¡ÖÀ±¤Î¥«ー¥Ó¥£¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¡ÖYOUR FREEDOM ¼«Ê¬¤ò¿·¤·¤¯¤¹¤ë¼«Í³¤ò¡£¡×¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¥¸ー¥æー¤Ï¡¢¡ÖÀ±¤Î¥«ー¥Ó¥£¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢2026Ç¯£µ·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥¸ー¥æーÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡È¡Ö¥×¥×¥×¥ê¥¾ー¥È¡×¤Ç¤¢¤¤ì¤«¤¨¤ë¤Û¤ÉÊ¿ÏÂ¤Ê¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ê¥¾ー¥È¤òËþµÊ¤¹¤ë¥«ー¥Ó¥£¤ä¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤¿¤Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¥×¥×¥×¥ê¥¾ー¥È¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Í·¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤à¥«ー¥Ó¥£¤È¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤¿¤Á¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ä¥Ð¥Ã¥°¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥ó¥º¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤È¡¢¥ê¥¾ー¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ä¥·¤ÎÌÚ¤ä¡¢Éâ¤ÎØ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¥»¥Ã¥È¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥¥Ã¥º¤Ï¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÊÁ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥×¥ê¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢±Ë¤¤¤À¤ê¡¢Í·¤ó¤À¤ê¤È¡¢¥ê¥¾ー¥È¤ò³Ú¤·¤à¥«ー¥Ó¥£¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥çー¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â³°¤Ç¤â¡¢¥«ー¥Ó¥£¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó³µÍ×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯£µ·î£±Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥¸ー¥æーÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¾¦ÉÊ¿ô ¡§¥¦¥£¥á¥ó¥º£²·¿¡¦¥á¥ó¥º£²·¿¡¦¥¥Ã¥º£³·¿¡¦¥°¥Ã¥º£±·¿
²Á³ÊÂÓ ¡§990±ß～2,990±ß
¢¨¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃ½¸¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.gu-global.com/jp/ja/feature/contents/collaboration/kirby
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÚWOMEN¡Û
¡ÚMEN¡Û
¡ÚKIDS¡Û
¡ÚGOODS¡Û
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
¢£¡ÖÀ±¤Î¥«ー¥Ó¥£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ë¸¦µæ½ê¤ÈÇ¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¡¢Ç¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò¤¬È¯Çä¤¹¤ë¿Íµ¤¥²ー¥à¥·¥êー¥º¡£ ¡ÖÀ±¤Î¥«ー¥Ó¥£¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.kirby.jp/