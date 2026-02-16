¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×2¼þÇ¯µÇ°¡ª¥¿¥Ë¥¿¥³ー¥Òー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ä¡¢µÇ°¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¡ªÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹(¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×)¤è¤ê¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
Áí¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô80Ëü¤òÆÍÇË¡£¥Û¥éー·ù¤¤¤Îºî¼Ô¡¦Üô¡¹»á¤¬¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç8Ç¯´Ö¤òÈñ¤ä¤·³«È¯¡¦´°À®¤µ¤»¤¿¥Õ¥êー¥Û¥éー¥²ー¥à¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¡£
2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁDLÈÇ¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¤«¤é¤Ï2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¿·ºî¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª
2026Ç¯2·î16Æü10:00～¡¡¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¸ø¼°ÄÌÈÎ¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª¡¡
¥²ー¥àºî¼Ô¡¦Üô¡¹»á¤Ë¤è¤ë´ûÂ¸¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢
¡È¥Ó¥¢¥ó¥«¿åÂ²´Û¤Ë¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¡©¡È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢
¥¤¥é¥¹¥ÈÆâ¤Ç¥¹ー¥º¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥×¥í¥ó¤ä¥³ー¥Òー¥«¥Ã¥×¡õ¥½ー¥µー¤ò¾¦ÉÊ²½¡ª
Â¾¤Ë¤â¡¢¥¿¥Ë¥¿¥³ー¥Òー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³ー¥Òー¾¦ÉÊ¡¢Â¾¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª
¤ª²È¤Ç°ìÂ©¡¢¥Ó¥¢¥ó¥«¿åÂ²´Û¤Ç¤Î¥«¥Õ¥§µ¤Ê¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡¡Ø¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡Ù2¼þÇ¯¥°¥Ã¥º
¢¡¿ä¾©¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00～3·î16Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¡¡
¢¡¼õÉÕ¥µ¥¤¥È¡§¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹ÄÌ¿®ÈÎÇä¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¡Ë
https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/aqua-dance-0216goods/cd/4156/
¢¡¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±Í½ÄêÆü¡§2026Ç¯5·î8Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¡¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.fwinc.co.jp/
¡ü¥¿¥Ë¥¿¥³ー¥Òー¡ÚÁ´2¼ï¡Û¡¡³Æ¼ï2,916±ß(ÀÇ¹þ)
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ê¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°10¸ÄÆþ¤ê¡Ë
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¥â¥«¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ê¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°12¸ÄÆþ¤ê¡Ë
¡ü¥³ー¥Òー¥«¥Ã¥×¡õ¥½ー¥µ―¥»¥Ã¥È¡¡3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡ü¥¨¥×¥í¥ó¡¡3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¡ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¡ÚÁ´2¼ï¡Û¡¡³Æ¼ï1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¡ü¥×¥Á´Ì¡õ¶ÒÃå¥»¥Ã¥È¡¡1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¢¡¡Ø¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ï
¥Û¥éー·ù¤¤¤Îºî¼Ô¡¦Üô¡¹»á¤¬¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç8Ç¯´Ö¤òÈñ¤ä¤·³«È¯¡¦´°À®¤µ¤»¤¿¥Õ¥êー¥Û¥éー¥²ー¥à¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¡£2024Ç¯2·î¤Î¥ê¥êー¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«2Æü´Ö¤Ç10ËüDL¤òÃ£À®¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥×¥ì¥¤¼Â¶·¤äSNS¤Ç¤Î¸ý¥³¥ß¤ò¼õ¤±80ËüDL¤òÆÍÇË¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë¡ª¥É¥é¥ÞCD²½¤ä¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÏ¢ºÜ¡¢³Æ¼ï¥°¥Ã¥º²½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÅ¸³«¤·¡¢º£¤Ê¤ªÏÃÂê¤Ï³ÈÂçÃæ¡ª
2025Ç¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¡õ¿·µ¬¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÄÉ²Ã¤·¤¿Nintendo SwitchÈÇ¤ÈSteamÈÇ¤âÈ¯Çä¡ª
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¤½¤ÎÆü¡¢¡Ö¥Ó¥¢¥ó¥«¿åÂ²´Û¡×¤òË¬¤ì¤¿¾¯½÷¡¦¥¹ー¥º¤È¿ÆÍ§¤Î¥ë¥ë¤Ï¡¢
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆÃÊÌÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ´ÛÄ¹¤ÎºÊ¡¦¥¯¥ê¥¹Æ±È¼¤Ë¤è¤ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢¤Õ¤È¥ë¥ë¤Î»Ñ¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¹ー¥º¤¿¤Á¤Ï´ÛÆâ¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡¢
µ¤¤Å¤¯¤ÈÀè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤¤¤¿¿åÂ²´Û¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÉÔµ¤Ì£¤ÊÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¿åÀ¸²øÊª¤¬½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¶²ÉÝ¤Î¿åÂ²´Û¤òÃµº÷¤¹¤ë¥¹ー¥º¤ÎÁ°¤Ë¡¢·õ¤ò·È¤¨¤¿·³Éþ»Ñ¤Î½÷À¡¦¥ì¥È¥í¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¥¹ー¥º¤ËÂÐ¤·ÉÔí¿¤ÊÂÖÅÙ¤Î¥ì¥È¥í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤â¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¾¯½÷¡¦¥¥Æ¥£¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥¹ー¥º¤Ï¿ÆÍ§¤òÌµ»ö¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¿åÂ²´Û¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
¡ÖÎ¢ÀÚ¼Ô¤Ï¡¢Ã¯¤À¡×
¢£À½ÉÊ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§Ææ²ò¤¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Û¥éー¥²ー¥à
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Nintendo Switch(TM) / Steam(R)
Nintendo Switch / Steam ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡¦Nintendo Switch ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇÈ¯ÇäÃæ
²Á³Ê¡§
¡Ú¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Û2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Û4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä·ÁÂÖ¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ
CERO¡§¡ÖC¡×¡Ê15ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿ÍÍÑ
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ»ú¡¦ÈËÂÎ»ú¡Ë
¸¶ºî¡§Üô¡¹
³«È¯¡§Gotcha Gotcha Games¡¢¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡§¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹
¢£¥¥ã¥¹¥È
¥¹ー¥º¡§¹õÂô¤È¤â¤è
¥ì¥È¥í¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
¥ë¥ë¡§º´Æ£ÁïÈþ
¥¥Æ¥£¡§Å£µÜÍý·Ã
¥¯¥ê¥¹¡§¤¿¤ß¤ä¤¹¤È¤â¤¨
¢£PV
https://youtu.be/SmAY_kdqJQY
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SmAY_kdqJQY ]
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://www.fwinc.co.jp/aqua-dance
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://daidai7742.wixsite.com/aqua-dance
¡¦¸ø¼°SNS¡§https://x.com/aqua_dance_
¡¦SNS¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥¯¤ª¤É
¢¡¸¢ÍøÉ½µ
(C)daidaisan,Frontier Works,Gotcha Gotcha Games,2025
Nintendo Switch¤Î¥í¥´¡¦Nintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
(C)2025 Valve Corporation. Steam¤ª¤è¤ÓSteam¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¡¿¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÎValve Corporation¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¡¿¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§DVD¡¦CD¡¦½ñÀÒ¡¦»¨»ï¡¦¥é¥¸¥ª¡¦¥°¥Ã¥º¡¦¥²ー¥à
¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î´ë²è¡¢À©ºî¡¢ÈÎÇä¡¢±Ç²èÇÛµë
±Ä¶È½ê¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ»°ÃúÌÜ22ÈÖ17¹æ¡¡ÅìÃÓÂÞ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥×¥ì¥¤¥¹¡¡4F¡¦5F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÄÔ¡¡À¯±Ñ
ÀßÎ©¡§Ê¿À®14Ç¯8·î
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.fwinc.co.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/frontier_works
¸ø¼°Facebook¡Ê³¤³°¸þ¤±¡Ë¡§https://www.facebook.com/frontierworksglobal
¸ø¼°Instagram¡Ê³¤³°¸þ¤±¡Ë¡§https://www.instagram.com/frontierworksglobal
¸ø¼°X¡Ê³¤³°¸þ¤±¡Ë¡§https://x.com/global_fwinc
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@FRONTIERWORKS