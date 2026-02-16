VETA¼Ò¡ßÁá°ðÅÄÂç³Ø¡¢Value ElicitationË¡¤Ç²ÁÃÍ´Ñ¤ò²Ä»ë²½
¡ãÈ¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¦ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖValue Elicitation Ë¡¡×¡Ê¢¨£±¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢³ØÀ¸¤Î½¢¿¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉÙ¤ÊÄêÎÌÅªÃÎ¸«¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£ÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤«¤é¡¢´ë¶È¤Î³ÆÍ×ÁÇ¤ÎÄêÎÌÅª¤ÊÉ¾²Á¤ä¡¢Ê¸·Ï/Íý·Ï¤Ê¤É²óÅú¼Ô¤ÎÂ°À¤´¤È¤Î·¹¸þ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î´ë¶È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤äºÎÍÑ¾ò·ï¤Î¥Çー¥¿¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²óÅú¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½Å»ëÅÙ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿´ë¶È¤ò¿äÁ¦¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦´ë¶È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤äºÎÍÑ¾ò·ï¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Î³ÆÍ×ÁÇ¤¬²þÁ±¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¸ú²Ì¤òÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ë´¹»»¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½é´üÇÛÂ°ÃÏ¤¬¡ÖÅìµþ¤Ç¤â½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤â¤Ê¤¤ÂçÅÔ»Ô¡×¤«¤é¡¢¡Ö¼«¿È¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬Ìó60Ëü±ß¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ÈÆ±Åù¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¸þ¾å¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
¡¦¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤ÎCSR¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤«¤é¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Î¸ºÅÀ¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï²ÃÅÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£
¡¦Ê¸·Ï³ØÀ¸¤ËÈæ¤Ù¡¢Íý·Ï³ØÀ¸¤Ï¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£
¡¡VETA¡Ê¥ô¥£ー¥¿¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¸¶¡¡·ò¿Í¡¢°Ê²¼ VETA¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ó¥¿ー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö³ØÀ¸¤Î½¢¿¦²ÁÃÍ´Ñ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³Ø½Ñ±¡¤Î»³ËÜ¡¡Å´Ê¿¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¡¤Æ¤Ã¤Ú¤¤¡Ë¶µ¼ø¤ÈÆüÌî¡¡°¦Ïº¡Ê¤Ò¤Î¡¡¤¢¤¤¤í¤¦¡Ë¶µ¼ø¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢¥³¥ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ¤òÆÈ¼«¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿ Value Elicitation Ë¡¡Ê°Ê²¼¡¢VEË¡¡Ë¡Ê¢¨1¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î¼êË¡¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢³ØÀ¸¤Î½¢¿¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉÙ¤ÊÄêÎÌÅªÃÎ¸«¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÄ´ºº¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿»³ËÜ¶µ¼ø¤ª¤è¤ÓÆüÌî¶µ¼ø¤Ï¡¢VETA¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìCSO¡ÊChief Science Officer¡Ë¤ª¤è¤ÓCKO¡ÊChief Knowledge Officer¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡Ö³ØÀ¸¤Î½¢¿¦²ÁÃÍ´Ñ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¡¢VEË¡¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤â²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê»ñÎÁ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://veta.co.jp/contact/
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì³µÍ×¡Û
¢¡´ë¶È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤äºÎÍÑ¾ò·ï¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Î³ÆÍ×ÁÇ¤¬²þÁ±¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¸ú²Ì¤òÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ë´¹»»¤·»»½Ð
¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ë¤è¤ë¼ÜÅÙ¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤äÇÛÂ°ÃÏ¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÀÅª¤Ê¾ò·ï¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Èæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢½é´üÇÛÂ°ÃÏ¤¬¡ÖÅìµþ¤Ç¤â½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤â¤Ê¤¤ÂçÅÔ»Ô¡×¤«¤é¡¢¡Ö¼«¿È¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬Ìó60Ëü±ß¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ÈÆ±Åù¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¸þ¾å¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÎÍÑ¤Î¼ÂÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ÏÎã¤¨¤Ð¶ÐÌ³ÃÏ¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¡Ö¥¨¥ê¥¢ÊÌºÎÍÑ¡×¤ÎÊç½¸Í×¹à¤ÎºöÄê¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Þ1
¢¡´ë¶È¤ÎCSR¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤«¤é¤Î¸ºÅÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï²ÃÅÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡¡ËÜÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢CSR¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡Ö¤Þ¤¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤«¤é¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬Ìó70Ëü±ß²¼¤¬¤ë¤³¤È¤ÈÆ±Åù¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡Ö¤Þ¤¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤«¤é¡Ö¤«¤Ê¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×/¡ÖÈó¾ï¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤âÅý·×Åª¤ËÍ°Õ¤Êº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿Þ2
¢¡Ê¸·Ï³ØÀ¸¤ËÈæ¤Ù¡¢Íý·Ï³ØÀ¸¤Ï¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë
¡¡ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤äºÎÍÑ¾ò·ï¤Î³Æ¹àÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ½ÅÍ×ÅÙ¥¹¥³¥¢¤ò·×»»¤·¡¢Ê¸·Ï³ØÀ¸¡¢Íý·Ï³ØÀ¸¤ÇÈæ³Ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Íý·Ï³ØÀ¸¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¡ÖÀì¹¶¤Î³èÍÑ¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¥¿¦Î¨¤¬¹â¤¯ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ç¿¦¤òÁª¤Ö²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¸·Ï¡¦Íý·Ï¤ä½Ð¿È³ØÉô¤Ê¤É¡¢²óÅú¼Ô¤Î¥°¥ëー¥×ÊÌ¤Ë½Å»ëÅÙ¥¹¥³¥¢¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥°¥ëー¥×¤¬»ý¤Ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÆÃÄ§¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ3
¡ÚVETA¤Î¼êË¡¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¡Û
¡¡ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢²¾ÁÛ´ë¶È¤ÎÁªÂò¥Çー¥¿¡Ê¥é¥ó¥À¥à¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Î´ë¶È¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤É¤Á¤é¤Î´ë¶È¤òÁªÂò¤·¤¿¤«¤Î¥Çー¥¿¡Ë¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÂ°À¥Çー¥¿¡Ê³ØÉô/³ØÇ¯/Ê¸Íý¤Ê¤É¡Ë¡¢·ë²Ì¤Î½Å»ëÅÙ¥Çー¥¿¡Ê²óÅú¤Î·ë²Ì¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¥Çー¥¿¡Ë¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¼¨¤·¤¿´ë¶È¤Î³ÆÍ×ÁÇ¤ÎÄêÎÌÅª¤ÊÉ¾²Á¤ä¡¢Ê¸·Ï/Íý·Ï¤Ê¤É²óÅú¼Ô¤ÎÂ°À¤´¤È¤Î·¹¸þ¤Îº¹¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î´ë¶È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤äºÎÍÑ¾ò·ï¤Î¥Çー¥¿¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²óÅú¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½Å»ëÅÙ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿´ë¶È¤ò¿äÁ¦¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ4
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
¡¡VETA¼Ò¤Ïº£¸å¤âValue ElicitationË¡¤Î¿Íºà¡¦ºÎÍÑÎÎ°è¤Ë¸þ¤±¤¿±þÍÑ¤ÈÃÎ¸«¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤äÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤Î½¢¿¦/Å¾¿¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍºàºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤ä¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¡¢Âç³Ø¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ó¥¿ー¤ä¿Íºà¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¦µæÃÎ¸«¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿À¯¼£³ØÊ¬Ìî¤È¶á¤¤¥Üー¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ä¡¢¸ø¶¦ÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ëEvidence-based Policy Making¡ÊEBPM¡Ë¡¢¿µ½Å¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÉÔÆ°»ºÎÎ°è¤Ê¤É¤Ç¤ÎVEË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿Ê¤á¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÉÔ°ìÃ×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚVETA³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×¡Û
¼Ò²ñ²Ê³Ø¤ÎÀèÃ¼ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÉÔ°ìÃ×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©¡§2025Ç¯4·î30Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾Áá°ðÅÄ1-22-3¡¡VETA³ô¼°²ñ¼Ò
¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¸¶¡¡·ò¿Í
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌòCSO¡¡¡¡¡¡»³ËÜ¡¡Å´Ê¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌòCKO¡¡¡¡¡¡ÆüÌî¡¡°¦Ïº
E-mail¡§info@veta.co.jp
URL¡§https://www.veta.co.jp
¡ÚÈ¯¿®¸µ¡¦ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
VETA³ô¼°²ñ¼Ò Ã´Åö¡§²¼ÅÄ
E-mail¡§info@veta.co.jp
URL¡§https://veta.co.jp/contact/