³è¤Ï¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëISO/IEC 27001¡ÊISMS¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëISO/IEC 27017¡ÊISMS-CLS¡Ë¡¢IT¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥Èµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëISO/IEC 20000¡ÊITSMS¡Ë¤Î3¤Ä¤Î¹ñºÝÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¸·³Ê¤Ê±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¡¡¤¤¤¤À¸³è¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ù¥ó¥Àー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹·ÑÂ³À¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ëÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º¼ÂÌ³´ðÈ×¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹ ¡£
¢¨1 BPaaS¡§Business Process as a Service¤ÎÎ¬¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È
¢¨2¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¡§¡Ö¼ÒÆâ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤À¤«¤é°ÂÁ´¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤ÎÀÁ±Àâ¤ò¼Î¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òµ¿¤¤¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¸¡¾Ú¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý
¢¨3 ¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡§´ûÂ¸¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÃ±¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Î¡Ö¾ì½ê¡×¤ËÃÖ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖºÇ½é¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤òÁ°Äó¡×¤ËÀß·×¡¦¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È
¡¦¤¤¤¤À¸³èÄÂÂß´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É https://www.es-service.net/service/management/
¡Ö¤¤¤¤À¸³èÄÂÂß´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤ä¥ªー¥ÊーÍÍ¸þ¤±¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿ÄÂÂß´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Êª·ï´ÉÍý¡¢ÄÂÂß·ÀÌó¡¢Æþ½Ð¶â´ÉÍý¤Ê¤É¡¢ÄÂÂß´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¡¢ ½¾Íè»æ¤ä¥¨¥¯¥»¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÉÍý¤ò1¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤Ç´°·ë¤·¡¢Ãç²ð²ñ¼Ò¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Î¸úÎ¨¤äÀµ³ÎÀ¤âÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Î¤¿¤á¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤ÎË¡²þÀµ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿µ¡Ç½¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒTonTon ²ñ¼Ò³µÍ× https://tonton-inc.com/
- ¾¦¹æ¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTonTon
- ½êºßÃÏ¡§¡¡ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÅì»³1-5-4 KDXÃæÌÜ¹õ¥Ó¥ë3F
- ÀßÎ©¡§¡¡2013Ç¯ 8·î9Æü
- »ñËÜ¶â¡§¡¡100,000,000±ß
- ¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤¹¤ëÇäÇãÃç²ð¡¦ÉÔÆ°»º´ÉÍý¡¦¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»º´ÉÍý¡¦ÄÂÂß´ÉÍý¡¦¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÁí¹çÉÔÆ°»º¥µー¥Ó¥¹
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¤À¸³è ²ñ¼Ò³µÍ× https://www.e-seikatsu.info/
¤¤¤¤À¸³è¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿´¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤À¸³è¤ò¡×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÉÔÆ°»º¶ÈÌ³¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢ÉÔÆ°»º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎË¡²þÀµ¤äIT²½¤Ë¿×Â®½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÉÔÆ°»º¶ÈÌ³¤òÌÖÍå¤¹¤ë¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎSaaS¤ÇÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤À¸³è¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡Ö¿´ÃÏ¤¤¤¤¤¯¤é¤·¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¡¢¼Ò²ñ¤Î¤·¤¯¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¥Ó¥¸¥ç¥ó¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- ¾¦¹æ¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¤À¸³è
- ½êºßÃÏ¡§¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ¸ÞÃúÌÜ2ÈÖ32¹æ ¶½ÏÂ¹Èø¥Ó¥ë3F
- ÀßÎ©¡§¡¡2000Ç¯1·î21Æü
- »ñËÜ¶â¡§¡¡628,411,540±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë
- »ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¸þ¤±SaaS¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
