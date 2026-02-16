¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë 2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¤¡×¤òÊüÁ÷
¡¡24»þ´Ö365ÆüÁÐÊý¸þ·¿¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥å¥Ô¥¿ー¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÀîµÈ¹¨¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢°Ê²¼
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Î½Õ»ÙÅÙ¡ª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¤¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¿´¤¬¤È¤¤á¤¯¡¢½Õ»ÙÅÙ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊºÇ½Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤âÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥¯¥é¥¹´¶¤Î¤¢¤ëÁõ¤¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥í¥×¥é¥¤¥à
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¢´äºêÁïÈþ¤µ¤ó¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¤¥í¥×¥é¥¤¥à¡×¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´ÊÃ±¤Ë¥¥Þ¤ë¡¢°ÛÁÇºà»È¤¤¤Î¥×¥ë¥ªー¥Ðー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¤Ï2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë0:00～¡¢7:00～¡¢10:00～¡¢22:00～¤Ç¤¹¡£
»²¹Í¾¦ÉÊ
¥¨ー¥Ç¥£ー¥¨¥à¥¸¥§¥¤
¥¢ー¥ë¥Ç¥³¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤È¿¦¿Íµ»¤ÎÍ»¹ç¡ª
»Òµí³×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¾å¼Á¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê ¤¬¤Þ¸ý¥¿¥¤¥×¤Î¤ªºâÉÛ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¤Ï2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë 12:00～¡¢20:00～¡¢22:00～¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥ëー¥¯¥¹
2002Ç¯¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¼è°·¤¤¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¹âÉÊ°Ì¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ÁÇºà¤ò¼çÍ×ÁÇºà¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¡Ö¥Ç¥ëー¥¯¥¹¡×¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¤Ï2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë 13:00～ Â¾ ¤Ç¤¹¡£
¾å¼Á¤´¤³¤Á
¾å¼ÁÁÇºà¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥»¥ß¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¾å¼Á¤´¤³¤Á¡×¡£
º£²ó¤Ï¡¢½Õ¥«¥éー¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¤Ï2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë 14:00～¡¢18:00～ ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¥åー¥Ó¥Ã¥¯
¼«Ê¬¤é¤·¤¯¼«Í³¤Ë¥³ー¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É
¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¥åー¥Ó¥Ã¥¯¡×¡£
º£²ó¤Ï¡¢½Õ¤é¤·¤¤Â¸µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¤Ï2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë 15:00～¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥ª¥Õ»È¤¨¤ë¡ª
½Õ¤Î¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë
¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤â¥Ç¥¤¥êー¤Ë¤â±Ç¤¨¤ë¡¢½ÕÀè¼è¤ê¥³ー¥Ç¤ò¤´Äó°Æ¡ª
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¤Ï2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00～ ¤Ç¤¹¡£
»²¹Í¾¦ÉÊ
¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¡»¥â¥Ç¥ë½Ð±é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¤¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦10:00～¡Ö¥¤¥í¥×¥é¥¤¥à¡×¡§ ºå°æ¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¡¦Àô¤Ï¤ë¤µ¤ó
¡¦13:00～¡Ö¥Ç¥ëー¥¯¥¹¡×¡¡¡§ BRENDA¤µ¤ó
¡¦14:00～¡Ö¾å¼Á¤´¤³¤Á¡×¡¡¡§ BRENDA¤µ¤ó¡¦Atsuko¤µ¤ó
ºå°æ¤Þ¤É¤«¤µ¤ó
Àô¤Ï¤ë¤µ¤ó
BRENDA¤µ¤ó
Atsuko¤µ¤ó
¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï°ìÉô»²¹Í¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÆâÍÆ¡¢½Ð±é¼Ô¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ÁÏ¶È30¼þÇ¯
¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÁÏ¶È30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é2027Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î
´ü´Ö¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢30¼þÇ¯¤ò¼÷¤°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê´ë²è¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30¼þÇ¯´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
https://www.shopch.jp/pc/cmn/a/sp/30th
ÁÐÊý¸þ·¿¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈÊü±Ç¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢QR ¥³ー¥É¤Ë¤è¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¥³¥á¥ó¥ÈÅê¹Æ¡¦¤´¾Ò²ð¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÅÅÏÃ¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PC ¤Ë¤è¤ë¤´ÃíÊ¸¤Îº®»¨¾ðÊó¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÅö¼Òºß¸Ë¾õ¶·¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÉ½¼¨¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤ÎÀÜµÒµÚ¤Ó¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PC Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç·Ò¤¬¤êÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£
¥¸¥å¥Ô¥¿ー¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Êshopch.jp¡Ë
1996Ç¯11 ·î¤ËÆüËÜ½é¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£¸½ºß¤Ï¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤ä±ÒÀ±ÊüÁ÷¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Á´¹ñ3,210 ËüÀ¤ÂÓ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡Ê2025 Ç¯ 3 ·î»þÅÀ¡Ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¢¥Ûー¥à¥°¥Ã¥º¡¢¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¤¥äー¤¬¸·Áª¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò 24 »þ´Ö¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²÷Å¬¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ÃíÊ¸¼õÉÕ¤ä¾¦ÉÊ½Ð²Ù¤â¼«¼Ò¤ÇÂÐ±þ¡£À¸ÊüÁ÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤È¿´¤ª¤É¤ë¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥ê¥¢¥ë¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£