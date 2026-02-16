ºÎÍÑÁª¹Í¡¦Æþ»î¸þ¤±¤ÎAI¤Ë¤è¤ëÊ¸¾ÏºÎÅÀ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAI.R-Scorer Select¡×¤ò2·î16Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î¼õÂ÷³«È¯¤ä¶µ°é´ë²è¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ù¥ë¥¨¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç5-32-12 / ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ Âç / °Ê²¼¡§Æ±¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¾®ÏÀÊ¸¡¦»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤ÎAI¼«Æ°ºÎÅÀ¡¦Åººï¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÎÍÑÁª¹Í¡¦Æþ»î¸þ¤±ÈÇ¡ÖAI.R-Scorer¡Ê¥¨¥¢¥¹¥³¥¢¥éー¡ËSelect¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î16Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ºÎÍÑÁª¹Í¡¦Æþ»î¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¹â¤¤ºÎÅÀÀºÅÙ¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
AI.R-Scorer Select¤Ç¤Ï¡¢ºÎÍÑÁª¹Í¡¦Æþ»î¸þ¤±¤Ë°Ê²¼¤Îµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Gemini3¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ê½ñ¤Ê¸»úÆÉ¤ß¼è¤ê
¡¦Ê£¹çµ¡¤Ç°ì³ç¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿PDF¸¶¹Æ¤ò¼õ¸³¼ÔÊÌ¤ËÊ¬³ä
¡¦¸¶¹ÆÍÑ»æ¤Î»È¤¤Êý¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¦µ½ÒÆâÍÆ¤¬AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÉ¾²Á¤¹¤ëAI¥Á¥§¥Ã¥«ー
¡¦ºÎÅÀÃæ¤ËÂ¾¤Îºî¶È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÊÂÎóºÎÅÀµ¡Ç½
¡¡
ºÎÅÀÀºÅÙ¸¡¾Ú¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿OCR¡ÊÊ¸»úÆÉ¤ß¼è¤ê¡ËÀºÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö4,812Ê¸»úÃæ¡¢¸íÇ§¼±¤Ï2Ê¸»ú¡ÊÀºÅÙ99.958¡ó¢¨£±¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤ÇºÎÅÀ¡¦³ÎÇ§ºî¶È¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¿ô¤Î¼õ¸³¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âºÎÅÀ´ð½à¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Á¡¢¤è¤ê¸øÊ¿¤Ç°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ëÉ¾²Á¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ËÜÀºÅÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¸¶¹Æ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ê¸»ú¤ÎÁ¯ÌÀÀ¡§ Ãø¤·¤¤¤«¤¹¤ì¡¢ÄÙ¤ì¡¢±ø¤ì¡¢¤Þ¤¿¤Ï½Å¤Ê¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆâÍÆ¤ÎÈ½ÆÉ¤¬ÍÆ°×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¦²ÄÆÉÀ¡§ É¸½àÅª¤Ê»ëÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¿Í´Ö¤¬¡¢Ê¸Ì®¤ËÍê¤é¤º¤È¤â°ì»ú°ì»ú¤òÌÀ³Î¤Ë¼±ÊÌ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¦É®µ·Á¼°¡§ ¸¶¹ÆÍÑ»æÅù¤ÎÏÈÀþ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿ÍÑ»æ¤Ë¡¢ÏÈÆâ¤Ë±è¤Ã¤ÆÀ°Á³¤Èµ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¢¡³«È¯¤ÎÇØ·Ê
AI.R-Scorer¤ÏÅö½é¡¢¹â¹»¸þ¤±¤Î¾®ÏÀÊ¸ºÎÅÀ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Äó¶¡³«»Ï¸å¡¢¹ÔÀ¯¤ä´ë¶È¤«¤éºÎÍÑÁª¹Í¤ä¾º³Ê»î¸³¤Ê¤É¤ÎÍÑÅÓ¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢Æþ»î¤äºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÎÅÀ¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÂçÎÌ¤ÎºÎÅÀ¡¦¿³ºº¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù¤äºÎÅÀ´ð½à¤Î¤Ð¤é¤Ä¤À§Àµ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ÎÀ¸À®Êª¤Î¶Ñ¼Á²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÁª¹Í¤Î²ÁÃÍ¤¬Ìä¤¤Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢»î¸³¸½¾ì¤Ç½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ä»×¹Í¤Ë´ð¤Å¤¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÏÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¾®ÏÀÊ¸¤Ï¡¢AI¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µÕÀâÅª¤Ë²ÁÃÍ¤òÁý¤¹Áª¹Í²áÄø¤Î°ì¤Ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾®ÏÀÊ¸ºÎÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ëー¥º¤ËÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê½ñ¤Ê¸»úÆÉ¤ß¼è¤ê¤äÆÈ¼«³«È¯¤ÎAI¥Á¥§¥Ã¥«ー¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡AI.R-Scorer Select¤ÎÆÃÄ§¡¡¼ê½ñ¤ÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¼õ¸³¼ÔÊÌ¤Î¼«Æ°Ê¬³ä½èÍý¤Ê¤É¤ÇÂçµ¬ÌÏºÎÅÀ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º
ºÎÍÑÁª¹Í¸þ¤±¤â¿·ÅÏ¸ÍÊ¸²½Ãæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¤È´ØÀ¾Âç³Ø¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢°ì³çºÎÅÀ¤ä¥ëー¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ÎÀßÄê´ð½à¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸½¾ì¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ºÎÅÀ´ð½à¤ä±¿ÍÑ¥Õ¥íー¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½³ÈÄ¥¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¶µ°é´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Îver.2.0¤ÎÆ³ÆþÀè¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥Ëー¥º¤ä¼ÂºÝ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸¶¹ÆÍÑ»æ¤Î»È¤¤Êý¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤äÊ£¹çµ¡¤Ç°ì³ç¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿PDF¸¶¹Æ¤ò¼õ¸³¼ÔÊÌ¤Ë¼«Æ°Ê¬³ä¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Æþ»î¡¦ºÎÅÀ¶ÈÌ³¤Î¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¼ÂÌ³Åª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¸¾ÏºîÀ®¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆÈ¼«¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡ÖAIºîÀ®¥Çー¥¿¤Î·¹¸þ¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤¿µ½Ò¤¬AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖAI¥Á¥§¥Ã¥«ー¡×µ¡Ç½¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÎÀ¼¤È¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ÎÁÐÊý¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÎÅÀ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ºÎÅÀ´ð½à¤Î°ì´ÓÀ¤È¸øÊ¿À¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚAI.R-Scorer Select/Æþ»î¡¦ºÎÍÑ»î¸³¸þ¤±µ¡Ç½¤ÎÆÃÄ§¡Û
¢¡¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì
- »î¸³ÏÈ¤ÎºîÀ®Ç¯ÅÙ¤ä»î¸³¶èÊ¬¡ÊÎã¡§ºÎÍÑ»î¸³¡¦Æþ»î¡Ë¡¢»î¸³²ñ¾ì¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¡¢»î¸³ÍÑ¤ÎÏÈ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼ê½ñ¤¸¶¹ÆPDF¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥ÉÊ£¹çµ¡¤Ê¤É¤Ç°ì³ç¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿¼ê½ñ¤¸¶¹Æ¤ÎPDF¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤Þ¤¹¡£
- PDF¤Î¼«Æ°Ê¬³ä¡Ê¿ÍÊÌ¡Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤µ¤ì¤¿PDF¤òAI¤¬Ê¬ÀÏ¤·¡¢¥Úー¥¸¹½À®¤ò¿äÂ¬¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼õ¸³¼Ô¤´¤È¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°Ê¬³ä¤·¤Þ¤¹¡£
- °ì³çºÎÅÀ¤Î¼Â¹ÔÊ¬³ä¤µ¤ì¤¿Åú°Æ¤ò°ìÍ÷¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤òÁªÂò¤·¤Æ°ì³çºÎÅÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- ºÎÅÀ·ë²Ì¤Î³ÎÇ§¡¦È½ÄêAI¤Ë¤è¤ëºÎÅÀ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÅÀ¿ô¤äÉ¾²Á¶èÊ¬¤Ê¤É¤ÎÈ½Äê¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»î¸³°÷¤¬ºÇ½ªÈ½Äê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://select.ai-r-scorer.com/
¢¡³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ù¥ë¥¨¥ó¥¿ー¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
2000Ç¯¤è¤êIT´ë¶È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä1000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢Ìò°÷¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¤Ë½¾»ö¡£2015Ç¯¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¨¥ó¥¿ー¤òÁÏ¶È¤·¡¢¼ç¤Ë¶µ°é¸½¾ì¤Ç¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¡¢´Æ½¤½ñ¡¢¹Ö±é¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£
ºÎÍÑÁª¹Í¤äÆþ»î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÎÅÀ¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡¢±þÊç¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¹çÈÝ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÈ½ÃÇ´ð½à¤ÎÍÉ¤é¤®¡×¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃ¤ËºÎÅÀÃ´Åö¼Ô¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈ½ÃÇ´ð½à¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤ÎÀ§Àµ¤ËÂç¤¤ÊÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä³«È¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£AI.R-Scorer¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤À¸úÎ¨²½¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÎÅÀ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼õ¸³¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ°Â¡¦ÉéÃ´Í×ÁÇ¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡¢¸øÊ¿À¤È°ì´ÓÀ¤òÈ÷¤¨¤¿ºÎÅÀ¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î³«È¯¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤Ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·ë²Ì¡×¤òÅÏ¤¹°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¶¦Æ±³«È¯¼Ô ÃæÅè°ìÍµ»á¡Ê¿·ÅÏ¸ÍÊ¸²½Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¸½Ìò¶µ°÷¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¼ê½ñ¤Ê¸»ú¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎAIºÎÅÀ¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê½ñ¤ÆÃÍ¤Î¥¯¥»¤Ë¼å¤¯¡¢¸í»úÃ¦»ú¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤ÇºÎÅÀ·ë²Ì¤Ë¾¯¤·¥Ð¥é¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤½¤ÎÉÔ°Â¤¬°ìÁÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÀ¸¿È¤Î¿Í´Ö¤¬ºÎÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤µ¤é¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·µ¡Ç½¤Î¡ÖÁª¹Íµ¡Ç½¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÉ¾²Á¥ëー¥ë¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î»î¸³¤Ç¤â¤³¤ì°ìÂæ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼ê½ñ¤¤ÎPDF¥Çー¥¿¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬¼õ¸³¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò¼«Æ°¤ÇÈ½ÊÌ¤·¤Æ¥é¥Ù¥ëÉÕ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤ÉºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î»öÌ³ºî¶È¤Ï¤«¤Ê¤ê³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤âËè²ó¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¼¡¸µ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ù¥ë¥¨¥ó¥¿ー
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç5-32-12¡¡¥·¥ãー¥á¥¾¥ó¥¹¥Æー¥¸ÅÄÄ®3F
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡§»³ËÜ Âç
Âå É½ ÈÖ ¹æ¡§03-4446-6577
¡¡Àß¡¡Î©¡¡¡§2015Ç¯7·î14Æü
U¡¡R¡¡L : https://levelenter.com/
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§IT¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯ÀÁÉé¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä