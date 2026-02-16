¥¢¥¸¥¢·÷¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ³«ºÅÇ¯¡¢°¦ÃÎ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø ÃæÉôºÇÂçµé¤Î¿©¤Î¾¦ÃÌÅ¸¼¨²ñ ¡ÖFOOD STYLE JAPAN 2026 ¡ãÃæÉô¡ä¡×³«ºÅ·èÄê
FOOD STYLE Chubu ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ù¥ó¥ÈÆâ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯10·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÃæÉôÃÏ°èºÇÂçµé¤Î¿©¤Î¾¦ÃÌÅ¸¼¨²ñ¡ÖFOOD STYLE JAPAN 2026 ¡ãÃæÉô¡ä¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ¥¢¥¸¥¢·÷¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¡¦ÍèË¬¼Ô¤¬½¸¤¦¹ñºÝÅª¤ÊÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¡ÖÃÏ°è»º¶È¤ÎÈôÌö¤ÎÇ¯¡×¤ÈÂª¤¨¡¢°¦ÃÎ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿©¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥áー¥«ー¡¢²·Çä¶È¡¢¾¦¼Ò¡¢³°¿©¡¦Ãæ¿©¡¦¾®Çä¥Ð¥¤¥äー¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦»Ù±çÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëBtoB¾¦ÃÌÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ·èÄê¤ÎÇØ·Ê-ÃÏ°è¤ÈÀ¤³¦¤ò·ë¤Ö¥Ï¥Ö¤Ø
¥¢¥¸¥¢·÷¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ³«ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ï¹ñºÝÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ ËÜÅ¸¤Ï¡¢¤½¤Îµ¡±¿¤ò¿©»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¹ñÆâ¾¦ÃÌ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¾ÍèÅª¤Ê³¤³°Å¸³«¡¦Í¢½Ð³ÈÂç¤â¸«¿ø¤¨¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÉô¡¦Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Ì£Á¹¡¦¾ßÌý¡¦¿Ý¡¦ÆüËÜ¼ò¤Ê¤ÉÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¿©»ñ¸»¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¹¡£ ËÜÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤È¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤ò¹ñÆâ³°¤ØÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ 2026Ç¯¤ÎÃíÌÜ´ë²è¡§ÈÂÆþÆü¤Ë¡ÖÈ¯¹Ú¥Ä¥¢ー¡×¤ò¼Â»Ü
Á°Ç¯¤ËÂ³¤¡¢2026Ç¯³«ºÅ¤Ç¤âÈÂÆþÆü¤ËÅì³¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡ÖÈ¯¹Ú¥Ä¥¢ー¡×¡ÊÍ½Äê¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ì£Á¹¡¢¾ßÌý¡¢¿Ý¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¿©¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿È¯¹Ú¤Î¸½¾ì¤òË¬Ìä¡£»ÅÆþ¤ì¥Ð¥¤¥äー¡¦´Ø·¸¼Ô¤¬ÃÏ°è¤Î¿©ÇØ·Ê¤ä¥¹¥Èー¥êー¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÃÌ»þ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¸þ¾å¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñÃ±ÂÎ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÃÏ°èÂÎ¸³¡ß¾¦ÃÌ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥áー¥«ー¡¦²·¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ÕµÁ
¡ã¥áー¥«ー¡ä
¿·µ¬ÈÎÏ©³«Âó¡¢³¤³°Å¸³«¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤Îµ¡²ñÁÏ½Ð
¡ã²·Çä¡¦¾¦¼Ò¡ä
º¹ÊÌ²½¾¦ºà¤ÎÈ¯·¡¡¢PB³«È¯¥Ñー¥È¥ÊーÃµº÷¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¶¯²½
¡ã¼«¼£ÂÎ¡¦»Ù±çµ¡´Ø¡ä
°èÆâ´ë¶È¤ÎÈÎÏ©»Ù±ç¡¢ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯¿®¡¢Ê¸²½»ñ¸»PR ¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ä¶È³¦ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾¦ÃÌ´Ä¶¤òÄó¶¡
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§FOOD STYLE JAPAN 2026 ¡ãÃæÉô¡ä
²ñ´ü¡§2026Ç¯10·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»þ´Ö¡§10:00～17:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï16:00¤Þ¤Ç¡¿Í½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë
¼çºÅ¡§FOOD STYLE Chubu ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°HP¡§https://foodstyle.jp/chubu/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://39auto.biz/trso/regires.php?tno=464
¢£ ½ÐÅ¸´ë¶È¤òÁá´ü³ä°ú¤Ë¤ÆÊç½¸³«»Ï
¸½ºß¡¢½ÐÅ¸´ë¶È¤òÁá´ü³ä°ú²Á³Ê¤Ë¤ÆÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ½õÀ®¶â¡¦Êä½õ¶â³èÍÑ¤ÎÁêÃÌ¤ä¡¢²áµî³«ºÅ¤ÎÀ®²Ì»öÎã¾Ò²ð¤Ë¤âÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://39auto.biz/trso/regires.php?tno=464
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=7jaZO5nIQ_0 ]
Á°²ó¡ÊFOOD STYLE JAPAN 2025 ¡ãÃæÉô¡ä¡Ë¤ÎÍÍ»Ò