²ÝÂêÊÌ¤ËºÇÅ¬²ò¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡Ö¤´Äó°Æ¡×·¿¥»¥ß¥Êー¡ÃDJI¶ÈÌ³ÍÑ¥É¥íー¥ó6µ¡¼ï¤ò°ìÅÙ¤ËÈæ³Ó¡¢»Í¹ñ¤Ç3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅ

DJI¡Ê¥Ç¥£ー¥¸¥§¥¤¥¢¥¤¡ËÀµµ¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¥É¥íー¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò»Ù¤¨¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç²¼µ®Ç·¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî¾¦Å¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌðÌî¿¿Æó¡Ë¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÆÁÅç¸©ÈþÇÏ»Ô¤Ë¤Æ¡Ö¡Ú²ÝÂê¤Ø¤´Äó°Æ¡ÛDJI¶ÈÌ³ÍÑ¥É¥íー¥óÀªÂ·¤¤¡ªºÇ¿·³èÍÑ¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³ÍÑ¥É¥íー¥ó¤ÎÆ³Æþ¤Ç¡Ö·ë¶É¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡Ö±¿ÍÑ¤¬¸½¾ì¤Ç²ó¤ë¤Î¤«¡×¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤±¤Ë¡¢²ÝÂêÊÌ¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÀ°Íý¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ò»Í¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎDJIÀ½¶ÈÌ³ÍÑ¥É¥íー¥ó6µ¡¼ï¤ò°ìÅÙ¤ËÈæ³Ó¤·¡¢ÅÀ¸¡¡¦Â¬ÎÌ¡¦±¿ÈÂ¡¦ËÉºÒ¤Ê¤ÉÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÈºÇÅ¬²ò¡É¤Î¹Í¤¨Êý¤¬»ý¤Áµ¢¤ì¤Þ¤¹¡£
※お申込はこちら（参加無料・事前申込制／先着50名）※
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=190422480
¡Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡Ï
ÅöÆü¤Ï¡¢±¿ÍÑ¥¤¥áー¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ç¥â²èÌÌ¤ä»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¼èºà¡¦µ»ö²½¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤ÎÈ÷¹ÍÍó¤Ë¡ÖÇÞÂÎÌ¾¡×¡Ö»£±Æ´õË¾¡Êµ¡ÂÎ¡¿¥Ç¥â²èÌÌ¡¿»ñÎÁ¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー´õË¾¡ÊÂÐ¾Ý¡¦¥Æー¥Þ¡Ë¡×¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ³Æþ¸å¤ËµÍ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö±¿ÍÑÀß·×¡×¤ÎÍ×ÅÀ¤ò²òÀâ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤ª¿½¹þ¤ß¼Ô¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¡È¤´Äó°Æ¡É¡×¤Ç¤¹¡£Â¬ÎÌ¡¦¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¡¢±¿ÈÂ¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤òÁÛÄê¤·¡¢DJI Matrice 4E¡¿DJI Matrice 4T¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»º¶ÈÍÑ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤ÎDJI Matrice 400¡¢±ó³Ö±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎDJI Dock 3¡ÊDJI Matrice 4D¡¿DJI Matrice 4TDÂÐ±þ¡Ë¡¢ÊªÎ®¥É¥íー¥óDJI FlyCart 100¤Þ¤Ç¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤ÎÁªÂò»è¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Zenmuse H30T¡¢Zenmuse P1¡¢Zenmuse L2¡¢Zenmuse L3¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥á¥é¡¦LiDAR¥â¥¸¥åー¥ë¤òÎã¤Ë¡¢¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÀ®²ÌÊª¤Î°ã¤¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿µ¡ÂÎ¡¦¥Ú¥¤¥íー¥ÉÁªÄê¤Î¹Í¤¨Êý¤òÀ°Íý¤·¡¢Æ³Æþ¸å¤ËµÍ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤±¿ÍÑÀß·×¡ÊÂÎÀ©¡¦¼ê½ç¡¦°ÂÁ´´ÉÍý¡¦¥Çー¥¿²ó¼ý～¶¦Í¥Õ¥íー¡Ë¤ÎÍ×ÅÀ¤Þ¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤ÇÊ¬¤«¤ë¤³¤È¡Ã6µ¡¼ïÈæ³Ó¤ÇÆ³ÆþÈ½ÃÇ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
1¡Ë²ÝÂê¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¡ÖÁª¤ÓÊý¡×
ÅÀ¸¡¡¦Â¬ÎÌ¡¦±¿ÈÂ¡¦ËÉºÒ¤Ê¤É¡¢ÌÜÅªÊÌ¤Ë¡ÖÉ¬Í×¤ÊÀÇ½¡¦¹½À®¡¦±¿ÍÑ¾ò·ï¡×¤òÀ°Íý¤·¡¢6µ¡¼ï¤òÆ±¤¸¼´¤ÇÈæ³Ó¤Ç¤¤ë·Á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
2¡ËÆ³Æþ¸å¤ËµÍ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö±¿ÍÑÀß·×¡×¤Î´ª½ê
¸½¾ì¤Ç²ó¤ëÂÎÀ©¡¢¥Õ¥íー¡¢Ãí°ÕÅÀ¤Ê¤É¡¢Æ³Æþ¸å¤ËÈ¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ê¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
3¡Ë¼¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈ½ÃÇºàÎÁ
¼ÒÆâ¸¡Æ¤¡¦ãÈµÄ¡¦¸¡¾Ú¤ÎÁ°Äó¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸«¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÀ°Íý¤Î»ÅÊý¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤ë·Á¤Ç¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¶ÈÌ³ÍÑ¥É¥íー¥óÆ³Æþ¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢ÁªÄê¤Î´ð½à¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡¦¸½¾ì²ÝÂê¤Ë¹ç¤¦¹½À®¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÇÄ°®¤·¡¢Æ³ÆþÈ½ÃÇ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤
¡¦ºÇ¿·µ¡ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÈæ³Ó¤·¡¢±¿ÍÑ¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤¿¤¤
¡Î²ÝÂê¤Ø¤´Äó°Æ¡ÏDJI¶ÈÌ³ÍÑ¥É¥íー¥óÀªÂ·¤¤¡ªºÇ¿·³èÍÑ¥»¥ß¥Êー¡¡³µÍ×
³«ºÅÆü¡§¡¡2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»þ´Ö¡¡¡§¡¡13»þ00Ê¬～15»þ30Ê¬
²ñ¾ì¡¡¡§¡¡ÆÁÅç¸©Î©À¾ÉôËÉºÒ´Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©779-3600 ÆÁÅç¸©ÈþÇÏ»ÔÈþÇÏÄ®»úÃæÄ»
»²²ÃÈñ¡§¡¡ÌµÎÁ
Äê°÷¡¡¡§¡¡ÀèÃå50Ì¾¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¼çºÅ¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî¾¦Å¹
※お申込はこちら（参加無料・事前申込制）※
https://sekido-rc.com/?pid=190422480
¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¹þ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â±é¡¦¾Ò²ðÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦DJI MATRICE 4E¡Ê¼Ì¿¿Â¬ÎÌ¸þ¤±¾®·¿¥É¥íー¥ó¡Ë
Matrice 4E¤Ï¡¢Â¬ÎÌ¤ä¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢ÅÚÌÚ·úÀß¡¢ºÎ·¡¤Ê¤É¤Î¶õ´Ö·×Â¬ÍÑÅÓ¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4/3 CMOS¤È¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÈ÷¤¨¤¿¹³Ñ¥«¥á¥é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃæË¾±ó¡¿Ë¾±ó¥«¥á¥é¤È¥ìー¥¶ーµ÷Î¥·×¤òÅëºÜ¤·¡¢¹â¸úÎ¨¤«¤ÄÀºÌ©¤Ê¥É¥íー¥óÂ¬ÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=184313004
¡¦DJI MATRICE 4T¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¡¦ºÒ³²ÂÐ±þ¾®·¿¥É¥íー¥ó¡Ë
¹³Ñ¡¿ÃæË¾±ó¡¿Ë¾±ó¥«¥á¥é¤È¥ìー¥¶ーµ÷Î¥·×¡¢ÀÖ³°Àþ¥µー¥Þ¥ë¥«¥á¥é¡¢¶áÀÖ³°Àþ¡ÊNIR¡ËÊä½õ¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÎÏ¡¦µßÌ¿µß½õ¡¦¸ø¶¦°ÂÁ´¡¦¿¹ÎÓÊÝÁ´¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤Ç¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò²þÁ±¤·¿·¤¿¤Ê¥É¥íー¥ó³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=186907999
¡¦DJI MATRICE 400¡Ê»º¶ÈÍÑ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥É¥íー¥ó¡Ë
¹âÀºÅÙÂ¬ÎÌ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤ò1Âæ¤Ç¤³¤Ê¤¹»º¶ÈÍÑ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥É¥íー¥ó¡£ºÇÂç59Ê¬¤ÎÈô¹Ô»þ´Ö¤ÈºÇÂç6kg¤Î¥Ú¥¤¥íー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Zenmuse L3¡¿L2¡¿P1¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥»¥ó¥µー¥â¥¸¥åー¥ë¤òÅëºÜ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Á÷ÅÅÀþ¥ì¥Ù¥ë¤Î¾ã³²Êª¸¡ÃÎ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÅý¹ç²óÅ¾¼°LiDAR¤ª¤è¤Ó¥ß¥êÇÈ¥ìー¥Àー¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´À¤Èºî¶È¸úÎ¨¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=186940565
¡¦DJI ZENMUSE H30T¡ÊMatrice 400ÍÑÁ´Å·¸õ·¿¥Þ¥ë¥Á¥»¥ó¥µー¥«¥á¥é¡Ë
¹³Ñ¥«¥á¥é¡¦¥ºー¥à¥«¥á¥é¡¦¥ìー¥¶ーµ÷Î¥·×¡¦ÀÖ³°Àþ¥µー¥Þ¥ë¥«¥á¥é¡¦¶áÀÖ³°Àþ¡ÊNIR¡ËÊä½õ¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºÁ¯ÌÀ¤Ê¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦°ÂÁ´¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸¡ºº¡¢¿å¸»ÊÝ¸î¡¢ÎÓ¶È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=183259198
¡¦DJI ZENMUSE P1¡ÊMatrice 400ÍÑ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥»¥ó¥µーÅëºÜ¡¦4500Ëü²èÁÇ¤Î²Ä»ë¸÷¥«¥á¥é¡Ë
¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥»¥ó¥µー¥«¥á¥é¤È¡¢¸ò´¹²ÄÇ½¤ÊÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤ò¡¢3¼´¥¸¥ó¥Ð¥ë¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶ー¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ë¹Ò¶õ¼Ì¿¿Â¬ÎÌÍÑ¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢ÀºÅÙ¤È¸úÎ¨¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=183259193
¡¦DJI ZENMUSE L3¡ÊMatrice 400ÍÑ¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯LiDAR¥â¥¸¥åー¥ë¡Ë
¹âÀºÅÙLiDAR¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢È¿¼ÍÎ¨10¡ó¤ÎÂÐ¾ÝÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âºÇÂç950m¤ÎÂ¬µ÷¤¬²ÄÇ½¤ÊÄ¹µ÷Î¥LiDAR¥â¥¸¥åー¥ë¡£¥Ç¥å¥¢¥ë100MP RGB¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¥á¥é¤È¹âÀºÅÙPOS¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¼èÆÀ»þ´Ö¤ÎÂçÉý¤ÊÃ»½Ì¤È¹âÌ©ÅÙ¡¦¹âÀºÅÙ¤ÊÅÀ·²¥Çー¥¿¼èÆÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¼Â±é²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸¡¾Ú¥Çー¥¿¤â¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=189239755
¡¦DJI ZENMUSE L2¡ÊMatrice 400ÍÑLiDAR¥â¥¸¥åー¥ë¡¦¹âÀºÅÙIMUÅëºÜ¤Î¥ìー¥¶ーÂ¬ÎÌµ¡¡Ë
LiDAR¡¦¹âÀºÅÙIMU¡¦RGB¥«¥á¥é¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿Â¬ÎÌÍÑ¥»¥ó¥µー¥â¥¸¥åー¥ë¡£4/3·¿CMOS¥»¥ó¥µー¤ÈÆÈ¼«³«È¯¤ÎIMU¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÌ©ÅÙ¡¦¹âÀºÅÙ¤ÊÃÏ·Á¥Çー¥¿¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=183259195
¡¦DJI DOCK 3¡ÊMatrice 4D¡¿Matrice 4TDÂÐ±þ¥É¥íー¥ó¥Ýー¥È¡Ë
»º¶È¸þ¤±¹âÀÇ½¥É¥íー¥óMatrice 4D¡¿Matrice 4TD¤òÅëºÜ¤·¤¿DJI Dock 3¤Ï¡¢24»þ´Ö365Æü¤Î¥ê¥âー¥ÈÁàºî¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¼«Æ°±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¼ÖÎ¾ÅëºÜ¤Ë¤è¤ë¥â¥Ð¥¤¥ëÀßÃÖ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ç¡¢´Æ»ë¡¦ÅÀ¸¡¡¦Â¬ÎÌ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=185106761
¡¦DJI MATRICE 4D¡ÊDJI Dock 3ÂÐ±þ Â¬ÎÌÍÑ¥É¥íー¥ó¡Ë
Èô¹Ô»þ´Ö¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢DJI RC Plus 2 Enterprise¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃ±ÆÈ±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¹âÀºÅÙ¤Ê¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¾ÜºÙ¤ÊÉ½ÌÌ¸¡ºº¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¥Çー¥¿¼èÆÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=185107104
¡¦DJI MATRICE 4TD¡ÊDJI Dock 3ÂÐ±þ ÅÀ¸¡¡¦Ä´ººÍÑ¥É¥íー¥ó¡Ë
¿··¿¤ÎÀÖ³°Àþ¥µー¥Þ¥ë¥«¥á¥é¤ÈNIRÊä½õ¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¡£¥¤¥ó¥Õ¥é¸¡ºº¤ä¶ÛµÞÂÐ±þ¡¢¸ø¶¦°ÂÁ´¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÍÑ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÀºÅÙ¤Ê¥Çー¥¿¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅÀ¸¡¡¦Ä´ºº¶ÈÌ³¤ò¤è¤ê¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=185107118
¡¦DJI FLYCART 100¡ÊºÇÂçÀÑºÜÎÌ80kg¤ÎÂç·¿ÊªÎ®¥É¥íー¥ó¡Ë
»³´ÖÉô¤äÎ¥Åç¡¢ºÒ³²¸½¾ì¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î±¿ÈÂ¼êÃÊ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤ÎÊª»ñÍ¢Á÷¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÊªÎ®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¹â½ÐÎÏ¿ä¿Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤È¾éÄ¹Àß·×¤Ë¤è¤ê¹â¤¤°ÂÁ´À¤È¿®ÍêÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°¹Ò¹Ô¤Ë¤è¤ëÄ¹µ÷Î¥Èô¹Ô¤ä±ó³ÖÁàºî¤Ë¤è¤ë²Ù¹ß¤í¤·¤Ë¤âÂÐ±þ¡£ÊªÎ®¡¦·úÀß¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦ËÉºÒÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë±¿ÈÂ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¾Ê¿Í²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
https://sekido-rc.com/?pid=189572743
▶参加無料・事前登録（先着50名）　約1分で登録完了（※入力内容によります）
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=190422480
¥»¥¥É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Ç1,950²ó°Ê¾å¤Î¥»¥ß¥Êー¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢±ä¤Ù21,000Ì¾°Ê¾å¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤½¤Î¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸½¾ì¥Ëー¥º¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼ÂÍÑÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥íー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¸úÎ¨²½¤¬¤ï¤«¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ
¥»¥¥É¤Ç¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤Î¶ÈÌ³³èÍÑ¤ä±ÇÁü¡¦ÅÀ¸¡¡¦Â¬ÎÌ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¼ÂÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡¦¼Â±é²ñ¤òÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¡¦½õÀ®¶â³èÍÑ¤Ê¤É¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î³«ºÅÍ½Äê¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡§
¡¡https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)
¡Ú¥»¥¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ 45,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ä´±¸øÄ£¤È¼è°ú¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡¢¥É¥íー¥ó¤ÎÈÎÇäÊÂ¤Ó¤Ë³Æ¼ï¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£¥É¥íー¥ó¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¤Ç¤¢¤ëDJI¼Ò¤ÎÂåÍýÅ¹¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢ÅìµþÅÔ¸×¥ÎÌç¤È¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¤Ë¤Æ¥É¥íー¥óÁí¹ç»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´Ø·¸²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥É¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ç¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¼¡À¤ÂåÇÀ¶È´ØÏ¢¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö½ÕÆüÉô¤ß¤É¤ê¤ÎPARK¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¡×¤òÈ¯Â¤·¡¢¸¦µæ¡¦³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¥»¥¥É »º¶ÈÍÑ¥É¥íー¥óÁêÃÌÁë¸ý¡Ï
¡¡https://sekidocorp.com/industry/
¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶2ÃúÌÜ35ÈÖ5¹æ
¡¡TEL¡§03-5843-7836¡¡FAX¡§03-5843-7837
¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10:00～17:30
¡Î¥»¥¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ï
¡¡https://sekido-rc.com/
¡ÎDJIÇ§Äê¥¹¥È¥¢ Åìµþ¸×¥ÎÌç¡Ï
¡¡https://sekidocorp.com/toranomon/
¡ÎDJIÇ§Äê¥¹¥È¥¢ Ê¡²¬ÇîÂ¿¡Ï
¡¡https://sekidocorp.com/hakata/
¡ã¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§
¡¡https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254
TEL¡§03-5843-7836¡¡FAX¡§03-5843-7837
¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 11:00～17:00