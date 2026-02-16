¤Þ¤Á¤È¿Í¤Î´Ø·¸¤ò°é¤Æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à·¿»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFukuvi commons¡Ê¥Õ¥¯¥Ó¥³¥â¥ó¥º¡Ë¡×»ÏÆ°
¥Õ¥¯¥Ó²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Õ¥¯¥Ó²½³Ø¹©¶È¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤Þ¤Á¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É ¡ÖFukuvi commons¡Ê¥Õ¥¯¥Ó¥³¥â¥ó¥º¡Ë¡× ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Fukuvi commons¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¶õ´Ö¸þ¤±¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¤ä¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢¤Þ¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¢£Î©¤Á¾å¤²¤ÎÇØ·Ê
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤Þ¤Á¤Ë¿Í¡¹¤ÎµÙÂ©¤Î¾ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë²°³°²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ØFandaline¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥é¥¤¥ó¡Ë¡Ù¤ò2021Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Õ¥¯¥Ó²½³Ø¹©¶È¤Ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»ö¶È¿ä¿Ê¼¼¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯À½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦ÉôÌç¤¬ÁÈÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Â¾´ë¶È¤È¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀ½ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ëÉÕ¤²°³°¾ÈÌÀÅô¥·¥êー¥º¡Ø¥½ー¥éーLED¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤É¡¢À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¼çÂÎ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶õ´Ö¤ä¥â¥Î¤½¤Î¤â¤Î°Ê¾å¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë´Ø·¸À¤ä·ÑÂ³Åª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ç¤¹¡£
°ì²áÀ¤ÎÀ°È÷¤äÆ³Æþ¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤¬¿Í¡¹¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¸ì¤é¤ì¡¢´Ø¤ï¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤Á¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢¤â¤Ã¤È³«¤«¤ì¤¿·Á¤Ç¶¦Í¤·¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖFukuvi commons¡Ê¥Õ¥¯¥Ó¥³¥â¥ó¥º¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³ÆÀ½ÉÊ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÁÛ¤¤¤ä¼´¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì½ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¯¥Ó¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»ö¶È¿ä¿Ê¼¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò°ì¸µ²½¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Fukuvi commons¤È¤Ï
Fukuvi commons¤Ï¡¢¡ÖCreate¡Ê¤Ä¤¯¤ë¡Ë¡×¡ÖConnect¡Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ë¡×¡ÖCultivate¡Ê¤½¤À¤Æ¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎC¤ò¼´¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ±°Ì¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Ì¾Á°¤Î¡ÖCommons¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÉÃ¯¤«°ì¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»È¤¤¡¢´Ø¤ï¤ê¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¶¦ÍÃÏ¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢¶õ´Ö¡¢³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ÁÃÍ¤ò¡¢´ë¶È¤äÃÏ°è¡¢¸Ä¿Í¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÎÎ°è¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Create¡§¤Ä¤¯¤ë
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤Á¤ÎÃæ¤Ë¿Í¤¬½¸¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Connect¡§¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢³°Éôµ¡´Ø¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¼çÂÎ¤¬´Ø¤ï¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
Cultivate¡§¤½¤À¤Æ¤ë
¶µ°éµ¡´Ø¤ä¼«¼£ÂÎÅù¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¸¦µæ¡¦¼ÂÁ©¤äÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Þ¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤Ï¡¢Fukuvi commons¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³ÈÄ¥¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ønote¡Ù¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÇØ·Ê¤äÁÛ¤¤¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¶¦Í¤ä³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ÎÈ¯¿®¤â¹Ô¤¤¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÌ©ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò°ìÉô¤Î¿Í¤À¤±¤¬´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤»¤º¡¢¤À¤ì¤â¤¬Æü¾ï¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç´Ø¤ï¤ì¤ë¡Ö¶¦ÄÌ¤Î¾ì¡ácommons¡×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Fukuvi commons Web¥µ¥¤¥È¡§https://fukuvicommons.jp
