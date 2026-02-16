EduCare¡¢¹ñÆâÂç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¡¦LabBase¤È¤È¤â¤Ë¡¢Íý·ÏÂç³Ø±¡À¸¸þ¤±¶âÍ»»Ù±ç¤Î¶¨¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒEduCare¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼¾å·òÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâÂç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒLabBase¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÌÐÎÑÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖLabBase¡×¡Ë¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ëÍý·ÏÂç³Ø±¡À¸¤¬¸¦µæ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Î°Ý»ý¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶âÍ»»Ù±ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³Æ¼Ò¤È¤Î¶¨µÄ¡¦¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¡¦²ÝÂê°Õ¼±
¶áÇ¯¡¢Íý·ÏÂç³Ø±¡À¸¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¦µæ³èÆ°¤Î¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤ä¸¦µæÃæ¤ÎÀ¸³èÈñ¤Î³ÎÊÝ¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢¸¦µæ¤ÈÀ¸³è¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤òÍ¤¹¤ëÍý·Ï¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿Íºà°éÀ®¡¦»Ù±ç¤Îºß¤êÊý¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸Â¦¤Î¡Ö¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â»Ù±ç¥Ëー¥º¡×¤È¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Î¡Ö¹âÅÙÀìÌç¿Íºà¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ø¤Î¥Ëー¥º¡×¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ä¤Ä¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î·ÐºÑÅªÍ»»ñ¡¢¸¦µæ¤Ø¤Î»Ù±ç¡¢¿ÍºàºÎÍÑ¤È¤¤¤¦³ÆÎÎ°è¤Ï¸½¾õÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ûµë¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤Ù¤¯¡¢´Ø·¸³Æ¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÀ¤ÈÃÎ¸«¤ò»ý¤Á´ó¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¦µæ¤ËÄ©¤à³ØÀ¸¤È¼Ò²ñ¡¦´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ÎÊý¸þÀ
ËÜ¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¾©³Ø¶â¤ä¸¦µæ»Ù±ç¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë´ûÂ¸À©ÅÙ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢°Ê²¼¤Î´ÑÅÀ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ÌÌÅª¤Ê¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
- Íý·ÏÂç³Ø±¡À¸¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ¡¦À¸³è»ñ¶â¥Ëー¥º¤Î¸½¾õÇÄ°®¡¢¤ª¤è¤ÓÅ¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤Îºß¤êÊý¤Î¸¡Æ¤
- ³ØÀ¸¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¶âÍ»»Ù±ç¤Î¥¹¥ー¥à¡¢»Ù±çÍøÍÑ¼ÔÂÎ¸³¤ÎÀß·×
- ¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ØÀ¸¤È´ë¶È¤È¤Î·òÁ´¤ÊÀÜÅÀ¤Å¤¯¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
- Ë¡Ì³¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¸«¤¿¼Â¸½²ÄÈÝ¤Î¸¡¾Ú
- ³Æ¼Ò¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤ä¶¨¶ÈÂÎÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ°Íý
¤Ê¤ª¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤äÀ©ÅÙÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤Î¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¤Ç¤Ï¹½ÁÛ¡¦¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸¦µæ¤ò»Ö¤¹³ØÀ¸¤¬·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ä©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¸¦µæ¿Íºà¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¿ÊÄ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³µÍ×¤¬¸Ç¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒLabBase
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLabBase
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶°ìÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ ÆüÈæÃ«¥Õ¥©ー¥È¥¿¥ïー10F
Àß¡¡Î© ¡§2016Ç¯9·î23Æü
»ñËÜ¶â ¡§7²¯7991Ëü±ß (»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à)
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡²ÃÌÐÎÑÌÀ
¢£³ô¼°²ñ¼ÒEduCare
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒEduCare
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®°ìÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ¡¡FinGATE KAYABA 2³¬
Àß¡¡Î©¡§2022Ç¯6·î30Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯2734Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Â¼¾å ·òÂÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¶µ°é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»ö¶È¡Ê¶µ°é¥íー¥ó¡¢¾©³Ø¶â´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¡Ë
¡¦¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡Ê¿·Â´¡¦ÃæÅÓºÎÍÑ»Ù±ç¡Ë
µöÇ§²Ä¡§
¡¦Âß¶â¶È¼Ô¡ÊÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ê1¡Ë31971¡Ë
¡¦¸ÄÊÌ¿®ÍÑ¹ØÆþ¤¢¤Ã¤»¤ó»ö¶È¼Ô¡Ê´ØÅì¡Ê¸Ä¡ËÂè112¹æ¡Ë
¡¦ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È¼Ô¡Ê13-¥æ-316073¡Ë
²ÃÌÁÃÄÂÎ¡§
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍFintech¶¨²ñ¡¡Àµ²ñ°÷¡ÊÍ»»ñ¡¦¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°Éô²ñ¡Ë
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂß¶â¶È¶¨²ñ
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¶¨²ñ
¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ
URL¡§https://www.edu-care.co.jp/
¼õ¾ÞÎò¡§
¡¦G-STARTUP¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¾Þ¡×
¡¦Âè4²óMarui Co-Creation Pitch¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¾Þ¡×
¡¦Forbes JAPAN¡ÖNEXT100 -¡ØÀ¤³¦¤òµß¤¦´õË¾¡Ù100¿Í-¡×Áª½Ð
¡¦ÅìµþÅÔ¼çºÅ¡ØÅìµþ¶âÍ»¾Þ2025¡Ù¶âÍ»¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÉôÌç¿³ºº°Ñ°÷ÆÃÊÌ¾Þ
https://prtimes.jp/a/?f=d124404-11-74f7a87617b0b136b266436a676a2dc6.pdf