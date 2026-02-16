¡Ö¤´¤Á¤½¤¦ËÜÊÞ¡×¤ÇºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡©1°Ì¤Ï¡ú4.5¤Î¹âÉ¾²Á¡ÖÂç¤¤¤¥¤¥»¥¨¥Ó¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë¡×| ²¹¤á¤ë¤À¤±¤Î¼ê·Ú¤µ¤È¹ë²Ú¤µ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¾å°Ì7ÉÊ¤ÇÎß·×7,000¿©¤òÆÍÇË¡Ú2026Ç¯¥È¥ì¥ó¥ÉÀè¼è¤ê¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹áÆ£ ¹É°ì¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¸·Áª¿©ºà¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Ö¤´¤Á¤½¤¦ËÜÊÞ(https://gochisou-hompo.com/)¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°TOP7¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇËÜÇ¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¡×¤Î¿©Âî¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ º£Ç¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤´²ÈÄí¤Ç´ÊÃ±¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë¡×¥·¥êー¥º¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¾Æ¤Ä´ÍýºÑ¤ß¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö²òÅà¤·¤Æ²¹¤á¤ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¼ê·Ú¤µ¤È¡¢¿©Âî¤Ë½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¹ë²Ú¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥é¥ó¥¥ó¥°½¸·×³µÍ×
½¸·×ÂÐ¾Ý¡§¡Ö¤´¤Á¤½¤¦ËÜÊÞ ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡×¤Ç¼è¤ê°·¤¦Á´¾¦ÉÊ
½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î1Æü～2025Ç¯12·î31Æü
½¸·×ÊýË¡¡§´ü´ÖÃæ¤Î¼õÃí·ï¿ô¡¦ÈÎÇä¸Ä¿ô¡Ê¥¥ã¥ó¥»¥ëÊ¬¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¼«¼Ò½¸·×
É¾²Á¥Çー¥¿¡§¾åµ´ü´ÖÃæ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤è¤êÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥åー¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¡Ê2026Ç¯1·î15Æü»þÅÀ¡Ë
2025Ç¯¡Ö¤´¤Á¤½¤¦ËÜÊÞ¡×Çä¾å¥é¥ó¥¥ó¥° TOP7
2025Ç¯¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¾å°Ì7¾¦ÉÊ¤Î¹ç·×ÈÎÇä¿ô¤Ï7,142¿©¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂè1°Ì¡Û¡ÚÂçËþÂ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¡ÛÂç¤¤¤ ¥¤¥»¥¨¥Ó ¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë 2¿©¥»¥Ã¥È
ÈÎÇä¿ô¡§2,152¿©¡ÊÉ¾²Á¡§¡ú4.49 / 224·ï¡Ë
°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¥×¥ê¥×¥ê¤Î¿©´¶¤¬Âç¿Íµ¤¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡ÖÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÇÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂç¤¤¯¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡£¥ê¥Ôー¥È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¹ØÆþ¡£´üÂÔÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
▶︎¡ÚÂçËþÂ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¡ÛÂç¤¤¤°ËÀª³¤Ï·(¥¤¥»¥¨¥Ó)¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë 2¿©¥»¥Ã¥È(https://gochisou-hompo.com/products/iseebi-2)
¡ÚÂè2°Ì¡Û¡Ú¾Æ¤Ä´ÍýºÑ¤ß¡ª²¹¤á¤ë¤À¤±¡ÛÂç¤¤¤¥¤¥»¥¨¥Ó¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë2¿©¥»¥Ã¥È
ÈÎÇä¿ô¡§1,012¿©¡ÊÉ¾²Á¡§¡ú4.50 / 18·ï¡Ë
1°Ì¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤µ¤é¤Ë¼ê·Ú¤Ë¡£¡Ö¾Æ¤Ä´ÍýºÑ¤ß¡×¤Î¤¿¤á¡¢²òÅà¤·¤Æ²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¥×¥í¤ÎÌ£¤¬¿©Âî¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡ÖÈ¾¿È°Ê¾åÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤¦¤Û¤É¿È¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤ÇËþÂÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¼«Á³²òÅà¤·¤Æ¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¡£¥Þ¥è¥Íー¥º¤È¥Áー¥º¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡×
▶︎¡Ú¾Æ¤Ä´ÍýºÑ¤ß¡ª²¹¤á¤ë¤À¤±¡ÛÂç¤¤¤°ËÀª³¤Ï·(¥¤¥»¥¨¥Ó)¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë 2¿©¥»¥Ã¥È(https://gochisou-hompo.com/products/iseebi-2-yaki)
¡ÚÂè3°Ì¡Û¡Ú°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ£¡Û¥ª¥Þー¥ë³¤Ï· ¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë 2¿©¥»¥Ã¥È
ÈÎÇä¿ô¡§930¿©¡ÊÉ¾²Á¡§¡ú4.09 / 155·ï¡Ë
Ç»¸ü¤Ê¥Ù¥·¥ã¥á¥ë¥½ー¥¹¤È¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î»ÝÌ£¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤´²ÈÄí¤Ç¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¤Ë¹ØÆþ¡£Ä´Íý¤â³Ú¤Ç¹ë²Ú¤Ë¸«¤¨¡¢Ì£¤âÈþÌ£¤·¤¯ÂçËþÂ¡×
¡Ö¿È¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡£¥Áー¥º¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤ÎÌ£¤¬³è¤¤Æ¤¤¤ë¡×
▶︎¡Ú°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ£¡Û¥ª¥Þー¥ë³¤Ï· ¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë 2¿©¥»¥Ã¥È(https://gochisou-hompo.com/products/homard-2)
¡ÚÂè4°Ì¡Û¡Ú¾Æ¤Ä´ÍýºÑ¤ß¡ª²¹¤á¤ë¤À¤±¡Û¥ª¥Þー¥ë³¤Ï· ¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë 2¿©¥»¥Ã¥È
ÈÎÇä¿ô¡§430¿©¡ÊÉ¾²Á¡§¡ú4.36 / 72·ï¡Ë
¥ì¥ó¥¸¤ä¥Èー¥¹¥¿ー¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±Ä´Íý¥¿¥¤¥×¡£¼ê·Ú¤Ë¹ë²Ú¤Ê¿©Âî¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡ÖËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¤ªÀµ·î¤Î¹±Îã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤¬¤«¤«¤é¤º¹ë²Ú¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ÇÂç½õ¤«¤ê¡×
¡Ö°ÂÄê¤·¤¿Ì£¤Ç¡¢¿È¤â¥×¥ê¥×¥ê¡£ÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
▶︎¡Ú¾Æ¤Ä´ÍýºÑ¤ß¡ª²¹¤á¤ë¤À¤±¡Û¥ª¥Þー¥ë³¤Ï· ¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë 2¿©¥»¥Ã¥È(https://gochisou-hompo.com/products/homard-2-yaki)
¡ÚÂè5°Ì¡Û¡ÚËþÊ¢¤Î¤´Ë«Èþ¡ÛÆó¿Í¤Î ¥Ç¥£¥Êー¥»¥Ã¥È
ÈÎÇä¿ô¡§390¿©¡ÊÉ¾²Á¡§¡ú4.45 / 58·ï¡Ë
¥«¥Ã¥×¥ë¤ä¤´É×ÉØ¤Ç¤ÎµÇ°Æü¤ËºÇÅ¬¡£¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡¢¥¹ー¥×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤Ë²ÈÂ²¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤ÊÈþÌ£¤·¤¤¤ÈÉ¾È½¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÖÌîºÚ¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤É¤Î¤ªÎÁÍý¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×
▶︎¡ÚËþÊ¢¤Î¤´Ë«Èþ¡ÛÆó¿Í¤Î ¥Ç¥£¥Êー¥»¥Ã¥È(https://gochisou-hompo.com/products/dinnerset-hutari)
¡ÚÂè6°Ì¡Û¡Ú°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ£¤ò¤´²ÈÂ²¤Ç¡Û¥ª¥Þー¥ë³¤Ï· ¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë 4¿©¥»¥Ã¥È
ÈÎÇä¿ô¡§376¿©¡ÊÉ¾²Á¡§¡ú4.31 / 51·ï¡Ë
¤´²ÈÂ²¤Î½¸¤Þ¤ê¤ä¥Ûー¥à¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¡£4¿©¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢³§ÍÍ¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¥·¥§¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡Ö¿È¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â¥½ー¥¹¤¬ÀäÉÊ¡£¼«Ê¬¤Ê¤É¤ÎÎÁÍý¤Î»²¹Í¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö°ÊÁ°Â¾Å¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÈþÌ£¤·¤µ¤ÈÂç¤¤µ¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
▶︎¡Ú°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ£¤ò¤´²ÈÂ²¤Ç¡Û¥ª¥Þー¥ë³¤Ï· ¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë 4¿©¥»¥Ã¥È(https://gochisou-hompo.com/products/iseebi_4)
¡ÚÂè7°Ì¡Û¡Ú²òÅà¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Û¤ª»É¿ÈÍÑ ¥¤¥»¥¨¥Ó 2ÈøÊ¬
ÈÎÇä¿ô¡§362¿©¡ÊÉ¾²Á¡§¡ú4.56 / 9·ï¡Ë
Á¯ÅÙÈ´·²¤Î¥¤¥»¥¨¥Ó¤ò¤ª»É¿È¤Ç¡£ÌÌÅÝ¤Ê³ÌÇí¤¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢²òÅà¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ä
¡Ö¹âÎð¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¡£¼«Ê¬¤Ç¤µ¤Ð¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ´î¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÉã¤ÎÆü¤Ë²ÈÂ²¤Ç¡£¤ª»É¿È¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´Å¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×
▶︎¡Ú»É¿ÈÍÑ¤ËÁ¥¾å¤Ç½Ö´ÖÎäÅà¡Û¤ª»É¿ÈÍÑ°ËÀª³¤Ï·(¥¤¥»¥¨¥Ó) 2ÈøÊ¬(https://gochisou-hompo.com/products/sashimi-2)
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¡§¿ßË¼¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ
¡Ö¤´¤Á¤½¤¦ËÜÊÞ¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¤ÈÄ´Ã£ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¤Ï¡Ö¿ßË¼¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤Î²·»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢·ëº§¼°¾ì¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¡¢¤½¤·¤Æ¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿©ºà¡¦¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¹¤á¤ë¤À¤±¡×¡Ö²òÅà¤¹¤ë¤À¤±¡×¤ÇÄó¶¡²ÄÇ½¤Ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ä¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¿©ºà¤ò¤ªÃµ¤·¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://thank.co.jp/company)¡Û
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯(https://thank.co.jp/)
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ¹áÆ£ ¹É°ì
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©435-0028 ÀÅ²¬¸© ÉÍ¾¾»Ô Ãæ±û¶èÈÓÅÄÄ®£³£¶£¶－£±
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¿©ÉÊ¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¿©ºà¤Î²·Çä¡¢¥á¥Ë¥åー³«È¯»Ù±ç
URL¡¡¡¡ ¡§ https://thank.co.jp/
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§ https://gochisou-hompo.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§ÊÒ»³
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§053-460-3678
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@thank.co.jp