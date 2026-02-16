AI»þÂå¤Î¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò²Ä»ë²½¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏÂ¤
³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¥é¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ãæî·Àµ¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖÅÅÄÌ¥é¥¤¥Ö¡×)¤Ï¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¾ðÆ°¡×¤ò²Ê³ØÅª¡¦³Ø½ÑÅª¤Ë¸¦µæ¤·¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¼ÂÁõ¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯ÁÈ¿¥¡Ö¾ðÆ°LABO¡×*¤ò2026Ç¯2·î¤ËÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê¡§AI»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¾ðÆ°¡×¤¬²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à
AI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¿»Æ©¤¹¤ëº£¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤Ç¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤¬½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¿Í¤¬Ä¾ÀÜ½¸¤¤¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤ÇÆ±¤¸»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ëÂÎ¸³¤³¤½¤¬¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¿Í¤Ï´¶Æ°¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¶¦´¶¤äÇ®¶¸¤òÀ¸¤ß¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¤Î¤«¡×―¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤Ë²Ê³ØÅª¡¦³Ø½ÑÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢ÅÅÄÌ¥é¥¤¥Ö¤Î¥³¥¢¥³¥ó¥Ô¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ=¾ðÆ°¡×¤ò¸¦µæ¡¦ÂÎ·Ï²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ðÆ°¡×¤È¤Ï¡¢´î¤Ó¡¢Èá¤·¤ß¡¢´¶Æ°¤Ê¤É¡¢³°³¦¤Î»É·ã¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÀ¸¤¸¤ë¿´¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¡£¶¦´¶¤äÇ®¶¸¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÈ¼¤¤¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ê¡¢¿Í¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¾ðÆ°LABO¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
ÂÎ¸³¤Ç¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯Æ°¤¯¡Ö¾ðÆ°¡×¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë²Ê³ØÅª¡¦³Ø½ÑÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢ÂÎ¸³¢ª¾ðÆ°¤Î´µ¯¢ª¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¢ª¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥â¥Ç¥ë²½¤·¡¢¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³¤Î²ÁÃÍ¤ò¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡£
1.ÂÎ¸³¤Ç¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯Æ°¤¯¡Ö¾ðÆ°¡×¤Î²Ä»ë²½¡¦ÄêÎÌ²½
¡Ö¾ðÆ°¡×¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²Ê³ØÅª¤Ë²òÌÀ¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¹¥Úー¥¹ÂÎ¸³¤Ë¤ª¤±¤ë¸ú²ÌÂ¬Äê¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£
2.¼Ò²ñ¡¦À¸³è¼Ô¤Î°Õ¼±¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ÎÂ¥¿Ê
¾ðÆ°¸¦µæ¤ÎÃÎ¸«¤ò¡¢¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¹¥Úー¥¹Àß·×¤ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºîÅù¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¹ØÇã¤ä¥¯¥Á¥³¥ß´µ¯Åù¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
3.¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤ÎÀïÎ¬³èÍÑ
¸¦µæÀ®²Ì¤ÎÃÎºâ²½µÚ¤ÓÀïÎ¬Åª³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¤ò¹Ô¤¦¡£
£±. ¾ðÆ°¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ¡§ÂÎ¸³¤Î·ë²Ì¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤ò²òÌÀ¤¹¤ë
£². ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î³èÍÑ¡§£±.¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¤«¤éµÕ»»¡¢¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³¤òÀß·×¤·¡¢ÂÎ¸³¤ÈÀ®²Ì¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë
¢£¸¦µæÎÎ°è¤È¥Æー¥Þ
¡Ö¾ðÆ°LABO¡×¤Ç¤Ï¡¢ dentsu Japan¤Î3¤Ä¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤ÎÎ°è¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤Î3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¡¢²Ê³ØÅª¸¦µæ¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢dentsu Japan¤Î³Æ¼ÒµÚ¤Ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¹¥Úー¥¹»º¶È¤Î³Æ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÄ¥¤ä¶¨¶È¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸¦µæÂÎÀ©
¼ÒÆâ¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÀìÌç¿Íºà¤Ë²Ã¤¨¡¢³°Éô¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤äÍ¼±¼Ô¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢³Ø½ÑÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸¦µæ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ö¾ðÆ°LABO¡×¤ÎÀßÎ©¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ´¶À¹©³Ø²ñ(https://www.jske.org/)¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ»º³ØÏ¢·È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø½Ñ³¦¤È»º¶È³¦¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤òÃ´¤¤¡¢´¶À¹©³ØÊ¬Ìî¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´¶À¹©³Ø²ñ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î´¶À¡Ê´¶¤¸¤ë¿´¡Ë¤ò²Ê³ØÅª¤Ë²òÌÀ¤·¡¢À½ÉÊ³«È¯¤ä¥µー¥Ó¥¹Àß·×¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë³ØÌäÎÎ°è¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³Ø½ÑÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Î¸¦µæ¼Ô¤ä³ØÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»º¶È³¦¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢²æ¤¬¹ñÈ¯¾Í¤Î´¶À¹©³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë»º³ØÏ¢·È¤Î¾ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¥é¥¤¥Ö ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ãæî· Àµ¿Í¥³¥á¥ó¥È
¡ÖAI»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤Ç¿Í¤È¿Í¤¬½¸¤¤¡¢Æ±¤¸ÂÎ¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÄÌ¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ø¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆ°¤«¤¹¡Ù¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢²Ê³ØÅª¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ·Ï²½¡¦¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¾ðÆ°LABO¡Ù¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥³¥¢¥³¥ó¥Ô¥¿¥ó¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¶È³¦¤ä¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
*¡Ö¾ðÆ°LABO¡×¡§¡Ö¾ðÆ°¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¼ÒÆâ³°¶¦ÁÏ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥é¥Ü¡ÊLaboratory for Open Collaboration¡Ë¤Î°ÕÌ£¡×
¡ÖAI»þÂå¤Ë¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆ°¤«¤¹ÂÎ¸³¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×
ÅÅÄÌ¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¹¥Úー¥¹»ö¶È¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¹×¸¥¤È¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ËÃæÄ¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£