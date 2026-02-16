¡ÚÇÀ²È¸þ¤±ÌµÎÁÁêÃÌ²ñ¡Û¼ê¿ôÎÁ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÇÀ»ºÊªÄ¾ÈÎ¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¨¡¨¡LINE¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ¾Çä½ê¡×¹½ÃÛË¡¤ò2/23¤Ë¸ø³«
IRIS¥Çー¥¿¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÃ£¶µ¸²¡Ë¤Ï¡¢ÇÀ²È¡¦À¸»º¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ÖLINE¤¬°ÂÁ´¤Ê¡ØÄ¾Çä½ê¡Ù¤Ë¡ª¡ÒÇÀ²ÈÍÍ¸ÂÄê¡ÓLINE³èÍÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ²ñ¡× ¤ò¡¢2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÁêÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢EC¥âー¥ë¤Î¹â³Û¤Ê¼ê¿ôÎÁ¤äÊ£»¨¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ËÍê¤é¤º¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëLINE¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÄ¾Çä½ê¤Î¤è¤¦¤ÊÈÎÇäÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óEC¥¢¥×¥ê¡ÖAtouch¡Ê¥¢¥¿¥Ã¥Á¡Ë¡×¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¡ÖÀ¸»º¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜ¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÎÄ¾ÈÎ»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬°Ê²¼¤Î²ÝÂê¤Ë¤è¤êÄ¾ÈÎ¤Ø¤Î»²Æþ¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼ý±×À¤Î²ÝÂê¡§EC¥âー¥ë½ÐÅ¹»þ¤Î¼ê¿ôÎÁÉéÃ´¤¬Çä¾å¤Î15～20%¤ËÃ£¤·¡¢Íø±×¤ò°µÇ÷
- µ»½ÑÅª¤Ê²ÝÂê¡§EC¥µ¥¤¥È¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Ë¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¡¢IT¥¹¥¥ë¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¹â¤¤
- ¥ê¥½ー¥¹¤Î²ÝÂê¡§ÇÀºî¶È¤¬Ë»¤·¤¯¡¢PCÁàºî¤ä¸ÜµÒÂÐ±þ¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤±¤Ê¤¤
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÁêÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥Äー¥ë¤ò³Ð¤¨¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»È¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤ëLINE¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈÎÇäÁë¸ý¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤Ê²ò·èºö¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜÁêÃÌ²ñ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È
°ìÊýÅª¤Ê¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÐÏÃ·¿¤ÎÁêÃÌ²ñ·Á¼°¤Ç°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
- ÃíÊ¸¼õÉÕ¤«¤é·èºÑ¡¢ÇÛÁ÷Ï¢Íí¤Þ¤Ç¤òLINE¾å¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛÊýË¡
- ¸ÜµÒ¤È¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¥ê¥Ôー¥¿ー¤ò°éÀ®¤¹¤ë±¿ÍÑÀß·×
- ¾¯¿Í¿ô¡¦¾®µ¬ÌÏ·Ð±Ä¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¸úÎ¨Åª¤ÊÈÎÇäÆ³Àþ
- ¼ÂºÝ¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÇÀ²È¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê±¿ÍÑ»öÎã¤ÈÇä¾å¼ÂÀÓ
»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Ð±Äµ¬ÌÏ¤äÈÎÇä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¸ÄÊÌ¤Î¼ÁÌä¡¦ÁêÃÌ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- EC¥âー¥ë¤Î¼ê¿ôÎÁÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢Íø±×Î¨¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤Êý
- ¥Ñ¥½¥³¥óÁàºî¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤À¤±¤ÇÈÎÇä¶ÈÌ³¤ò´°·ë¤µ¤»¤¿¤¤Êý
- ²áµî¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢±¿ÍÑ¤ÎÊ£»¨¤µ¤«¤é·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý
- ´ûÂ¸¤ÎÈÎÏ©¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤Êý
¢£³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î½Ë¡Ë18:00～19:30
³«ºÅ·Á¼°¡§Zoom¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¼çºÅ¡§IRIS¥Çー¥¿¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ²ñ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://atouch.jp/event/041?utm_source=prtimes
¢£¡Ö£Á£ô£ï£õ£ã£è¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡Ö£Á£ô£ï£õ£ã£è¡×¥µー¥Ó¥¹¤Ï£Ì£É£Î£Å¤Î¥Èー¥¯²èÌÌ¤Ç¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ·èºÑ¤Þ¤Ç´°Î»¡ª¤½¤ó¤ÊÊØÍøµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Çã¤¤ÊªµÒ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¤ÎÇä¾åµ¡²ñ¤Î°ï¼º¤òËÉ¤®¡¢Çä¾å¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤¹¤°Atouch¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡ª :
https://atouch.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=Other&utm_campaign=158
¢££É£Ò£É£Ó¥Çー¥¿¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£É£Ò£É£Ó¥Çー¥¿¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯¤è¤êÀ¯ÉÜ¤ä¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Ë£Ì£É£Î£Å¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Î£Ì£É£Î£Å¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÂ¿¿ô¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢£²£°£²£²Ç¯£±£°·î¤Ë£Ì£É£Î£Å¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È£Á£Ð£É¥Äー¥ë¡Ö£Á£ô£ï£õ£ã£è¡Ê¥¢¥¿¥Ã¥Á¡Ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¥Èー¥¯²èÌÌ¾å¤Ç¾¦ÉÊ°ÆÆâ¤«¤é·èºÑ¤Þ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¡ÈÀÜµÒ·¿£Å£Ã¡É¤È¤·¤Æ¡¢¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¡¦ÃÏ°è¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤»ö¶È¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£µÇ¯¤Ë¤ÏÆüËÜÍ¹À¯¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤È¤¹¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÀìÌçÅ¹¤«¤éÃÏÊý¤ÎÇÀ²È¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤Î»ö¶È¼Ô¤ÎÈÎÇä»Ù±ç¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬ÌÂ¤ï¤º»Ï¤á¤é¤ì¤ë£Å£Ã¡×¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±Ç¯¡¢¹ÔÀ¯£Ä£Ø¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢£Ì£É£Î£Å¥ä¥Õー¤Î¡Ö£Ç£ï£ö£ô£å£ã£è £Ð£á£ò£ô£î£å£ò¡Ê¹ÔÀ¯»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤Ï£±£°£°£°¼Ò¤òÆÍÇË¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó£Å£Ã¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÈÎÇä¸½¾ì¤ÎÀ®²ÌÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§£É£Ò£É£Ó¥Çー¥¿¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò
£Õ£Ò£Ì¡§https://iris-corp.co.jp/
ÀßÎ©¡§£²£°£±£¹Ç¯£³·î£µÆü
½»½ê¡§£±£°£·-£°£°£¶£² ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³£²ー£·ー£³£° ¥à¥é¥Ï¥ó¥Ó¥ë£±³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÃ£¶µ¸²