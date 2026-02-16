±Ñ²ñÏÃ¥¤ー¥ª¥ó¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë4µé/5µéÂÐºö¥³ー¥¹¡×Á´6²ó³«¹Ö
±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥ª¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½ÅÌîÂî¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤ー¥ª¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤ª»ÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹»¤Î¥¥Ã¥º¥¯¥é¥¹¤Ç¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë4µé/5µéÂÐºö¥³ー¥¹¡×¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª»ÒÍÍ¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤ËÁá¤¯¤«¤é±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ð¤»¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤é±Ñ¸ì¤¬É¬½¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ø¤Î±Ñ¸ìºÎÍÑ¤Ê¤É¤Ç¤½¤ÎÉ¬Í×À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¸¡¡ÊR¡ËÅù»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¥Ëー¥º¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯6·î¤Ë¥¤ー¥ª¥ó¤Ë¤Æ4ºÐ¤«¤é15ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÁ´¹ñ20～60Âå¤ÎÃË½÷1,000Ì¾¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¡Ø»Ò¤É¤â¤Î±Ñ¸ì¡¦±Ñ²ñÏÃ³Ø½¬¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ç¤â¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ÎÂ´¶È¤Þ¤Ç¤Ë±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë3µé¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ò¼èÆÀ¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ï47%¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ74%¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Î51%¤Ï»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ËÉÔ°Â¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÕÍß¤È¼ÂÂÖ¤ËÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø»Ò¤É¤â¤Î±Ñ¸ì¡¦±Ñ²ñÏÃ³Ø½¬¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×
https://www.aeonet.co.jp/company/information/newsrelease/2025/HP_20250630_KIDSCHOUSA.html
¥¤ー¥ª¥ó¥¥Ã¥º¤Ç¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ê±Ñ¸ìÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ»ñ³Ê»î¸³¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶µ°éÊý¿Ë¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢±Ñ¸¡¡ÊR¡ËÄ¾Á°ÂÐºö¤È¤·¤Æ24Ç¯11·î¤è¤ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸¡¡ÊR¡ËÂÐºö¥³ー¥¹¡×¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë¤ò½é¤á¤Æ¼õ¸³¤µ¤ì¤ë¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤Ï±Ñ¸¡¡ÊR¡ËÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤òÇÄ°®¤·¡¢»î¸³¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë4µé/5µéÂÐºö¥³ー¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌäÂê°ì¤Ä°ì¤Ä¤ËÃúÇ«¤Ë¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦ÊÙ¶¯¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ»î¸³¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤ÏËÜ¥³ー¥¹¼õ¹Ö¼Ô¤Î±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë¹ç³ÊÎ¨¤Ï¡¢5µé100%¡¢4µé82%¤ÈÀ®²Ì¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2025Ç¯10·î»î¸³·ë²Ì¡Ë
¸½ºß¥¤ー¥ª¥ó¤ÎÆüËÜ¿Í¹Ö»Õ¤ÎÌó8³ä¤¬TOEIC¡ÊR¡Ë900ÅÀ°Ê¾å¡¢±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë1µé¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Þ¤¿¤ÏÎ¾Êý¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼èÆÀÎ¨100%¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹Ö»Õ¿Ø¤¬¤ª»ÒÍÍ¤Î³Ø¤Ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤ー¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë¤Îµé¼èÆÀ¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌÍÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¤µ¤é¤Ë±Ñ¸ì¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥Ã¥º¥¯¥é¥¹¡Ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë4µé/5µéÂÐºö¥³ー¥¹¡Ë
https://www.aeonet.co.jp/kids/eiken_online.html?tab=js-tabPanel__content2#anchor-5
¢£ÇØ·Ê
2025Ç¯6·î¤ËÁ´¹ñ¤Î4ºÐ¤«¤é15ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô1,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤Î±Ñ¸ì¡¦±Ñ²ñÏÃ³Ø½¬¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤«¤é°Ê²¼¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë65.9%¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ñ¸ì»ñ³Ê¼èÆÀ¤ÏÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¤ª»ÒÍÍ¤ÎÂ´¶È¤Þ¤Ç¤Ë±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë3µé¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ò¼èÆÀ¤µ¤»¤¿¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤Ï47%
¡Ê¢¨4ºÐ¤«¤é12ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾®³Ø¹»Â´¶È¡¢13～15ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæ³Ø¹»Â´¶È¡Ë
¡Ê3¡Ë74.2%¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬¡¢¸½ºß±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë¤Îµé¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ê4¡ËÊÝ¸î¼Ô¤Î51.6%¤¬»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±ÉÔ°Â
Ä´ººÌ¾¡§¡Ö»Ò¤É¤â¤Î±Ñ¸ì¡¦±Ñ²ñÏÃ³Ø½¬¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î13Æü～6·î16Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§4ºÐ¤«¤é15ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÁ´¹ñ20～60Âå¤ÎÃË½÷1,000Ì¾
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£¥¤ー¥ª¥ó¤Î±Ñ¸¡¡ÊR¡ËÂÐºö¥³ー¥¹¡¡4¤Ä¤Î¶¯¤ß
1. ±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¹Ö»Õ¤«¤é³Ø¤Ù¤ë
¥¤ー¥ª¥ó¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë1µé¹ç³Ê¤Î¹Ö»Õ¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¹Ö»Õ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¹ç³Ê¤Î¶áÆ»¤Ë¡ª
¢¨¸½ºß¡¢¥¤ー¥ª¥ó¤ÎÆüËÜ¿Í¹Ö»Õ¤ÎÌó8³ä¤¬TOEIC¡ÊR¡Ë900ÅÀ°Ê¾å¡¢±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë1µé¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎ¾Êý¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼èÆÀÎ¨100%¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹Ö»Õ¿Ø¤¬¤ª»ÒÍÍ¤Î³Ø¤Ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤·±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë¹ç³Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó
¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÏÃ±¸ì¡¢Ê¸Ë¡¡¢Ä¹Ê¸¶õ½êÊä½¼¡¦ÆâÍÆ°ìÃ×¡¢±ÑºîÊ¸¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É°ì¼¡»î¸³¤ÎÆâÍÆ¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ±Ñ¸¡¡ÊR¡ËÆó¼¡»î¸³ÂÐºö¤â¸ÄÊÌ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë
Æó¼¡»î¸³¤Î¸ÄÊÌ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ²ñÏÃ³Ø¹»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥¥ó¥°¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ª
¢¨Æó¼¡ÂÐºö¤ÏÊÌÅÓ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
4. »ñ³Ê»î¸³¤Ë½ÏÃÎ¤·¤¿²¢Ê¸¼Ò¤Î¶µºà¤ò»ÈÍÑ
¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï²¢Ê¸¼Ò¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸¡¡ÊR¡Ë¤Î²ò¤Êý¤Î¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶µºà¤Ç¤¹¡£
¢£³µÍ×¡§¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÏÆüËÜ¿Í¹Ö»Õ¤¬Ã´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹Ö»Õ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡Ú¥¤ー¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¤ー¥ª¥ó¤Ï1973Ç¯¤ËÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¸ì³Ø¶µ°é¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç50Ç¯°Ê¾åÇÝ¤Ã¤¿³Ø½¬¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄó¶¡¡£¡ÖÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¡×¤È¡Ö¼ÂÁ©¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤ÎÎ¾ÎØ¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø½¬¼Ô¤¬¶ì¼ê¤ò¹îÉþ¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤ò¹â¤á¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç»È¤¨¤ë²ñÏÃÎÏ¤Î½¬ÆÀ¡¢¤Þ¤¿»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯¤«¤é¤ÏKDDI¥°¥ëー¥×¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤ー¥ª¥ó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈKDDI¥°¥ëー¥×¤Î¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿EdTech¤ò¿ä¿Ê¡£ÄÌ³Ø¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦AI¤Ë¤è¤ë²ñÏÃ¥¢¥×¥ê¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼êÃÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À¸ÅÌÍÍ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ä³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÇ¤â¾åÃ£¸ú²Ì¤Î¹â¤¤³Ø½¬ÊýË¡¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
