40Âå¿Íµ¤»¨»ï¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤ËÂçÃíÌÜ¡ª
¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×4´üÀ¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£»£±Æ¡¿¸Å¿å ÎÉ
½÷À¥ß¥É¥ë¥¨¥¤¥¸»ï¤Ç¼ÂÇäNo.1¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¸÷Ê¸¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇÃ °ì¼÷¡ËÈ¯¹Ô¤Î½÷À»ï¡ØSTORY¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²ñ°÷ÁÈ¿¥¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨ABC¸øºº¡Ç24Ç¯7～12·îÄ´¤Ù¡Ë
― ¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤È¤Ï―
¡ØSTORY¡Ù¤Î»ïÌÌ¤ä¡ÖSTORYweb¡×¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È(R)¶¨²ñ¤È¡ØSTORY¡Ù¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È(R)PREMIER¡×¤Ç¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢STORYÇ§Äê¹ÖºÂ¤ò¼õ¹Ö¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È(R)PREMIER¡×¤Ç¤Ï¡¢£±.ÂÎ·¿¡¦¹ü³ÊÊ¬ÀÏ £².´é·¿Ê¬ÀÏ £³.¥«¥éー¿ÇÃÇ £´.¥Æ¥¤¥¹¥È¿ÇÃÇ¤Î4¤Ä¤Î¿ÇÃÇÊýË¡¤ò1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È(R)¶¨²ñÆÈ¼«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò³Ø¤Ó¡¢STORYÇ§Äê¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËËè·î»ïÌÌ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØSTORY¡Ù¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ä¥é¥¤¥¿ー¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ä¥»¥ó¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢SHOP¤äÉ´²ßÅ¹¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¿ÇÃÇ¤äÈÎÇä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥¤¥áー¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¥µ¥í¥ó¤ò³«¶È¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢1´üÀ¸～4´üÀ¸¤Þ¤ÇÁíÀª32Ì¾(¢¨1)¤Î¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤¬½êÂ°¤·¡¢¤µ¤é¤Ë2026Ç¯2·î¸½ºß¤Ï5´üÀ¸¤¬¼õ¹ÖÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨1 2026Ç¯2·î¸½ºß
¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://storyweb.jp/fashion/602981/
―¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡©―
²ñ¼Ò°÷¡¢¼«±Ä¤ä¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÊý¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢69¡ó¤¬»Å»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¶ÐÌ³·Ð¸³¼Ô¤¬5³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ä¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¢¥¤¥áー¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ñー¥È¡¦Éû¶È¤ò´Þ¤àÀì¶È¼çÉØ¤â3³ä¤Û¤É¤ª¤ê¡¢¡Ö²ÈÄí¤«¤éºÆ¤Ó¼Ò²ñ¤Ø½Ð¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
―¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡©―
¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²óÅú¤Ï°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Î²ÁÃÍ´Ñ¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÂç¤¤¯Ê¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£±.²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ê9Ì¾¡Ë
²ÈÂ²¤ä»Ò¤É¤â¤È¤Î»þ´Ö¡¢Í§¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¿´¤Ë¡Ö¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¡×¤ò¿ø¤¨¤ë²ÁÃÍ´Ñ¡£
£².Á°¸þ¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡Ê6Ì¾¡Ë
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¡¢¿´¤Î·ò¤ä¤«¤µ¤äÌµÍý¤Î¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò°Õ¼±¤¹¤ë»ÑÀª¡£
£³.¼«Î©¡Ê4Ì¾¡Ë
¼þ°Ï¤ä¾ðÊó¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÇÁªÂò¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡È¼«Î©¤·¤¿À¸¤Êý¡É¡£
£´.¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢À®Ä¹¡Ê4Ì¾¡Ë
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÌÜÉ¸¤ä³Ø¤Ó¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤¼«Ê¬¡×¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤ë°Õ¼±¡£
£µ.¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡Ê2Ì¾¡Ë
²ÈÄí¡¦»Å»ö¡¦¼«Ê¬»þ´Ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÊë¤é¤·¤Ø¤ÎÈþ°Õ¼±¡¦¤³¤À¤ï¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¡£
¢¨²óÅú¿ô25Ì¾
²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡¢
¡¦¡Ö1Æü30Ê¬°Ê¾å¤ÏÂ©»Ò¤È¤Î»þ´Ö¤òÉ¬¤º¼è¤ë¡×
¡¦¡Öº£¤Ï»Ò¤É¤â¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿´¿È¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í¥Àè¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¡¦¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×
¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î»þ´Ö¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢
¡¦¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤òËº¤ì¤º¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¡×
¡¦¡Ö²ÈÂ²Í¥Àè¤À¤±¤É¸þ¾å¿´¤ÈÌî¿´¤òÂç»ö¤Ë¡¢¥Ù¥¿ー¤è¤ê¥Ù¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×
¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤äÄ©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¡¢¼«Î©¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
― ¡ØSTORY¡Ù¤¬Ä©Àï¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³―
¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¼Â¤Ë50¡ó¶á¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¡Ö¡ØSTORY¡ÙËÜ»ï¡¢¡ØSTORY web¡Ù¤ò¸«¤¿¡×¤³¤È¤«¤é¤È²óÅú¡£¡Ö»¨»ï¤äWEB¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤ä¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¡ØSTORY¡Ù¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤â¤¢¤ê¡¢¡ØSTORY¡Ù¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤¬»²²Ã¤ÎÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ØSTORY¡Ù¤Î´ë²è¤äÅê¹Æ¤ò¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È89¡ó¤ÎÊý¤¬²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢85¡ó¤¬¡Ö¡ØSTORY¡Ù¤ÎÈ¯¿®ÆâÍÆ¤äÀ¤³¦´Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤¹¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä¶¦´¶¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Êý¡¹¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤«¤é¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡ØSTORY¡Ù¤Ë¿®Íê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØSTORY¡Ù¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤Î¹ÖºÂ¤Ï¡¢40Âå¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¤´¼«¿È¤ÎÄ©ÀïÀè¤ò·è¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤â
¡Ö¡ØSTORY¡Ù ¤À¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ªµÒÍÍ¤ä¹ÖºÂ¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡ØSTORYÇ§Äê¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¡¢È¿±þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÇ§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤¤»¨»ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¤¤·¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×
¡ÖÀÜµÒ»þ¤Ë¡Ø¥¹¥Èー¥êーÇ§Äê¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï°Â¿´¤ä¿®Íê¤ò¤¤¤¿¤À¤±¡¢¼«¿È¤Î¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¡ØSTORY¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÂÖÅÙÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¥Ñ¥ïー¤È¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
― ¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¡ØSTORY¡ÙÀ¤Âå―
»²²Ã¤¹¤ëºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Î¶õ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤¿³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë»ñ³Ê¤ò¼è¤í¤¦¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¹¥¤¤Ê¡ØSTORY¡Ù¤Î»ïÌÌ¤Ç¥«¥éー¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤òÆ±»þ¤Ë¼è¤ì¤ë¹ÖºÂ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Îµ»ö¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿³§¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â¤³¤ÎÃæ¤ÇÊÙ¶¯¤Ç¤¤¿¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼ÂºÝ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ñ³Ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿º£¡¢Æ±´ü¤Î³§¤ä¡¢¶¨²ñ¤ÎÀèÀ¸Êý¡¢ÊÔ½¸Éô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð°ìÀ¸½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤ÎÊý¡¹¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤Îºâ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö½Ð»º¤òµ¡¤Ë¤º¤Ã¤ÈÀì¶È¼çÉØ¤Ç¡¢ »Ò¤É¤â¤¬¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë »¨»ï¤ÎÊç½¸¤ò¤ß¤Æ¡¢·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ÉáÃÊ¤Ï¡¢»ä¤Ï¤¤¤¤¤ä¡Ä¡£¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬ ¤³¤Î»þ¤Ï¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ê¤É¡¢¥Õ¥êー¥¢¥ó¥µー¤ËºÙ¤«¤¯¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÀÚ¤êÂó¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¹¥¤¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤È¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö40ºÐ¤ò·Þ¤¨¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡×
¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈþÍÆ¤òÄÌ¤·¤Æ¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¤Ê¤É¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ä¼«¸ÊÀ®Ä¹¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØSTORY¡ÙÀ¤Âå¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¡¢»Å»ö¡¢²ÈÄí´Ä¶¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
―¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤Î³èÆ°―
¡ØSTORY¡ÙËÜ»ï°Ê³°¤Ë¤â³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤¬Á´¹ñ¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤é¤é¤Ýー¤È¡×¤Ç¤Ï¡ÖSTORY¤¬³¹¤Ë½Ð¤ë¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËè·î³«ºÅ¡£»ïÌÌ¤Ç¤â³èÌöÃæ¤Î¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤¿¤Á¤¬¡¢¹ü³Ê¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¿ÇÃÇ¤Î¸å¡¢¤ªµÒÍÍ¤È°ì½ï¤ËÂÎ·¿¤äÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤¦Éþ¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Éþ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç»÷¹ç¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë»÷¹ç¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡»£±Æ¡¿¾ÂÈøæÆÊ¿
¡Ö¤é¤é¤Ýー¤È¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://storyweb.jp/fashion/677406/
¸÷Ê¸¼Ò¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×»ö¶ÈÃ´Åö¡¡Àî¸¶ÅÄÄ«Íº¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¡ØSTORY¡Ù¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥¥é¥¥é¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Ç¯¤¬¤éÇ¯Ãæ¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤âº£¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤äÉÔ°Â¡¢ÉÔ¶ø¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£40Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤½¤ê¤ã¤¢¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀì¶È¼çÉØÎò¤¬Ä¹¤¹¤®¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬´õÇö¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê»ä¤¬³°¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê»ä¤¬STORYÇ§Äê¹ÖºÂ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤¬²ò»¶¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¿ä¤·³è¥³¥ó¥µー¥È¤Î»þ¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤ÉÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤ä¤Ã¤ÈÌÜÅÓ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼ç¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢º£¤Ï¿·¤·¤¯¥¤¥áー¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¥µ¥í¥ó¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¿ÇÃÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ÎÈÎÂ¥»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï40Âå½÷À¤Î¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥¥é¥¥é¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¡¢¡È¿ÍÀ¸¤¤¤í¤¤¤í¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âHappy¤Ê»þ´Ö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤¬»¨»ï¡ØSTORY¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡ÚProfile¡Û
1992Ç¯¸÷Ê¸¼ÒÆþ¼Ò¡£¡ØCLASSY.¡Ù¤Ë4Ç¯¡¢¡ØVERY¡Ù¤Ë2Ç¯¡¢¿·»¨»ï³«È¯¼¼1Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥á¥ó¥º·î´©»ï¡ØBRIO¡Ù¤Ë10Ç¯¡¢¤½¤Î¸å¡¢50Âå½÷À»ï¡ØHERS¡Ù¤Ë13Ç¯¡£2020Ç¯¤Ë¡ØSTORY¡Ù¤Ë°ÛÆ°¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô²ñ°÷ÁÈ¿¥¡ÖSTORY experience¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖSTORYÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»ö¶È¡×¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÊýË¡¡§WEB¥¢¥ó¥±ー¥È
²óÅú¿ô¡§27
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î～11·î
Ä´ºº¼çÂÎ¡§¸÷Ê¸¼Ò¥É¥¯¥Á¥çーÁí¸¦ÊÂ¤Ó¤ËSTORYÊÔ½¸Éô
2025Ç¯10·î¡¢¸÷Ê¸¼Ò½é¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡´Ø¡Ø¸÷Ê¸¼Ò¥É¥¯¥Á¥çーÁí¸¦¡Ù¤¬³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿ ¡ª
2025Ç¯10·î¡¢ÁÏ¶È80¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿¸÷Ê¸¼Ò½é¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡´Ø¤Ç¤¹¡£¸÷Ê¸¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¬Ä¹Ç¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¹â´¶ÅÙÁØ¤Ø¤ÎÄêÀÅª¤ÊÆÉ¼ÔÄ´ºº¤¬¡¢µ¡´ØÌ¾¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥É¥¯¥Á¥çー¡×¡ÊÆÉ¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤òÊ¹¤¯Ä´ºº¡Ë¤Ç¤¹¡£ÄêÀ¤Ç¤¢¤Ö¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢²ñ°÷¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÅù¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÄêÎÌÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²òÁüÅÙ¤Î¹â¤¤¡Ö´é¤¬¸«¤¨¤ë¥Çー¥¿¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡¦»öÎã¤Î¤´¾Ò²ð¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸÷Ê¸¼Ò¥É¥¯¥Á¥çーÁí¸¦ ¡§https://dokucho.kobunsha.com
¢£¸÷Ê¸¼Ò¥É¥¯¥Á¥çーÁí¸¦¤Ø¤Î¼èºàÅù¤Ï°Ê²¼¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://forms.gle/wbSiJRdnQDad1yoQ6
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤Î·ÇºÜ¤ò¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¸÷Ê¸¼Ò¥É¥¯¥Á¥çーÁí¸¦¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚSTORY¡Û
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤â¿ÍÀ¸¤â¡¢¡ØÍÉ¤é¤¤¤Ç¤«¤é¡Ù¤¬³Ú¤·¤¤¡ª¡×
¼«Ê¬¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡ÖÀ¸¤Ä¾¤¹¡×40Âå¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢
STORY web¡ühttps://storyweb.jp/
Instagram¡ü@story_love40
YouTube_»¨»ïSTORY¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ühttps://www.youtube.com/channel/UClrcJy9UQja5Pp5vxUP8Oew
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¸÷Ê¸¼Ò¡Û
1945Ç¯ÁÏ¶È¡¢2025Ç¯¤ÇÁÏÎ©80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Áí¹ç½ÐÈÇ¼Ò¡£¡ØJJ¡Ù¡¢¡ØCLASSY.¡Ù¡¢¡ØVERY¡Ù¡¢¡ØSTORY¡Ù¡¢¡ØÈþST¡Ù¡¢¡ØVERY NaVY¡Ù¤Ê¤É¡¢»æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢SNS¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Î½÷À¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¨»ï¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡ÖÆÉÄ´¡Ê¥É¥¯¥Á¥çー¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÉ¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÄ´ºº¤ò´ð¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢¿¼¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Å¤¯¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÄ´ºº¤Ï¼«¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Å¤¯¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ç¤â¤´ÄêÉ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.kobunsha.com/
～ÌÀÆü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡¢¤È¤¤á¤¤ò～