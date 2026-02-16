Tech Japan¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¼çºÅ¤Î¥¤¥ó¥É¹âÅÙ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿Íºà³èÍÑ¥»¥ß¥Êー¤ò2·î24Æü¤ËÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ
¹âÅÙ¥¤¥ó¥É¿Íºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿HRTech»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëTech Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾»³ Ä¾Î´¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥µ¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºØÆ£Í´ÇÏ¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡ÖIndia-Japan Talent Bridge¡ÊIJTB¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÀ®²ÌÊó¹ð²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÆü°õ¿Íºà¸òÎ®»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ7ÅÔ»Ô¡ÊÅì³¤¡¢ËÌÎ¦¡¢¶å½£¡¢µþºå¿À¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢´ØÅì¡Ë¤Ç½ç¼¡³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®²ÌÊó¹ð²ñ¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åìµþ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·¥¤¥ó¥É¡¢IHI¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¸£°ú¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÌò°÷Åù¤òÅÐÃÅ¼Ô¤Ë·Þ¤¨¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥ó¥É¹âÅÙ¿Íºà³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÇØ·Ê¡¦ËÜÊó¹ð²ñ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÀ¤³¦Åª¤ÊÄ¬Î®¤ÈÆüËÜ¤Î²ÝÂê
Æü°õÎ¾¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¡Öº£¸å5Ç¯´Ö¤Ç50Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¿Íºà¸òÎ®¡×¤ò·Ç¤²¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥É¹âÅÙ¿Íºà¤Î³èÍÑ¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ò¥¤¥ó¥É¤ÎÂç³Ø¤ØÇÉ¸¯¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥É·¼È¯¥Ä¥¢ー¡×¡¢¥¤¥ó¥ÉÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÆüËÜ¾·æÛ¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊó¹ð²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëºÎÍÑ»öÎã¤Î¶¦Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¤Ê¤¼º£¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¥¤¥ó¥É¹âÅÙ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿Íºà¤È¶¦ÁÏ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¡¦ÀïÎ¬»ëÅÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢¥¤¥ó¥É¿ÍºàºÎÍÑ¤òÆüËÜ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¡×¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ²ñ¤Ï°Ê²¼¤Î3Éô¹½À®¤Ç¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥¤¥ó¥É¿Íºà³èÍÑ¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
1. Æü°õ¿Íºà¥Ñ¥Í¥ë¡Ê·Ð±Ä¡¦ÀïÎ¬»ëÅÀ¡Ë
³ÚÅ·¥¤¥ó¥É¡¢IHI¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤è¤ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êµ»½Ñ¶¥Áè¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥É¿Íºà¤ÎÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤È¶¦ÁÏ¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
2. IJTBÀ®²ÌÊó¹ð¥Ñ¥Í¥ë¡Ê¸½¾ì¡¦¼ÂÌ³»ëÅÀ¡Ë
¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥ó¥É¤ÎÂç³Ø¤òË¬Ìä¤·¡¢³ØÀ¸¤ÈÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È¡ÊAGC Asia Pacific¡¢Rimo¡¢ÎëÍ¿¥·¥¹¥Æ¥à¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ë¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÇÆÀ¤¿µ¤¤Å¤¤äºÎÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¿Íºà»ëÅÀ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÅö»ö¼Ô»ëÅÀ¡Ë
ÆüËÜ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¿Í¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê¥Í¥ª¥Õ¥¡ー¥¹¥ÈÀ¸Ì¿ÊÝ¸± ¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥¤¥ó¥É¿Íºà¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
À®²ÌÊó¹ð²ñ ³«ºÅ³µÍ×
¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¡¦°ìÈÌ»²²Ã¤ª¿½¤·¹þ¤ß
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Tech Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Tech Japan¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤ÎÎÏ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤» Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¹âÅÙ¥¤¥ó¥É¿Íºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¡ÖTalendy¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëHR¥Æ¥Ã¥¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¸½ºßTech Japan¤ÏTalendy¤ò¼´¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥È¥Ã¥×Âç³Ø¤«¤é¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¦Talendy Hub¡¢¿Íºà¾Ò²ð¤ÎTalendy Job¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥¤¥ó¥ÉË¡¿Í¤Ç¸½ÃÏ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥É¿Í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³«È¯¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëTalendy EOR¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀßÎ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥¤¥ó¥É¤Ç¥Áー¥à¤òÊÔÀ®¤·¡¢¸½ÃÏË¡¿Í¤ÎÀßÎ©¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¿×Â®¤Ê¥Áー¥à¹½ÃÛ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëTalendy GCC¤Î4¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Talendy ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
