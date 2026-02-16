¥ï¥³¥à¡¢¥¢¥Ëー¾Þ Ub Iwerks¾Þ¼õ¾ÞµÇ°¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥³¥à¤Ï¡¢Âè53²ó¥¢¥Ëー¾Þ¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ø¤Îµ»½ÑÅª¹×¸¥¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ub Iwerks¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é23Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥Ëー¾ÞUb Iwerks¾Þ¼õ¾ÞµÇ°¡ªÄ¶¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥ÈÀ©ºî¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Äー¥ë¥»¥Ã¥È¡ÖThe Animator Pro Kit¡×¤òÆÃÊÌ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥³¥à¤Î¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖWacom(R) Cintiq(R) Pro 27¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºî²è¤ä³¨¥³¥ó¥Æ¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡¢ºî¶È¸úÎ¨²½¤Þ¤Ç¡¢À©ºî¹©ÄøÁ´ÂÎ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¾ÞÉÊ¤òÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Wacom Cintiq Pro 27 ¡Ü Wacom Cintiq Pro 27 Stand
¡¦¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó2DÀ©ºî¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖHarmony Premium¡×¡Ê1Ç¯¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³¨¥³¥ó¥Æ¥Äー¥ë¡ÖStoryboard Pro¡×¡Ê1 Ç¯¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ë
¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦Webtoon¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¥¢¥×¥ê¡ÖCLIP STUDIO PAINT EX¡×¡Ê2¥Ç¥Ð¥¤¥¹3Ç¯¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ë
¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±º¸¼ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖTourBox Elite Plus¡×
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä
¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§
2026Ç¯2·î16Æü ¡Ê·î¡Ë12:00 ～ 2·î23Æü ¡Ê·î¡Ë23:59
¢£»²²ÃÊýË¡¡§
¥ï¥³¥à¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@wacom_info_jp¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤Ï2·î16Æü¡Ê·î¡ËÀµ¸á°Ê¹ß¡¢¥ï¥³¥à¸ø¼°X¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ÅöÁªÈ¯É½¡§
±þÊçÄùÀÚ¸å¡¢¸·Àµ¤ÊÃêÁª¤Î¤¦¤¨¡¢ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ÏX¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÊDM¡Ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁªÈ¯É½¤ÏÅöÁªÄÌÃÎ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÞÉÊÈ¯Á÷»þ´ü¡§
2026Ç¯3·î¾å½ÜÍ½Äê
¢£Ãí°Õ»ö¹à¡§
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î±þÊç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâºß½»¤ÎÊý¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊçÄùÀÚ¸å¡¢¸·Àµ¤ÊÃêÁª¤Î¤¦¤¨¡¢ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ÏX¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÊDM¡Ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¤Î¤´Ï¢Íí¸å¡¢»ØÄê´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤´ÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÁª¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¾ÞÉÊÈ¯Á÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÌ¾Á°¡¦¤´½»½ê¡¦Ç¯ÎðÅù¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¾ÞÉÊÈ¯Á÷¤ÎÌÜÅª¤Ë¸Â¤ê»ÈÍÑ¤·¡¢¥ï¥³¥à¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ë¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤¬±þÊç¡¦ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡Ê¿Æ¸¢¼Ô¡Ë¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¹ðÃÎÅê¹Æ¤Ï2·î16Æü¡Ê·î¡ËÀµ¸á°Ê¹ß¡¢¥ï¥³¥à¸ø¼°X¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ï¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥³¥à¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§ 6727¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ú¥ó¤Îµ»½Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë ¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ ¡ÖÉÁ¤¯¡×¡¢¡Ö½ñ¤¯¡×¤ò¶Ë¤á¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¡Ö¤«¤¯¡×¤òÂó¡Ê¤Ò¤é¡Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤Î¥ï¥³¥à¤Î¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¸½ºßÁ´À¤³¦150°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡¢±Ç²èÀ©ºî¤ä¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤é¡¢¼ñÌ£¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤ä¼Ì¿¿²Ã¹©¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤ëÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½ñ¤¤¤Æ³Ø¤Ö¡×¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤³Ø¹»¤ä½Î¤Ê¤É¶µ°é¤Î¸½¾ì¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤ÎÅÅ»Ò¥«¥ë¥ÆÅù¤ÎµÆþ¡¢¶âÍ»µ¡´ØÅù¤Ç¤Î³Æ¼ï¿½¹þ½ñ¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¥ï¥³¥à¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä²ÈÄí¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ú¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Ë¤â¥ï¥³¥à¤Î¥Ú¥óµ»½Ñ¤òOEMÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëITµ¡´ï¤ËÅëºÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥ï¥³¥à¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ú¥ó¤ÎÂÎ¸³¤È²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ï¥³¥à¡¢Wacom¡¢Cintiq¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥³¥à¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤Þ¤¿¤ÏÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤¤»ö¾ð¤ÇÅöÆü¤ÎÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥ï¥³¥à¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー
ÅÅÏÃ¡§0120-056-814 (¼õÉÕ»þ´Ö: 9:00～12:00 / 13:00～18:00¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤ò½ü¤¯)