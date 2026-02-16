»±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWpc.¡× UV¥«¥Ã¥ÈÎ¨¡¦¼×¸÷Î¨100%À¸ÃÏ»ÈÍÑ*¤Î¿·ºîÆü»± ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢»ý¤ÁÊâ¤¯¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡Ø¼×¸÷¥±ー¥¥â¥Áー¥Õ¥ß¥Ë¡Ù&¡Ø¼×¸÷¥¢¥Ë¥Þ¥ë»É½«¥ß¥Ë¡ÙÈ¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥Ñー¥Æ¥£ー(ËÜ¼Ò:Âçºå»Ô½»µÈ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÉÚÅÄÃÒÉ×)¤¬Å¸³«¤¹¤ë»±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWpc.(¥À¥Ö¥ê¥å¥Ôー¥·ー)¡×¤Ï¡¢¡Ø¼×¸÷¥±ー¥¥â¥Áー¥Õ¥ß¥Ë¡Ù¤È¡Ø¼×¸÷¥¢¥Ë¥Þ¥ë»É½«¥ß¥Ë¡Ù¤ò2026Ç¯2·î¾å½Ü¤è¤ê¡¢Wpc.¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Wpc.Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥±ー¥&¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥â¥Áー¥Õ¤ÎÆü»±¤Çµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤è¤¦¡ª
¡¡ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¦¥£ー¥È¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¡Ø¼×¸÷¥±ー¥¥â¥Áー¥Õ¥ß¥Ë(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/801-11676-102)¡Ù¡£¥·¥çー¥È¥±ー¥¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥±ー¥¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿»±¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¥ê¥ë¡¢¤¤¤Á¤´¤ä¥Á¥§¥êー¤Î¾þ¤ê¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¡£ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¥Õ¥ëー¥Ä¤Î»É½«¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ëÂç¿Í²Ä°¦¤¤1ËÜ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡É¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ºÇ½é¤Î°ìÊâ¡È¤¬¥Æー¥Þ¤Î¡Ø¼×¸÷¥¢¥Ë¥Þ¥ë»É½«¥ß¥Ë(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/801-17073-102)¡Ù¤Ï¡¢¥é¥Ã¥³¤ä¥ー¥¦¥£¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Ê¤ÉÁ´7¼ï¤ÎÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ò»±¥±ー¥¹¤ÈËÜÂÎ¤Ë»É½«¡£À¸Êª¤¿¤Á¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢Ì¤Íè¤ä´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤¿Æü»±¤Ç¤¹¡£
¡ÚWpc.¤ÎÆü»±¡Û
Á´¥«¥éーUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨100%¡¦¼×¸÷Î¨100%¡¦UPF50+*À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£»±¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¹õ¿§¤Î¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤òÍÞ¤¨¡¢¤Þ¤Ö¤·¤µ¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¼×Ç®À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¤âÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿À²±«·óÍÑ»±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¡ÈPatisserie Wpc.¡É¤Ç¤È¤Ó¤¤ê´Å¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¢ö
¥·¥çー¥È¥±ー¥¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥±ー¥¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢´Å¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆü»±¡ª¥·¥çー¥È¥±ー¥(¥ª¥Õ)¤Î»±¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¤¤¤Á¤´¤Î¾þ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¡¢»±ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¤¤¤Á¤´¡¦¥Á¥§¥êー¡¦¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î»É½«¤ò¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥±ー¥(¥Ö¥é¥¦¥ó)¤Ë¤Ï¥Á¥§¥êー¤Î¾þ¤ê¡¢»±ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¤¤¤Á¤´¡¦¥Á¥§¥êー¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î»É½«¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»±¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥ê¥ë¤ò¥×¥é¥¹¡£´Å¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤ªÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/378_1_db78ca428f5dec7b0cc2398c5be64327.jpg?v=202602161051 ]
¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ºÇ½é¤Î°ìÊâ
ÃÏµå¾å¤Ç¤Ï40,000¼ï°Ê¾å¤ÎÀ¸Êª¤¬ÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IUCN(¹ñºÝ¼«Á³ÊÝ¸îÏ¢¹ç)¤Î¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Ç¹â¤¤ÀäÌÇ¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ï¤ò9¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î´Ä¶¾Ê¤¬ºîÀ®¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¡¢¹ñÆâ¤ÎÀäÌÇ´í×ü¼ï¤òÆ±ÍÍ¤Ë9¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Wpc.¤Ç¤Ï¡ÉÀäÌÇ´í×ü¼ï¡É¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë7¼ï¤ÎÀ¸Êª¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Æü»±¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸Êª¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Á¥ãー¥à¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÆü»±¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶¤äÀ¸Êª¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/378_2_c4e6fc185e108dc169eccc332b6f8d31.jpg?v=202602161051 ]
¢£ÆüËÜ¤Î´Ä¶¾Ê¤Î¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/378_3_9b097a11b7bd210e28253fd41ee1a7bf.jpg?v=202602161051 ]
¢£IUCN¤Î¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/378_4_d92791b171788ada1b39bd1be19eceb7.jpg?v=202602161051 ]
*JIS L 1925¤Îµ¬Äê¤Ë½à¤¸¤ÆÀ¸ÃÏ¤ÎUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨100¡ó¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤¬½Ð¤¿À¸ÃÏ¤òUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨100¡óÀ¸ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£JIS L 1055 AË¡¤Ë¤Æ¼×¸÷Î¨100¡ó¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤¬½Ð¤¿À¸ÃÏ¤ò¼×¸÷Î¨100¡óÀ¸ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£JIS L 1925¤Îµ¬Äê¤Ë½à¤¸¤ÆÀ¸ÃÏ¤ÎUPFÃÍ¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î·ë²Ì¤ÏÀ¸ÃÏ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢»±ËÜÂÎ¤ÎÀÇ½¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢À¸ÃÏ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿»É½«¡¦Ë¥À½¤Ê¤É¤ÎUV²Ã¹©À¸ÃÏ°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤â¤³¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
