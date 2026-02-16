´±Ä£³¹¡¦²â¤¬´Ø¤Ë²»³Ú¤È¸÷¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¾å¼Á¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤¬ÃÂÀ¸EXPERT OFFICE ²â¤¬´Ø Lounge ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
Åìµþ·úÊª¥°¥ëー¥×¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ã·Æ£ ´à¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥¥¹ ¥Ñー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢´±Ä£³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¦²â¤¬´Ø¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ïー¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖEXPERT OFFICE ²â¤¬´Ø Lounge¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è²â¤¬´Ø 3-2-3 ²â¤¬´Ø¥³¥â¥ó¥²ー¥È ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹Åï 1¡¦2 ³¬¡Ë¤ò¥ªー¥×¥ó ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤Ï 2026 Ç¯ 2 ·î 16 Æü¡Ê·î¡Ë ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ï¥¤¥°¥ìー¥É¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë 8 µòÅÀ¡¢²£ÉÍ¡¦¿·²£ÉÍ¡¦ÂçµÜ¡¦ÂçºåÇß ÅÄ¤Ë³Æ 1 µòÅÀ¡¢¤µ¤é¤ËÌ¾¸Å²°¤Ë 2 µòÅÀ¤Î·× 14 µòÅÀ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ»ÜÀß¤Ï¤½¤Î 15 µòÅÀÌÜ ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.expertoffice.jp/area/kasumigaseki/
¡Ö¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹²â¤¬´ØLounge¡×¤Î¼õÉÕ¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢£ ¥³¥ó¥»¥×¥È
¡ÖEXPERT OFFICE ²â¤¬´ØLounge¡×¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥¹À¤È¾å¼Á¤Ê»þ´ÖÂÎ¸³¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿ø¤¨¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤«¤é¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Þ¤Ç¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥µ¥¦¥ó¥É±é½Ð¤¬ÆÃÄ§¡£
ÁÏ¶È60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÏ·ÊÞ¥ªー¥Ç¥£¥ªÀìÌçÅ¹ ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ªー¥Ç¥£¥ª¡ÊDYNAMIC AUDIO¡Ë ¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Á´°è¤Ç¥¯¥ê¥¢¤«¤ÄË¤«¤Ê²»¶Á¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¤Ï½À¤é¤«¤Ê¸÷¤È²»¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Ìë¤ÏÂç¿Í¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»þ´Ö¤Ø¤È°Ü¤í¤¦¾ð½ï¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ø¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë½¸Ãæ¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÎ¾Î©¤·¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¤ÈÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2F ²»³Ú¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥¸
¢£ ½¼¼Â¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö2³¬¡§¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Õ¥í¥¢
- ¸÷¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Æ¥é¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢1Ì¾～ºÇÂç30Ì¾ÂÐ±þ¤Î¸Ä¼¼¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ñµÄ¼¼¤ò´°È÷¡£
- ¥¦¥£ー¥ó¡¢¥íー¥Þ¡¢¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¤Ê¤É¡È²»³ÚÅÔ»Ô¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ³Æþ¡£
- 24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥ó¤«¤é½»½êÍøÍÑ¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¡£
2F ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹
1³¬¡§¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¥Õ¥£¥¹¥Õ¥í¥¢
- WEB¥Öー¥¹¡¢²ñµÄ¼¼¡¢¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÉ¬Í×¤ÊÀßÈ÷¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¥Õ¥£¥¹¡£
- ½é´üÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¡£
¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍÀ
- ¥½¥í¥ïー¥¯¸þ¤±¥Öー¥¹¡¢¥»¥ß¥¯¥íー¥ºÀÊ¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÊ¼ï¤òÍÑ°Õ¡£
- ¥³ー¥Òー¡¦¹ÈÃã¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÂ¿ºÌ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
1F ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¥Õ¥£¥¹
¢£ ¥µ¥¦¥ó¥É´Æ½¤
¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¥ªー¥Ç¥£¥ªÀìÌçÅ¹ ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ªー¥Ç¥£¥ª ¤¬Á´ÌÌ´Æ½¤¡£¶¦ÍÑÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶õ´Ö¤´¤È¤Î²»¶ÁÀß·×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤È¤·¤Æ¤Î¾å¼Á¤Ê²»ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ »ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§ EXPERT OFFICE ²â¤¬´ØLounge
½»½ê¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è²â¤¬´Ø3-2-3
²â¤¬´Ø¥³¥â¥ó¥²ー¥È ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹Åï 1¡¦2³¬
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó900Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî4-10-2¡¡ÃæÌî¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯¥µ¥¦¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ã·Æ£¡¡´à
ÀßÎ©¡§ 2019Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î±¿±Ä¡¢ÉÕÂÓ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
HP¡§ http://www.expertoffice.jp/(http://www.expertoffice.jp/)
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡±Ä¶È´ë²èËÜÉô
Ã´Åö¡§ µµ°æ Êþ»Ò
ÅÅÏÃ¡§ 0120-587-560
Email¡§kamei@expertoffice.co.jp
²â¤¬´Ø¥³¥â¥ó¥²ー¥È¡¡¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹Åï