¥Ð¥Ã¥°¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹²Á³Ê²þÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥«¥¹¥¿¥à¥¦¥§¥¢¤ÎÈÎÇä¡¦À½ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©¹ÃÈå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾ï¾¾·ûÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ð¥Ã¥°¥×¥ê¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê°Â¤¯¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ½ºî¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é²Á³ÊÂÎ·Ï¤òÂçÉý¤Ë²þÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Á³ÊÂÎ·Ï¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥ì¥®¥å¥éー¡ÊÃ±¿§¡Ë¡×¤È¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥«¥éー¡Ê¥Õ¥ë¥«¥éー¡Ë¡×¤Î2¼ïÎà¤Ë
Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿²Á³ÊÂÎ·Ï¤òÅý¹ç¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Õ¥ë¥«¥éー¥×¥ê¥ó¥È¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·ÎÁ¶â¤Î³µÍ×
¡¦Ì¾¾Î¡§¥Õ¥ë¥«¥éー¥×¥ê¥ó¥È¡Êµì¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥«¥éーÁêÅö¡Ë
¡¦²Á³Ê¡§½¾Íè¤Î¥Õ¥ë¥«¥éー²Á³Ê¤è¤ê 1Ëç¤¢¤¿¤ê130±ß¤ÎÃÍ²¼¤²
¡öÃ±¿§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢µì¥ì¥®¥å¥éー¡ÊÃ±¿§¡Ë²Á³Ê¤Ë¥×¥é¥¹120±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
¸½ºß¤Ï2¿§°Ê¾å¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤¬ÂçÈ¾¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë
¤È¤Ã¤Æ¼Â¼ÁÅª¤ÊÃÍ²¼¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ²þÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¿§¿ô¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÄãÍ½»»
¤«¤ÄÀ©¸Â¤Î¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬À½ºî²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ²þÄê¼Â»ÜÆü
2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë10:00°Ê¹ß¤Î¤´ÃíÊ¸Ê¬¤«¤éÅ¬ÍÑ
¢£ ÊÑ¹¹¤ÎÇØ·Ê
¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦
ÃíÊ¸ÊýË¡¤ª¤è¤Ó²Á³ÊÂÎ·Ï¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·Á¤Ø¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¤ªÆÏ¤±Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
È¯Á÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦Ê¿Æü12»þ¤Þ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¡§ºÇÃ»ÍâÆüÈ¯Á÷
¡¦¡ÖMARKLESS STYLE¡×¡Öfavorist¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ê¿Æü9»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ç
¡¡ ºÇÃ»ÍâÆüÈ¯Á÷
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²Á³ÊÂÎ·Ï¤äÃíÊ¸ÊýË¡¤Î¸«Ä¾¤·¤ò´Þ¤á¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2009Ç¯ ¸½ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¾ï¾¾·ûÂÀ¤¬¡¢Á°¿¦¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÀßÎ©¡£Åö½é¤Ï¡¢BtoB¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤¬»ö¶È¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¼çÎÏ¤Î¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä»ö¶È¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¡¢Á´ÂÎÇä¾å¹â¤ÎÌó3³äÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤òÃíÊ¸¤·¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ê»æ¤ä¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥¯¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯Ãí¼Ô¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍøÆÀ¤òÍ¥Àè¤·¤¿»ö¶È¤ò¹Ô¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2012Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ECÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»Íø±×¤ÎÊ¿½à²½¤ËÀ®¸ù¡£2020Ç¯¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¹â¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¡¢¼Ò°÷¤ÎÁê¼¡¤°Âà¿¦¤ÇÅÝ»º¤Î´íµ¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þÃæ¾®»ö¶È¸þ¤±¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Í»»ñ¤ò¸¶»ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ê¥ó¥È¼«¼Ò¹©¾ì¤ËÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ò°÷¤ÎÇ¯¼ý¤ò1¿ÍÊ¿¶Ñ100Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2021Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌÜÉ¸¤Î1.5ÇÜ¤òÃ£À®¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÁá´üÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î¤«¤é¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹½é¤Î³¤³°Å¸³«¤ò¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¸å¤â³¤³°Å¸³«¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î¤Ë´°À®¤·¤¿¥Õ¥©ー¥«¥¹¿·¼Ò²°
¢£Ä¾¶á¤ÎÇä¾å¿ä°Ü
2019Ç¯¡¡12.6²¯±ß
2020Ç¯¡¡9.9²¯±ß
2021Ç¯¡¡14.7²¯±ß
2022Ç¯¡¡20.6²¯±ß
2023Ç¯¡¡29.2²¯±ß
2024Ç¯¡¡32.9²¯±ß
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡¡¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§»³Íü¸©¹ÃÈå»Ô¼Ä¸¶984-1
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§055-278-2311
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡¡§¾ï¾¾¡¡·ûÂÀ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2009Ç¯5·î14Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§8,500Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡¡¡¡ ¡§129Ì¾¡Ê2024Ç¯12·î31Æü»þÅÀ ¥°¥ëー¥×¹ç·×¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡¡ ¡¡¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÈÎÇä
»ö¶È½ê ¡¡ ¡¡¡§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Ê¥×¥ê¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö
¡¡¡¡ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶è¿·¸¶4214-2
¥Õ¥©ー¥«¥¹ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È :
https://corp.forcus.co.jp/