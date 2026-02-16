·ÐºÑº¤µç²ÈÄí¤Î¼õ¸³À¸¤Ë°ì¿Í¤¢¤¿¤ê15～30Ëü±ßÊ¬¤Î½ÎÂå¤ò½õÀ®¡£2·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ10ÅÔÉÜ¸©¤Ç¡Ö¥¹¥¿¥Ç¥£¥¯ー¥Ý¥ó¡×¿·µ¬ÍøÍÑ¼ÔÊç½¸¤ò³«»Ï
¶µ°é³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§º£°æÍª²ð¡¦±üÌî·Å¡¢°Ê²¼CFC¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑº¤µç²ÈÄí¤Î¼õ¸³À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°ì¿Í¤¢¤¿¤ê15～30Ëü±ßÊ¬¤ÎCFC¥¹¥¿¥Ç¥£¥¯ー¥Ý¥ó¤ª¤è¤ÓSMBC¥°¥ëー¥×¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥¯ー¥Ý¥ó¡Ê°Ê²¼¥¹¥¿¥Ç¥£¥¯ー¥Ý¥ó¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ç¥£¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢ÍøÍÑÀè¤È¤·¤ÆÄó·È¤¹¤ë³Ø½¬½Î¤äÄÌ¿®¶µ°é¡¢½¬¤¤»öÅù¤ÎÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¥¯ー¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ³«»Ï¤¹¤ë¿·Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤ª¤è¤Ó¿·¹â¹»3Ç¯À¸¤ò¿·µ¬¤ËÌó460Ì¾¡ÊÁí³ÛÌó9,280Ëü±ßÊ¬¡ËÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£±þÊç¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î16Æü¤«¤é3·î16Æü¤Þ¤Ç¼õÉÕ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ï¡¢ÅìËÌ¡Ê´ä¼ê¡¦µÜ¾ë¡¦Ê¡Åç¡Ë¡¢´ØÅì¡Êºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¡¦Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢´ØÀ¾¡ÊµþÅÔ¡¦Âçºå¡¦Ê¼¸Ë¡Ë¤Î10ÅÔÉÜ¸©¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯5·î1Æü～2027Ç¯3·î31Æü¤Ç¤¹¡£
CFC¤Ï¡¢¥êー¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÈÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò·Àµ¡¤ËÈ¯Â¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó15Ç¯´Ö¡¢·ÐºÑº¤µç²ÈÄí¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥¯ー¥Ý¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢·ÐºÑº¤µç²ÈÄí¤Î¤¯¤é¤·¤ä¶µ°é¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CFC¤Î¸µ¤Ë¤â¡Ö¡ÊÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï¡Ë²¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Çã¤¤ÊªÁ°¤Ë¥á¥Ë¥åー¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢ÊÑ¹¹¤¹¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡£½ÎÂå¤ÎÈñÍÑ¤¬Â¤ê¤º¥À¥Ö¥ë¥ïー¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ÈÆü¡¹ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¼ýÆþ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¸÷Ç®Èñ¤ä¿©ÈñÅù¤ÎÊª²Á¹â¤¬¿Ê¤ßÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼õ¸³¤Ë¸þ¤±¤Æ½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀÖ»ú²È·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¼õ¸³À¸¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Ò¤È¤ê¿Æ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£À¸³è¤Ëº¤¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ç¥£¥¯ー¥Ý¥ó¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë·ÐºÑº¤µç²ÈÄí¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼èºà¡¦¤´ÊóÆ»¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ç¥£¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤Ï
- ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿³Ø½¬½Î¤ä½¬¤¤»öÅù¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢³Ø½¬½Î¡¦½¬¤¤»öÅù¤Î¼õ¹ÖÎÁ¤È¤·¤Æ¥¯ー¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¯ー¥Ý¥ó¤ÏÅÅ»Ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¤Þ¤¿¡¢Âç³ØÀ¸Åù¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬»Ò¤É¤â¤ÈÄê´üÅª¤ÊÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢³Ø½¬¡¦¿ÊÏ©¡¦À¸³è¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ÅÙCFC¥¹¥¿¥Ç¥£¥¯ー¥Ý¥ó¡¿SMBC¥°¥ëー¥×¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥¯ー¥Ý¥ó¡Ê¢¨¡ËÍøÍÑ¼ÔÊç½¸Í×¹à
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/82214/table/40_1_76c41dc72da7757494bbf104ea58a783.jpg?v=202602161051 ]
¢¨SMBC¥°¥ëー¥×¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤È¤Î¶¨Æ¯¤Î¤â¤ÈCFC¤¬±¿±Ä¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/82214/table/40_2_9ddcacbca9d36aaff692d76f4e63db62.jpg?v=202602161051 ]